"Киев не будет в безопасности, пока Россия не будет повержена", - посол Великобритании Симмонс
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина будет в опасности, если не победить Россию
Об этом Мелинда Симмонс заявила в интервью Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Симмонс полагает, что Путин вряд ли отказался от амбиций захватить Киев.
"Я это не исключаю, но я все еще здесь. Я здесь нахожусь с повышенным уровнем защиты безопасности и помню о потенциальном риске, но пока мне комфортно работать при таких обстоятельствах", - прокомментировала Симмонс возможные атаки России на находящихся дипломатов в Украине.
Кроме того, она сказала, что, несмотря на сильное сопротивление Украины и неудачи России, война вряд ли скоро закончится.
"Вы смотрите на довольно продолжительную игру, конечно в этом году, а возможно, и в следующем", - сказала Симмонс и добавила, что Киев не будет в безопасности, пока Россия не будет побеждена.
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"Нравится, не нравится -- империя развалится."
Украинцы уникальный народ, который может позволить себе противоречия и даже междоусобицу в середине страны, но при малейшей угрозе существования Украины сплачиваются и самоорганизовываются для защиты своей Неньки. Именно наша способность, в случае опасности -- действовать как единый-слаженный организм, заставил обратить на себя внимание всего мира. В нас увидели народ, который способен победить кровожадного монстра. А как водится ставки ставят всегда на победителя.
Фигурально выражаясь, на базе Рамштайн были сделаны ставки. По итогам которых можно сделать выводы, что ВСУ в самое ближайшее время ожидает фундаментальные изменения в области перевооружения. Условно говоря, ВСУ прокачают от пчелиного роя до такой себе стаи-охотников велоцерапторов, с когтями для вспарывания брюха и острыми как бритва зубами. Проще говоря ВСУ превратят в идеальную машину для убийства.
Здесь стоит отметить, что США уже поставляют в Украину некоторые компоненты для ведения современной войны, над которым они работали последние годы. Это самое новейшее и перспективное оружие. А учитывая тот факт, что США последние пять лет разрабатывали концепцию бесконтактных войн и создание войск нового типа, то в результате развертывания всех компонентов этой системы на территории Украины, мы получим высокотехнологичную армию 21 века, что в корне меняет саму суть войны.
По сути, англосаксы и их союзники начали операцию по кастрации расеи, где роль скальпеля будет выполнять ВСУ и спецслужбы Украины. Нанесение ударов по территории мордора санкционированы на днях, а спецслужбы Украины с ВСУ уже провели ряд уникальных спец.операций.
Здесь, чтобы все понимали: спец.операция спец.операции - рознь. Как правило спец. операция длится от 3 до 7 дней. Образцовая спец.операция это когда ты выслеживаешь, а потом уничтожаешь десантный корабль, или флагман мацква, или падеж генералов, или освобождение Киевщины, или та же самая Чорнобаевка, которая войдет в анналы. А когда у тебя потери: 22 тысячи личного состава, под 200 самолетов, под тысячу танков -- это называется, ты присел на бутылку.
Забегая немного на перед, можно предположить, что вся война будет соткана подобными спец.операциями. Ну, а что касается территории мордора, а откровенно говоря украинских исконных земель, то мы здесь только начали разминку, еще даже во вкус не вошли. Это только первые мазки, старой-новой конфигурации территории Украины. Украине предстоит развернуть новую страницу мировой истории, в которой не будет места для российской педирации в ее нынешних территориях. А чтобы восторжествовала справедливость, Московия не должна вылазить за границы МКАДА. Аминь!
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