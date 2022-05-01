За два месяца войны Луганщина получила около 200 вагонов гуманитарной помощи, - Гайдай

Почти 200 вагонов с гуманитарной помощью поступили в Луганскую область за два месяца войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Луганщину поддерживает не только вся страна, но и весь мир: почти 200 вагонов с гуманитарной помощью поступили к нам за два месяца войны. В частности, 44 вагона и 15 грузовиков продуктов питания, средств гигиены и других сверхважных для людей товаров - от государства. Только в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы обеспечения населения продовольственными товарами длительного хранения и санитарно-гигиеническими товарами в условиях военного состояния" уже переданы людям 79 500 продуктовых наборов. В ближайшее время ожидается поступление еще 20 500 таких упаковок", - говорится в сообщении.

Как отметил Гайдай, среди донатов Луганской области – правительства и благотворители Польши, Латвии, Великобритании, ФРГ, Италии, стран Ближнего Востока и других.

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