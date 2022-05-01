Утром самолеты армии РФ совершили уже 30 боевых вылетов, на границе с Украиной постоянно в воздухе находятся 11 самолетов, - Вениславский

Сегодня утром авиация российской армии совершила около 30 боевых вылетов. В Харьковском направлении враг постоянно обстреливает наши вооруженные силы по всей линии столкновения.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель Президента в Конституционном суде, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Харьковском направлении враг наши Вооруженные силы постоянно обстреливает по всей линии столкновения. Утром было зафиксировано около 30 боевых вылетов самолетов.

Также в воздушном пространстве рф, это Белгородская, Курская область, постоянно находятся самолеты командного управления, самолеты-ретрансляторы Ил-22, их там около 11 лет постоянно в воздухе.

Мы видим те действия, которые свидетельствуют о том, что враг пытается выполнять те задачи, которые перед собой ставит. Но, я думаю, это ему точно не удастся", – сказал Вениславский.

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Сейчас, по его словам, со стороны Харьковской области, на Изюмском направлении враг пытается сосредоточить новые резервы и атаковать в направлении Славянска и Барвенково. На территории Белгородской области россия сосредоточила дополнительные батальонно-тактические группировки, в том числе воздушно-десантные войска.

Вениславский добавил, что армия захватчиков пытается оцепить наши войска, "однако наше командование прекрасно понимает эти замыслы врага и отлично понимает, что нужно делать, чтобы этого не допустить".