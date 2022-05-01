"Киев не будет в безопасности, пока Россия не будет повержена", - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина будет в опасности, если не победить Россию

Об этом Мелинда Симмонс заявила в интервью Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Симмонс полагает, что Путин вряд ли отказался от амбиций захватить Киев.

"Я это не исключаю, но я все еще здесь. Я здесь нахожусь с повышенным уровнем защиты безопасности и помню о потенциальном риске, но пока мне комфортно работать при таких обстоятельствах", - прокомментировала Симмонс возможные атаки России на находящихся дипломатов в Украине.

Кроме того, она сказала, что, несмотря на сильное сопротивление Украины и неудачи России, война вряд ли скоро закончится.

"Вы смотрите на довольно продолжительную игру, конечно в этом году, а возможно, и в следующем", - сказала Симмонс и добавила, что Киев не будет в безопасности, пока Россия не будет побеждена.

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