Железнодорожный мост частично обрушился в Курской области РФ, причины выясняются, - губернатор

Железнодорожный мост частично обрушился в Курской области, пострадавших нет, причины ЧП выясняются.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветвь использовалась для движения товарных поездов. Пострадавших нет", - написал губернатор.

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