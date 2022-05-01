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Новости Война
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Железнодорожный мост частично обрушился в Курской области РФ, причины выясняются, - губернатор

курськ

Железнодорожный мост частично обрушился в Курской области, пострадавших нет, причины ЧП выясняются.

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветвь использовалась для движения товарных поездов. Пострадавших нет", - написал губернатор. 

Смотрите также: Железнодорожный мост через Северский Донец был взорван украинскими бойцами вместе с вагонами. ВИДЕО

Автор: 

железная дорога (1413) мост (1030) россия (96001)


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Топ комментарии
+63
Не обвалился, а отрицательно построился.)
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01.05.2022 14:17
+42
Теперь понятно, что за взрыв был в 4.05 сегодня ночью в том районе. Живу километров за 25 оттуда, жахнуло отлично. Сигарету кто-то не потушил, наверное. 🤣
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01.05.2022 14:21
+36
устал
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01.05.2022 14:17
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01.05.2022 14:17 Ответить
Скрепы сгнили давно.
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01.05.2022 14:28 Ответить
2 місяці ніхто не чіпав! А, скільки ще такого усілякого коло кордончику, а трохи подалі, і ще трохи...?
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01.05.2022 19:34 Ответить
Не обвалился, а отрицательно построился.)
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01.05.2022 14:17 Ответить
Но перед этим были хлопок и задымление
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01.05.2022 14:56 Ответить
Ех, мало тротилу заклали партизани.
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01.05.2022 14:18 Ответить
Ех, такий гарний початок новини... ну хоч так, поки що!
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01.05.2022 14:18 Ответить
Военный вертолет Ми-8 загорелся на аэродроме в Забайкальском крае, совершая жесткую посадку.передает https://www.unian.net/russianworld/rossiyskiy-*******-vertolet-poshel-v-epichnoe-pike-i-sgorel-effektnoe-video-novosti-rossii-11808213.html УНИАН ."Вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, при посадке в Могоче опрокинулся на бок с вращающимся винтом и загорелся. Пострадали пять человек, еще один без признаков жизни
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01.05.2022 14:20 Ответить
Признак жизни - жадно всасывает водяру?
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01.05.2022 14:34 Ответить
Помер, поди
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01.05.2022 15:46 Ответить
Не "помер", а подох.
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01.05.2022 16:42 Ответить
Чєловєчєскій фактор.
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01.05.2022 14:20 Ответить
Та який там чєловєчєскій!
Вони самі себе людьми не вважають.
Інколи дивлюсь для цікавості цей канал - опитування і дивуюсь їхній тупості.
Але оце вже дно! - питання - "хто такий гомо сапієнс?"

Заценіть:

https://www.youtube.com/watch?v=2mCb_wn-3hM
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01.05.2022 15:19 Ответить
Теперь понятно, что за взрыв был в 4.05 сегодня ночью в том районе. Живу километров за 25 оттуда, жахнуло отлично. Сигарету кто-то не потушил, наверное. 🤣
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01.05.2022 14:21 Ответить
не взрыв, а официально - хлопок
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01.05.2022 16:33 Ответить
Слюшай! Савсэм плохо дел с охраной труда на пэрэгоне, да. Скоро будут зачэт киевскому Гостехэнергонадзор сдавать!
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01.05.2022 16:42 Ответить
Куріння призводить до літальних наслідків. Це аксіома.
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01.05.2022 18:10 Ответить
мост обвалился потому, что он тяжелее воздуха
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01.05.2022 14:22 Ответить
бурнаши, однако...
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01.05.2022 14:23 Ответить
Я слышал, что по мосту нельзя ходить строем из-за возможного резонанса. В армии применялась даже команда "не в ногу!". Вывод: по этому мосту шли в ногу, и он обвалился.
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01.05.2022 14:23 Ответить
Це він на фото? Бо старий заїржавілий міст із написом "молодість" це щось
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01.05.2022 14:23 Ответить
ні..
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01.05.2022 14:29 Ответить
Доскакались недоноски на мосту .
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01.05.2022 14:25 Ответить


У Курській області, Росія, обрушився залізничний міст біля кордону з Україною.
Причини з'ясовуються. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram.
Крім того, сьогодні об 11:20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бір виявили часткове обвалення конструкцій мосту.
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01.05.2022 14:27 Ответить
опять кто то покурил в неположенном месте
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01.05.2022 14:29 Ответить
Мост спецоперировался
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01.05.2022 14:29 Ответить
Вторая новость будет - мост еще частично дообрушился, частично придавив частично людей.
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01.05.2022 14:32 Ответить
Тяжєлєє воздуха...
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01.05.2022 14:40 Ответить
міст втікав від кацапів.
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01.05.2022 16:19 Ответить
Что-то черная полоса пошла в кацапии. То постоянные хлопки, то обвалы мостов... Кто-то сглазил. наверное.
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01.05.2022 14:44 Ответить
Самый модный костюм на утреннике это костюм могилы деда. Сложно понять что это как и зачем. Ну ***** просто берешь и наряжаешься, даже не в деда а в его могилу. Могила деда. Загадочная руская душа *****
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01.05.2022 15:13 Ответить
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01.05.2022 15:23 Ответить
И, вдруг, снизу постучали...деды из могил.
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01.05.2022 17:40 Ответить
Хлопок же. Там должен был быть хлопок. И задымление.
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01.05.2022 14:56 Ответить
Дуже вже якось муляє "частково". Ні, щоб "обвалився міст, ремонту не підлягає". Ото діло...
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01.05.2022 15:20 Ответить
Просто день такой...
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01.05.2022 15:22 Ответить
что с ним произошло? - он обвалился
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01.05.2022 15:38 Ответить
Он устал... .

.
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01.05.2022 15:41 Ответить
И утонул.
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01.05.2022 16:11 Ответить
Я сейчас прочитал в одном израильском сайте про взрыв на оружейном складе в Стрелецком,Белгородская область.
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01.05.2022 15:53 Ответить
Очень похоже что войну саботируют изнутри самого оркостана. Пропаганда пропагандой, но даже при всей отбитости их мозгов, очень мало кому из тамошних аборигенов хочется чтоб им яйца оторвало в реальной мясорубке в Украине. Пускать слюни на диване и поддрачивать на вторую армию мира смотря как она марширует на парадах это одно. А вот встать с дивана да приобщиться к уже павшему в категорию удобрения мясу - совсем-совсем другое.
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01.05.2022 16:10 Ответить
Пакурили неудачно.
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01.05.2022 16:10 Ответить
почему Антоновский мост в Херсоне без проблем работает на оккупанта???.. ведь когда потребуется (во время кацапского бегства взад) орки его всё равно разрушат..
???
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01.05.2022 16:16 Ответить
Приуныл чет
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01.05.2022 18:14 Ответить
Це був бандерівський міст, зараз прокуратура Орди посадить його на довічне.
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01.05.2022 18:20 Ответить
Членин еще давал приказ. Усталость металла
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01.05.2022 18:28 Ответить
Погана новина -"постраждалих немає".
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01.05.2022 20:04 Ответить
Ці російські кулібіни його розкрутили простосто.
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01.05.2022 20:29 Ответить
 
 