Япония и Вьетнам осудили удары армии РФ по мирному населению в Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и его вьетнамский коллега Фам Мин Чин осудили удары по мирному населению в Украине и угрозы РФ применить оружие массового поражения.

Премьер-министр Кисида подчеркнул, что по итогам состоявшихся в Ханое переговоров обе стороны согласились относительно важности немедленного прекращения огня в Украине и предоставления гуманитарной помощи, добавив, что они "решительно выступают против угроз, использования оружия массового уничтожения и нападений на мирных жителей", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Премьер-министр Чин в свою очередь подтвердил: "Мы привержены укреплению связей для поддержания мира и стабильности в регионе".

Премьеры двух стран также выступили против изменения статус-кво в Южно-Китайском море и обсудили ряд региональных проблем, включая ракетно-ядерную программу КНДР и ситуацию в Мьянме.

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Поскольку Япония занимает жесткую позицию в отношении россии вместе с другими странами G7 относительно ее нападения на Украину 24 февраля, Кисида стремится расширить сотрудничество с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, большинство из которых до сих пор стояли в стороне от санкционных действий против Москвы.