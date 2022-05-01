Вражеская ДРГ планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси для обвинения Украины, - СБУ. ВИДЕО

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты Генштаба Вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger".

"Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе. В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ и имеющий позывной Морпех", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что перебывает в розыске.

По его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев".

Также отмечается, что в дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.

"Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов", - добавляют в СБУ.

Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, свидетельствующие о существенном уровне деградации разведслужб РФ.

Среди прочего удалось установить, что Морпех врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО".