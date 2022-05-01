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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Киев не будет в безопасности, пока Россия не будет повержена", - посол Великобритании Симмонс

сіммонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина будет в опасности, если не победить Россию

Об этом Мелинда Симмонс заявила в интервью Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Симмонс полагает, что Путин вряд ли отказался от амбиций захватить Киев.

"Я это не исключаю, но я все еще здесь. Я здесь нахожусь с повышенным уровнем защиты безопасности и помню о потенциальном риске, но пока мне комфортно работать при таких обстоятельствах", - прокомментировала Симмонс возможные атаки России на находящихся дипломатов в Украине.

Кроме того, она сказала, что, несмотря на сильное сопротивление Украины и неудачи России, война вряд ли скоро закончится.

"Вы смотрите на довольно продолжительную игру, конечно в этом году, а возможно, и в следующем", - сказала Симмонс и добавила, что Киев не будет в безопасности, пока Россия не будет побеждена.

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Великобритания (5007) посол (1807) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+17
Саме так. Не якесь дивне припинення війни, а перемога України і поразка Росії. Інакше закінчити це неможливо
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01.05.2022 13:08
+17
Брити чудово нас розуміють. Респект.
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01.05.2022 13:12
+8
главное остерегаться этого грозного оружия
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01.05.2022 13:21
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Саме так. Не якесь дивне припинення війни, а перемога України і поразка Росії. Інакше закінчити це неможливо
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01.05.2022 13:08 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026333960991&__cft__[0]=AZWZj3FkrSvhrIe5mxc-KSHUUkzmrZ0746SNY8GWcMmy3LHUPkjdEIoru9DRdg7unigAT6oSBpz650rtI38uljJOAYwAYm1j4fSSm9aq0K23k32iNJDAniOeMSB7q8EobQI&__tn__=-UC%2CP-R Ivan Luti II https://www.youtube.com/watch?v=ADpMJBt_0xA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026333960991&__cft__[0]=AZWZj3FkrSvhrIe5mxc-KSHUUkzmrZ0746SNY8GWcMmy3LHUPkjdEIoru9DRdg7unigAT6oSBpz650rtI38uljJOAYwAYm1j4fSSm9aq0K23k32iNJDAniOeMSB7q8EobQI&__tn__=-UC%2CP-R

"Нравится, не нравится -- империя развалится."

Украинцы уникальный народ, который может позволить себе противоречия и даже междоусобицу в середине страны, но при малейшей угрозе существования Украины сплачиваются и самоорганизовываются для защиты своей Неньки. Именно наша способность, в случае опасности -- действовать как единый-слаженный организм, заставил обратить на себя внимание всего мира. В нас увидели народ, который способен победить кровожадного монстра. А как водится ставки ставят всегда на победителя.

Фигурально выражаясь, на базе Рамштайн были сделаны ставки. По итогам которых можно сделать выводы, что ВСУ в самое ближайшее время ожидает фундаментальные изменения в области перевооружения. Условно говоря, ВСУ прокачают от пчелиного роя до такой себе стаи-охотников велоцерапторов, с когтями для вспарывания брюха и острыми как бритва зубами. Проще говоря ВСУ превратят в идеальную машину для убийства.

Здесь стоит отметить, что США уже поставляют в Украину некоторые компоненты для ведения современной войны, над которым они работали последние годы. Это самое новейшее и перспективное оружие. А учитывая тот факт, что США последние пять лет разрабатывали концепцию бесконтактных войн и создание войск нового типа, то в результате развертывания всех компонентов этой системы на территории Украины, мы получим высокотехнологичную армию 21 века, что в корне меняет саму суть войны.

По сути, англосаксы и их союзники начали операцию по кастрации расеи, где роль скальпеля будет выполнять ВСУ и спецслужбы Украины. Нанесение ударов по территории мордора санкционированы на днях, а спецслужбы Украины с ВСУ уже провели ряд уникальных спец.операций.

Здесь, чтобы все понимали: спец.операция спец.операции - рознь. Как правило спец. операция длится от 3 до 7 дней. Образцовая спец.операция это когда ты выслеживаешь, а потом уничтожаешь десантный корабль, или флагман мацква, или падеж генералов, или освобождение Киевщины, или та же самая Чорнобаевка, которая войдет в анналы. А когда у тебя потери: 22 тысячи личного состава, под 200 самолетов, под тысячу танков -- это называется, ты присел на бутылку.

Забегая немного на перед, можно предположить, что вся война будет соткана подобными спец.операциями. Ну, а что касается территории мордора, а откровенно говоря украинских исконных земель, то мы здесь только начали разминку, еще даже во вкус не вошли. Это только первые мазки, старой-новой конфигурации территории Украины. Украине предстоит развернуть новую страницу мировой истории, в которой не будет места для российской педирации в ее нынешних территориях. А чтобы восторжествовала справедливость, Московия не должна вылазить за границы МКАДА. Аминь!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026333960991&__cft__[0]=AZWZj3FkrSvhrIe5mxc-KSHUUkzmrZ0746SNY8GWcMmy3LHUPkjdEIoru9DRdg7unigAT6oSBpz650rtI38uljJOAYwAYm1j4fSSm9aq0K23k32iNJDAniOeMSB7q8EobQI&__tn__=-UC%2CP-R

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01.05.2022 13:35 Ответить
Яка велика різниця між справжніми політиками та непорозуміння Боневтіком.
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01.05.2022 15:49 Ответить
Брити чудово нас розуміють. Респект.
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01.05.2022 13:12 Ответить
Ніт нада подивиться в глаза і сойтісь по середіне, в нас же спільна багатовікова історія счастя та братства народів! Так девяносто пято квартальні хітруни - брехуни? Агрохімія давай як у 2019 році відведемо війська від Золотого?
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01.05.2022 13:16 Ответить
на рассии долбойобушек еще на 100 лет вперед
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01.05.2022 13:18 Ответить
главное остерегаться этого грозного оружия
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01.05.2022 13:21 Ответить
Щось нічого не пала останні дні.....коли вже хтось закуре?
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01.05.2022 13:31 Ответить
талана - белгород не спит...!
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01.05.2022 13:35 Ответить
Посадите ее на колено Зеленского на постоянной основе.
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01.05.2022 13:36 Ответить
Велика Британія- дякуємо
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01.05.2022 13:47 Ответить
доки росія не повторить долю ссср
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01.05.2022 14:48 Ответить
 
 