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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинцы по возвращении в порядке обмена рассказывают о унижении и бесчеловечных условиях содержания в плену, - Денисова

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Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщает о бесчеловечных условиях для пленных украинцев и нарушении норм международного гуманитарного права.

Об этом Омбудсмен пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Среди освобожденных есть тяжело раненые, с сепсисом, ампутированными конечностями. При захвате в плен, рашисты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого узников заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 – тюрьму российского города Курск, где им не предоставлялась никакая медицинская помощь", – рассказывает Людмила Денисова.

Она отмечает, что украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.

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Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе на носилках, где их забрали российские солдаты.

"Захватывая в заложников мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений человека вторжение России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - отмечает Людмила Денисова.

Денисова Людмила (996) омбудсмен (600) пленные (2166)


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Всем садистам ,, выдать турпутевки в Украину /как Израиль /
и пусть ответят перед своими жертвами ,,
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01.05.2022 13:57 Ответить
про це треба розповідати та показувати макронам, шольцам, гутерішам....

а взагалі я переконаний, що така організаційя як ООН, яка виконує "забаганки" руSSкого міра віджила себе....

і ще: раSSія це країна світовий терорист!
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01.05.2022 13:57 Ответить
Вже років 300, як тому російськомовному полоні...
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01.05.2022 14:00 Ответить
Ну і все які переговори тепер треба брать москву
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01.05.2022 14:17 Ответить
треба підняти економіку десь до рівня Турції , побудувати військову промисловість, танкову, авіаційну, суднобудівну, ракетну. побудувати зброю для контр наступу (багато зброї) та БРАТИ МОСКВУ. років десь за 50 справимось, як що замість торгівельних центрів вкладати гроші в реальну економіку **********, а не в "тупую" оренду та торгівлю
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01.05.2022 14:49 Ответить
 
 