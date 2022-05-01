Железнодорожный мост частично обрушился в Курской области РФ, причины выясняются, - губернатор
Железнодорожный мост частично обрушился в Курской области, пострадавших нет, причины ЧП выясняются.
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветвь использовалась для движения товарных поездов. Пострадавших нет", - написал губернатор.
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Вони самі себе людьми не вважають.
Інколи дивлюсь для цікавості цей канал - опитування і дивуюсь їхній тупості.
Але оце вже дно! - питання - "хто такий гомо сапієнс?"
Заценіть:
https://www.youtube.com/watch?v=2mCb_wn-3hM
У Курській області, Росія, обрушився залізничний міст біля кордону з Україною.
Причини з'ясовуються. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
Крім того, сьогодні об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.
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