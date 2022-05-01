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Новости Война
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Никто не имеет права диктовать Украине, на каких условиях заключать мир, - Бербок

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию.

Об этом она заявила в комментарии Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Бербок подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и именно им угрожает угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - добавила министр.

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Она также подчеркнула важность помощи для Украины, чтобы отразить российскую агрессию и защитить себя в будущем. По ее словам, западные страны должны способствовать установлению мира в Украине, который станет гарантией мирного будущего в Европе.

"Речь идет не только об отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Поскольку мировой порядок, который мы знали в Европе, был разрушен Путиным", - отметила Бербок.

Германия (7033) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+19
Поступают новые данные по вчерашнему удару ВСУ по оперативному штабу 2 армии рашистов около Изюма.



В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.

На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе досматривают всех мирных жителей.
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01.05.2022 13:04
+8
Як можна врегулювати війну?
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01.05.2022 13:01
+7
Поки при владі "какая разніца", дермаки татарови арахуймія і проча шалупень все повинна вирішувати ЗСУ як дійсні представники інтересів України і її патріотів ******** свою державу
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01.05.2022 13:19
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Як можна врегулювати війну?
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01.05.2022 13:01 Ответить
Ніяк,просто тут тезиси розрізнені.Який мир ,коли Київ обстріляли.
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01.05.2022 14:01 Ответить
ніхто крім Єлдака-Патрушева
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01.05.2022 13:01 Ответить
німці грають разом з дєрьмаком!знову про мир,а не перемогу
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01.05.2022 13:02 Ответить
Поступают новые данные по вчерашнему удару ВСУ по оперативному штабу 2 армии рашистов около Изюма.



В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.

На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе досматривают всех мирных жителей.
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01.05.2022 13:04 Ответить
Скорее всего про Герасимова фейк
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01.05.2022 13:09 Ответить
ну все, він своє відробив на фронті, отримає орден за мужність, тепер черга Оленєзнавця Тувинця
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01.05.2022 13:10 Ответить
Ходят слухи, что легкий 300. Наверно лоб разбил, когда потяжелевшие трусы сползли на коленки и хенерал принял резкое горизонтальное положение при отрицательном наступлении на эвакуационный транспорт.
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01.05.2022 13:12 Ответить
К сожалению, он выжил, но ранен - голову оторвало.
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01.05.2022 13:39 Ответить
А, ну тогда нормально, продолжит командование войсками. Хотя нет, а как он приказы отдавать будет, научился чревовещанию?
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01.05.2022 14:23 Ответить
А зачем вообще мир укладать? Еще можно войну прекратить но с нацистами заключать мир, чтобы они опять в спину выстрелили когда мы расслабим булки, извините.
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01.05.2022 13:08 Ответить
Такі заяви і є спонуканням, Німеччина розраховує на "мирний" договір, а не на перемогу України адже тоді дійсно прийдеться розірвати всі економічні стосунки з кремлем.
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01.05.2022 13:14 Ответить
Поки при владі "какая разніца", дермаки татарови арахуймія і проча шалупень все повинна вирішувати ЗСУ як дійсні представники інтересів України і її патріотів ******** свою державу
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01.05.2022 13:19 Ответить
США,Англия,Канада и другие наши союзники предостерегают Зеленского от того что он и его окружение задумали,а задумали они заключить "перемирие" с дьяволом и как подношение отдать ему коридор от Донбасса до Крыма с Херсоном и Северо-Крымским каналом в придачу. Бербок из трусов выскакивает что бы оправдать Зеленского в случае предательства его и его шайки шпионов путина вокруг него. Пока ВСУ рубится насмерть с врагом внутренние гниды пытаются вести переговоры о "мире" с дьяволом.
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01.05.2022 13:28 Ответить
Ботяра, звідки інформація? Чи сам придумав?
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01.05.2022 13:43 Ответить
що, зебот, правда тобі брехливі очі ріже?
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01.05.2022 14:16 Ответить
Набір неоднозначних словосполучень.
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01.05.2022 13:41 Ответить
Німці, дякуємо за те що стали просинатися. Але запросіть Меркель на детектор брехні, багато цікавого дізнаєтеся.
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01.05.2022 13:51 Ответить
Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр. - диктувати Україні не потрібно.а лишень повторити по відношенню до України теж саме,що цивілізований світ на чолі із США зробив із частиною Німечини(((ФРН))) по закінченні війни.
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01.05.2022 14:28 Ответить
 
 