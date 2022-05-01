Никто не имеет права диктовать Украине, на каких условиях заключать мир, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию.

Об этом она заявила в комментарии Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Бербок подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и именно им угрожает угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - добавила министр.

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Она также подчеркнула важность помощи для Украины, чтобы отразить российскую агрессию и защитить себя в будущем. По ее словам, западные страны должны способствовать установлению мира в Украине, который станет гарантией мирного будущего в Европе.

"Речь идет не только об отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Поскольку мировой порядок, который мы знали в Европе, был разрушен Путиным", - отметила Бербок.