Украинцы по возвращении в порядке обмена рассказывают о унижении и бесчеловечных условиях содержания в плену, - Денисова

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова сообщает о бесчеловечных условиях для пленных украинцев и нарушении норм международного гуманитарного права.

Об этом Омбудсмен пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Среди освобожденных есть тяжело раненые, с сепсисом, ампутированными конечностями. При захвате в плен, рашисты забирали у украинских мужчин сапоги, наполняли их водой и снова обували. После этого узников заставляли лежать лицом к земле на морозе по три-четыре дня. С обмороженными конечностями и завязанными глазами мужчин переправляли в российские лагеря, затем в СИЗО № 1 – тюрьму российского города Курск, где им не предоставлялась никакая медицинская помощь", – рассказывает Людмила Денисова.

Она отмечает, что украинцев одевали в форму пленных, подстригли волосы, пытали, заставляли учить патриотические русские песни и исполнять их для своих надзирателей. Допросы проходили два-три раза в день, после чего мужчин жестоко избивали, а затем заставляли подписать документы о том, что с ними хорошо обращались.

Также смотрите: Украинские бойцы из ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский танк в Донецкой области. ВИДЕО

Тяжелобольных, с ампутированными в результате обморожений конечностями и пальцами ног, оккупанты решили обменять. Из-за отсутствия карет скорой помощи, оккупанты везли на обмен тяжелораненых украинцев в течение пяти часов на грузовых железнодорожных платформах. Рашисты положили раненых на шоссе на носилках, где их забрали российские солдаты.

"Захватывая в заложников мирных жителей, российские оккупанты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности статьи 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, согласно которой категорически запрещается безосновательное задержание гражданских заложников. Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений человека вторжение России в Украину учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - отмечает Людмила Денисова.