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Новости Война
11 023 24

Утром самолеты армии РФ совершили уже 30 боевых вылетов, на границе с Украиной постоянно в воздухе находятся 11 самолетов, - Вениславский

вениславский,веніславський

Сегодня утром авиация российской армии совершила около 30 боевых вылетов. В Харьковском направлении враг постоянно обстреливает наши вооруженные силы по всей линии столкновения.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель Президента в Конституционном суде, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении враг наши Вооруженные силы постоянно обстреливает по всей линии столкновения. Утром было зафиксировано около 30 боевых вылетов самолетов.

Также в воздушном пространстве рф, это Белгородская, Курская область, постоянно находятся самолеты командного управления, самолеты-ретрансляторы Ил-22, их там около 11 лет постоянно в воздухе.

Мы видим те действия, которые свидетельствуют о том, что враг пытается выполнять те задачи, которые перед собой ставит. Но, я думаю, это ему точно не удастся", – сказал Вениславский.

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Сейчас, по его словам, со стороны Харьковской области, на Изюмском направлении враг пытается сосредоточить новые резервы и атаковать в направлении Славянска и Барвенково. На территории Белгородской области россия сосредоточила дополнительные батальонно-тактические группировки, в том числе воздушно-десантные войска.

Вениславский добавил, что армия захватчиков пытается оцепить наши войска, "однако наше командование прекрасно понимает эти замыслы врага и отлично понимает, что нужно делать, чтобы этого не допустить".

армия РФ (19547) самолет (3616) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+21
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01.05.2022 13:24
+15
11 літаків це 11 ракет класу "земля-повітря". Треба їх хрякнути за 1 раз.
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01.05.2022 13:23
+14
А що на прилеглих теринах рф ми не маємо право збивати ворогів чи знищувати аєродроми,склади,бази пмм?Маємо повне право і західні партнери також про це говорили.Отже,літаки командного управління, літаки-ретранслятори Іл-22, їх там близько 11 літаків постійно в повітрі-це законні цілі для ЗСУ!
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01.05.2022 13:27
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Літаки.це найважливіше.Без них армія України,вже би давно москалів розкатала.
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01.05.2022 13:22 Ответить
цей веніславський уповноважений своїми посадовими інструкціями такі речі коментувати? чи тоже виліз поговорити, бо цього з цієї шобли давно не чули?
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01.05.2022 13:48 Ответить
ну, коли вже взявся коментувати військові дії, то хай розповість, як ці літаки збивати елітним асфальтом.
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01.05.2022 21:47 Ответить
11 літаків це 11 ракет класу "земля-повітря". Треба їх хрякнути за 1 раз.
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01.05.2022 13:23 Ответить
Ти ж втік до Польщі, а більше хрякати нікому.
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01.05.2022 13:27 Ответить
Ахахах. Я стараюсь, щоб було чим хрякати, не переживай.
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01.05.2022 14:00 Ответить
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01.05.2022 13:24 Ответить
А що на прилеглих теринах рф ми не маємо право збивати ворогів чи знищувати аєродроми,склади,бази пмм?Маємо повне право і західні партнери також про це говорили.Отже,літаки командного управління, літаки-ретранслятори Іл-22, їх там близько 11 літаків постійно в повітрі-це законні цілі для ЗСУ!
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01.05.2022 13:27 Ответить
Один з Іл-22 нещодавно було було пошкоджено. Надіюсь - з іншими "попрацюють" краще
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01.05.2022 13:41 Ответить
Ми маємо, але ці покидьки про це теж в курсі, и не літають там, де досягає наша ППО
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01.05.2022 13:52 Ответить
Цієї ночі темні сили справляли свій шабаш, а у сатаністів сьогодні празнік.
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01.05.2022 13:30 Ответить
На дев'яте орки казитимуться.
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01.05.2022 13:34 Ответить
Вже час союзникам допомогти Україні створити ешелоновану систему протиповітряної оборони щоб повністю закрити небо. Ворожі літаки звичайно потрібно збивати. Раз їх не збивають значить немає чим або вони під надійним захистом російської ППО. Збройним силам видніше що робити.
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01.05.2022 13:36 Ответить
Потрібно оголосити 200мильний простір поза межами держкордону України недоступним для мілітаризованих касапських об'єктів і всіх їх бити на ураження. База в/ч там, чи літак, чи танк - нахрен! Тим більше, американці з британцями дозволили... дали би вони ще відповідної зброї достатньо...
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01.05.2022 13:37 Ответить
Снова чёрное вороньё кружит, но недолго осталось. Только перья полетят в разные стороны!
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01.05.2022 13:41 Ответить
Іл-22, це і є (ВзПУ або БУС). Українсбкою Повітряний пункт вкрцвання або бортовий вузол зв"язку. При совку операторів еавчали в Харковському училищі радіоєлектроники. Використання Іл-22 у якості ретранслятору, то побічне.
Літак базовий - Іл-18 з комплексом КСС 122 .
Я навчався по цій спеціальності.
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01.05.2022 13:46 Ответить
Йой а, шо сі стало, шо ти раптом проснулося?
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01.05.2022 13:48 Ответить
Все военные и инфраструктурные объекты на территории россии - законная цели для ВСУ. Мы не наносим ударов лишь по одной причине: нет возможности.

При первой же возможности война будет переноситься на россию в том или ином виде. Коллективному Западу, чтобы удалить раковую цивилизационную опухоль, которая есть РФ, необходимо уничтожить экономику оркостана. Одними санкциями это сделать невозможно. Как только Европа решит проблему газо и нефтезамещения сразу же будут нанесены удары высокоточными ракетами по всему нефтегазовому комплексу рашки + электростанции ( кроме атомных).

Через сколько Москва капитулирует без газа и электричества?
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01.05.2022 14:05 Ответить
І що, їх нічим дістати не можна ?
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01.05.2022 14:19 Ответить
і? що? скільки там стінгерів дали нам? невже так складно послати невеликі групи на кордон і збити той металолом, якщо ми бачимо де і коли вони літають???

але я диванний військовий аналітик, тому....
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01.05.2022 14:34 Ответить
Херасе, а это что за диванный стратег? Жду комментарий по военной обстановке от тети Клавы, уборщицы из ВР. (С уважением к нужной профессии уборщиков)
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01.05.2022 14:36 Ответить
А звідки це неграмотне і тупе опудало знає то що повинні знати військові.
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01.05.2022 15:51 Ответить
 
 