Вражеская ДРГ планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси для обвинения Украины, - СБУ. ВИДЕО

СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты Генштаба Вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger".

"Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе. В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ и имеющий  позывной Морпех", - говорится в сообщении.

Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что перебывает в розыске.

По его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев".

Читайте также: Российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ под видом волонтеров, – руководитель Луганской ОВА Гайдай

Также отмечается, что в дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.

"Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов", - добавляют в СБУ.

Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, свидетельствующие о существенном уровне деградации разведслужб РФ.
Среди прочего удалось установить, что Морпех врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО".

+25
Мне одному кажется, что все это сильно похоже на бред? СБУ тоже придумывает страшилки, типа кацапских? Какой еще «гражданский борт» хотели «обстрелять» мифические диверсанты? Дальность действия «стингера» 4,5 км. Пассажирские самолеты, не считая кацапских, над лаптестаном и беларашкой не летают. Злодеи со стингером планировали ехать в Европу и дежурить недалеко от аэропорта? Лейтенанту баканову тоже отсыпали конфиската
01.05.2022 13:04 Ответить
+24
И кто внес в Раду законопроэкт о двойном гражданстве?Подскажу,слуги народа.
01.05.2022 13:06 Ответить
+22
Так тре було збити якщо хотіли! Нам що кацапів шкода?
01.05.2022 12:54 Ответить
Правители Московии, всегда свой народ с навозом мешали.
01.05.2022 12:52 Ответить
Московитскому народу це завжди подобалося.
01.05.2022 13:05 Ответить
Там немає народа , там різнобарвне населення істот
01.05.2022 13:05 Ответить
Вони ще в 14 році хотіли збити свій літак над Домбасом, та влупили по Боінгу. Оператор РЛС лошара.
01.05.2022 13:10 Ответить
Только чтото суд забуксовал, 9 лет ищет виновника по Боингу. По Буче наверно минимум 20 лет будут искать.
показать весь комментарий
Слегка перефразируя стих И. Губермана:
Желчью москва изнемогает,
Россия печенью больна:
Говно говном говно ругает,
Не вылезая из говна.
01.05.2022 19:34 Ответить
черви явно заждались Морпеха..которого само ГРУ -ФСБ и прикопает... такие проколы смываются только кровью...
показать весь комментарий
Кадыровцев тупо использовали.
Если ФСБ не прикопают Морпеза,то это сделает Кадырка.
01.05.2022 12:57 Ответить
Здається "Герасимов" також кадировців злив, КаДиркін в курсі?
показать весь комментарий
Так тре було збити якщо хотіли! Нам що кацапів шкода?
показать весь комментарий
Иностраным оружием?
Какцапы работают над тем,что бы нам непоставлял запад оружие.Кацапов нежалко,а вот имидж Украины наше все.
01.05.2022 13:00 Ответить
Кацапи можуть з фанери по фотографіях стінгера випиляти і сказати що то ним збили. Ніхто їм не повірить.Можуть хоч члєніна в мавзолєї спалити і сказати що укродрг.
01.05.2022 13:25 Ответить
Якось незручно за нвші спецслужби стільки зусиль щоб спасти ординців. Та хай травлять взривають мочуть цих покідків які восхваляють вбивства катування насилля в україні. Вбивайте їх коли вони загрожуюють Україні і українцям а не біомассі потомків орди
показать весь комментарий
вони всеодно будуть зараз робити криваві теракти, один наші нібито перехопили, але рязанський сахарок підвезуть куди потрібно, СБУ не діє на території рабсії і їблорусі, всіляких абхазій осетій донецьков пмрів... швидше за все знищать літак над Молдовою, ракетою з ЧФ
показать весь комментарий
Тут у кацапов был сделан акцент на Стингере.
Мол ,сбит гражданский самолет американским пзрк.Улавливаешь суть подлости кацапов?
01.05.2022 13:03 Ответить
Стінгер можна купити в любому " воєнторгзі".
показать весь комментарий
так це в Україні
показать весь комментарий
кацап - це підлість з пелюшок !!! І це аксіома.
показать весь комментарий
Ви праві, бо вибору, коли кругом одні кацапи, в них нема.
показать весь комментарий
звісно уловлюю, люди які гвалтують 2-місячну дитину щіткою зубною, можуть зробити що завгодно, нічому не дивуюсь з 2014ого року
показать весь комментарий
Насчет двойного гражданства поподробнее пож. Кто выдал окупантам украинский паспорт или кто не лишил сепара украинского гражданства?
показать весь комментарий
И кто внес в Раду законопроэкт о двойном гражданстве?Подскажу,слуги народа.
показать весь комментарий
Як зазначається, в атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Джерело:
Перед ким звинуватити? Ерітрея? Північна Корея? Та всім *****
показать весь комментарий
Та правда, але, щоб заволати «вставай страшна агромная», вистачило б
показать весь комментарий
Мне одному кажется, что все это сильно похоже на бред? СБУ тоже придумывает страшилки, типа кацапских? Какой еще «гражданский борт» хотели «обстрелять» мифические диверсанты? Дальность действия «стингера» 4,5 км. Пассажирские самолеты, не считая кацапских, над лаптестаном и беларашкой не летают. Злодеи со стингером планировали ехать в Европу и дежурить недалеко от аэропорта? Лейтенанту баканову тоже отсыпали конфиската
показать весь комментарий
А, ведь, вы ошибаетесь!
Внутренние рейсы в Мордоре осуществляются. Для того, чтоб сбить собственный самолёт, в Москву им ехать не пришлось бы. Да и большой самолёт им не нужен был, любой, спассажирами.
Даже прайвет джет.
Просто в районе аэропорта где-то затихарились бы…
показать весь комментарий
Летают , посмотрите флайрадар
показать весь комментарий
на посадочной можно и борт ***** дроном угробить, например направив его в воздухозаборник над дальним приводом и не забить какую то Ф1 примотать скотчем, чтобы двигатель нах. оторвало
показать весь комментарий
Перш ніж набрати висоту літак злітає...і робить він це не вертикально. Аналогічно з приземленням...
показать весь комментарий
А тобі і підсипати нічого не треба . По-перше : літак , по-твоєму , одразу на 10км взлітає ? І по-друге оркам своїх і треба було за.уярити . Навіщо Європа ? Завжди казав - рускагаварящій і думає па рускі .
показать весь комментарий
кацапа, а тобі не кажеться, що у вас х..ло президент?
показать весь комментарий
Над лаптестаном и в том числе в смердячую москву летают китайцы, Эмираты, индусы, те же турки .. И что свинособакам мешает в том же Дармоедово завалить на посадке китайца или турка? А рядом и свинособачий самолёт... Найдут трубу от Стингера ..который реально где то у нас вытащили , два трупа с украинскими паспортами, визитки Яроша...а вуаля!! Украинские террористы завалили два самолёта... турка и наш русский..... ((( Что начнётся в Турции? Или там исключительно разумное население и не поверит ..что это не украинцы? Так что Андрюша бред может превратится в реальную проблему и очень опасную для Украины.
показать весь комментарий
Та що, путлер нападе?
показать весь комментарий
Рашисты вообще могут особо не заморачиваться. Собьют пасажирский самолет из своей Иглы или просто взорвут а на место крушения подбросят использованный тубус из под Стингера. А дальше все по накатанной, найдут и *свидетелей* с визитками Яроша и тд. Вот если бы убили кого то из близкого окружения ***** или самого ***** тогда еще можно было на ВСУ пальцем показать.
показать весь комментарий
Вони вже збивали і ту 154 і боїнг 777
робота нквд
показать весь комментарий
Не любят зоофилов не только овцы, но и фсб.
показать весь комментарий
Не розумію ..а шо збивати ?навкруги України закрита зона для польотів
показать весь комментарий
Зайдіть на https://flightradar.online/uk/ Флайрадар показує зони польотів літаків..Який літак? Де ви бачите поблизу України літак в досяжності "Stinger"?
показать весь комментарий
єдине, що можу сказати, може таким чином було бажання цього "морпеха" поховати їхніми руками, бо сам теракт якись дуже липовий
показать весь комментарий
в Молдові ?
показать весь комментарий
Молдова закрила свій авіапростір невдовзі після 24.02
показать весь комментарий
Молдова ничего не закрывала! Как летали , так и летают. Только в раху перестали летать.
показать весь комментарий
Та хай кацапня іпаше один одного і чим більше тим краще. Нашим хлопцям меньше роботи буде...
показать весь комментарий
На якій висоті літають літаки міжнародних рейсів цивільної авіації ? А на яку висоту розраховані ПЗРК Стінгер ? Навіщо наші вважають нас за ідіотів ?
показать весь комментарий
думаю, декому у баканова не дають спокою лаври героїчних хлопців, можливо,що після срача (аварії на дорозі) з Ляшко когось вирішили прикрити. Бо зрозуміло, що стінгер літака пасажирського не зіб'є, особливо, коли вони на цих трасах не літають
показать весь комментарий
Професор, на підльоті до зпс збивали не тільки стінгером, а і з дшк в Афгані. Вже не кажу про гори. Як збили наш ІЛ-76 в Луганську з десантниками в 2014 році ПЗРК "Стріла-10", аналогічною "Стінгеру"?
показать весь комментарий
на якому підльоті, студент? літаки не літають. тобі ж написали.
показать весь комментарий
"Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК..." Де за кордоном літаки не літають, професор? Цей ПЗРК можуть використати терористи в якій-завгодно країні світу і по номеру на тубусі чи залишках ракети потім можна визначити, що він був переданий Україні. Навіть якби виявили ФБР втрату нами переданого американцями "Стінгера", то це був би міжнародний скандал. А кацапам треба, щоб ці ПЗРК нам не передавали американці чи будь-хто. Після затримання агентів кацапи по всякому стараються відмити своїх і одночасно через змі свій провал представити фейком. Дехто тут на таке повівся, а дехто підтримує кацапську версію про "фейк СБУ" абсолютно свідомо.
показать весь комментарий
тут так глибоко не копають, а треба
показать весь комментарий
Нормільні люди на Рашкою та Белкою не літають. Можна і треба збивати
показать весь комментарий
Чтобы дискредитировать поставку Западом оружия, вполне вероятно украсть его и использовать в терракте. А потом лаврушило потренируется перед зеркалом и с каменным лицом вылезет брехать про мировой терроризм Запада и укрофашистов.
показать весь комментарий
Нічого нового москальня не придумає: так в 2014 вони планували збити свій літак що летів із Кіпра, але криворукі вбили 298 безневинних душ МН17.
показать весь комментарий
сибиу - не забудьте відзвітувати про успішну контрдиверсійну операцію агенту фсб дь'Єрьмаку.
показать весь комментарий
В информационных и новостных лентах периодически появляются вброси, которые вызывают тошнотный рефлекс. Например; монологи таруты, ссылки на ахметова, тишина от коломойского, аресты и пидозры от дбр, спецоперации высосанные из пальца нашим сбу. Предлагаю продолжить список дабы знать своих антигероев поименно.
показать весь комментарий
Цей хлопчина з СБУ такий завжди позитивний ...
показать весь комментарий
БЕЙ СВОИХ, ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!
(русская народная поговорка)
ЭТО ТАК СКРЕПНО!, шо п*здец.
показать весь комментарий
читаю планы кацапов и прям не верится, что они настолько идиоты.
в общем козлины, вы превзошли мои ожидания.
показать весь комментарий
Как-то это всё шито белыми нитками
показать весь комментарий
а че, у талибов гнилой русне не проще было купить целый грузовик стингеров? ... что то похоже на бредятину ... хотели бы, ну и сбили бы, из чего угодно, а сказали бы, что стингером ... какая им разница, шо там в лучах для мозга напишут
показать весь комментарий
ТАК КОГДА ПУТИН БУДЕТ ЛЕТЕТЬ ЕГО И СБИВАЙТЕ !)
показать весь комментарий
