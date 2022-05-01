Кремль уничтожает в мясорубке войны коренные народы РФ: доля их представителей среди ликвидированных оккупантов непропорциональна высока, - лидер национального движения народа эрзя Боляень

Инязор (верховный старейшина) эрзянского народа Сыресь Боляень поднял вопрос этноцида с высокой трибуны ООН.

Выступая в составе делегации Украины, Боляень публично обвинил москву в умышленном доведении до упадка национальных республик и мест компактного проживания коренных народов в россии. Не имея других альтернатив, местная молодежь спасается от нищеты подписанием контракта на службу в армии и в полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока мы обсуждаем мандат Форума, кремль отправляет представителей моего и других коренных народов россии уничтожать Украину. россия не признает Декларацию ООН о правах коренных народов. А риторику о защите меньшинств использует только для захвата чужих земель. россия давно не является федерацией, а тюрьмой народов, в которой уже девятый год удерживает также миллионы граждан Украины", - отметил Боляень.

По его словам, российские захватчики убивают украинцев, но и сами несут большие потери.

"Доля представителей коренных народов россии в общем числе погибших интервентов непропорциональна высока. Она значительно превышает долю этих народов в структуре населения россии. На это указывают как официальная российская статистика, так и российские ученые, в частности Алексей Малашенко и Ахмет Ярлыкапов", - отметил Боляень.

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Он подчеркнул, что регионами-лидерами по количеству погибших военных на тысячу населения являются Северная Осетия, Бурятия, Тува, Дагестан, Ингушетия, Чукотка и регион Идель-Урал.

Сыресь Боляень родился и долгое время проживал в Республике Мордовия (рф). Он известен как эрзянский поэт и переводчик, активист национального движения. В настоящее время живет в Украине. В связи со своей политической деятельностью активист не имеет возможности вернуться на Родину. Летом 2019 года во время Раськень Озкс (родового моления эрзян) в Мордовии Боляень был заочно избран Инязором (верховным старейшиной) эрзянского народа.

Боляень известен не только своей антиимперской позицией, но и тем, что воюет в составе ВСУ против российских оккупантов во главе группы эрзянских добровольцев. Он является также соучредителем движения "Свободный Идель-Урал", которое выступает за выход шести республик Поволжья (Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Удмуртия) из состава рф и создание конфедерации Идель-Урал.

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Ранее Цензор.НЕТ опубликовал интервью з інязором народу єрзя Сиресьем Боляєнем: "Україні потрібно постійно пам’ятати, що вона має союзника всередині Росії – національні рухи".