Вражеская ДРГ планировала сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси для обвинения Украины, - СБУ. ВИДЕО
СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты Генштаба Вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для провокаций злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger".
"Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе. В состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ и имеющий позывной Морпех", - говорится в сообщении.
Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что перебывает в розыске.
По его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев".
Также отмечается, что в дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор.
"Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов", - добавляют в СБУ.
Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, свидетельствующие о существенном уровне деградации разведслужб РФ.
Среди прочего удалось установить, что Морпех врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО".
Желчью москва изнемогает,
Россия печенью больна:
Говно говном говно ругает,
Не вылезая из говна.
Если ФСБ не прикопают Морпеза,то это сделает Кадырка.
Какцапы работают над тем,что бы нам непоставлял запад оружие.Кацапов нежалко,а вот имидж Украины наше все.
Мол ,сбит гражданский самолет американским пзрк.Улавливаешь суть подлости кацапов?
Перед ким звинуватити? Ерітрея? Північна Корея? Та всім *****
Внутренние рейсы в Мордоре осуществляются. Для того, чтоб сбить собственный самолёт, в Москву им ехать не пришлось бы. Да и большой самолёт им не нужен был, любой, спассажирами.
Даже прайвет джет.
Просто в районе аэропорта где-то затихарились бы…
робота нквд
(русская народная поговорка)
ЭТО ТАК СКРЕПНО!, шо п*здец.
в общем козлины, вы превзошли мои ожидания.