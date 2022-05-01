Убивают и насилуют: россияне на оккупированном юге совершают такие же преступления, как и в пригороде Киева, - Вениславский
Не исключаются преступления против мирного населения на временно оккупированных территориях юга Украины.
Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель президента в Конституционном Суде, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем исключать повторения и совершения таких же страшных преступлений, как совершали в пригороде Киева на временно оккупированных территориях. Более того, ГУР периодически получает информацию о том, что там (на временно оккупированных территориях юга Украины. - Ред.) и на данный момент совершаются преступления, люди исчезают, людей убивают, насилуют женщин. То есть, мы это прекрасно понимаем, что это методика ведения войны России, за которую она будет нести международную правовую ответственность", - сказал Вениславский.
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Навіки Слава йому!! - є з кого брати приклад азовцям, які воюють у повному оточенні майже з початку Великої війни!
Он воевать то собирается или только помощь клянчить и рассказывать как население убивают?
а може то всетаки армія яку порох розікрав перемолола орків поки захід роздуплився і повірив в Україну...
ліпите з нього месію ...тьху ганьба вам
хто розмінував мости з криму не знаєте?
ми тут...
в мене настрій тож фіговий через то балансування по лезу ножа над прірвою(я про нашу тактику під ізюмом)..а в цей час орки на північ херсонської обл. повзуть на кривий ріг...
сумно ...
А шо там в 👉 "Белграде" творится , кто-то знает?
Впечатление,что кто то специально
сдает города,что бы ознакомить всех
с руцким скотом и вызвать жалость.
Можа не надо города сдавать?
Все буде Україна!