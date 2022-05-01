Убивают и насилуют: россияне на оккупированном юге совершают такие же преступления, как и в пригороде Киева, - Вениславский

Не исключаются преступления против мирного населения на временно оккупированных территориях юга Украины.

Об этом в эфире телемарафона единых новостей сказал представитель президента в Конституционном Суде, член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем исключать повторения и совершения таких же страшных преступлений, как совершали в пригороде Киева на временно оккупированных территориях. Более того, ГУР периодически получает информацию о том, что там (на временно оккупированных территориях юга Украины. - Ред.) и на данный момент совершаются преступления, люди исчезают, людей убивают, насилуют женщин. То есть, мы это прекрасно понимаем, что это методика ведения войны России, за которую она будет нести международную правовую ответственность", - сказал Вениславский.

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