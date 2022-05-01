Кремль уничтожает в мясорубке войны коренные народы РФ: доля их представителей среди ликвидированных оккупантов непропорциональна высока, - лидер национального движения народа эрзя Боляень
Инязор (верховный старейшина) эрзянского народа Сыресь Боляень поднял вопрос этноцида с высокой трибуны ООН.
Выступая в составе делегации Украины, Боляень публично обвинил москву в умышленном доведении до упадка национальных республик и мест компактного проживания коренных народов в россии. Не имея других альтернатив, местная молодежь спасается от нищеты подписанием контракта на службу в армии и в полиции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока мы обсуждаем мандат Форума, кремль отправляет представителей моего и других коренных народов россии уничтожать Украину. россия не признает Декларацию ООН о правах коренных народов. А риторику о защите меньшинств использует только для захвата чужих земель. россия давно не является федерацией, а тюрьмой народов, в которой уже девятый год удерживает также миллионы граждан Украины", - отметил Боляень.
По его словам, российские захватчики убивают украинцев, но и сами несут большие потери.
"Доля представителей коренных народов россии в общем числе погибших интервентов непропорциональна высока. Она значительно превышает долю этих народов в структуре населения россии. На это указывают как официальная российская статистика, так и российские ученые, в частности Алексей Малашенко и Ахмет Ярлыкапов", - отметил Боляень.
Он подчеркнул, что регионами-лидерами по количеству погибших военных на тысячу населения являются Северная Осетия, Бурятия, Тува, Дагестан, Ингушетия, Чукотка и регион Идель-Урал.
Сыресь Боляень родился и долгое время проживал в Республике Мордовия (рф). Он известен как эрзянский поэт и переводчик, активист национального движения. В настоящее время живет в Украине. В связи со своей политической деятельностью активист не имеет возможности вернуться на Родину. Летом 2019 года во время Раськень Озкс (родового моления эрзян) в Мордовии Боляень был заочно избран Инязором (верховным старейшиной) эрзянского народа.
Боляень известен не только своей антиимперской позицией, но и тем, что воюет в составе ВСУ против российских оккупантов во главе группы эрзянских добровольцев. Он является также соучредителем движения "Свободный Идель-Урал", которое выступает за выход шести республик Поволжья (Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Удмуртия) из состава рф и создание конфедерации Идель-Урал.
Ранее Цензор.НЕТ опубликовал интервью з інязором народу єрзя Сиресьем Боляєнем: "Україні потрібно постійно пам’ятати, що вона має союзника всередині Росії – національні рухи".
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А тепер пішов нахєр.
Прикметник "Київська" появився в 19 столітті.
Тож термін Київська Русь - книжного походження й веде свій початок не з джерел, а з'явився на основі розробки московськими книжниками XVI століття, а пізніше М. М. Карамзіним, С. М. Соловйовим, В. Й. Ключевським та іншими дослідниками Російської імперії концепції про генеалогічну безперервність протягом тривалого часу правлячого в Москві князівського роду. Водночас із обґрунтуванням вказаної теорії виникли й терміни «Київська Русь», «Володимирська Русь», «Московська Русь» - за назвами центрів концентрації владних функцій. Цієї концепції дотримується більшість ******** російських (та й не тільки російських) істориківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-20 [20] . На думку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 О. Толочка , це поняття виникло в російській науці як елемент періодизації історії Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-21 [21] З часом історики ввели до наукового обігу ще два терміни «Давня Русь» і «Давньоруська держава».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C#cite_note-%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F-22 [22]
а чего малые народы прутся в эту мясорубку??? нам есть когда сортировать кто там из малых а кто и вяликих???? не забудьте дополнить что некоторые представители этих малых народов особенно жестоки с нашими детьми и женщинами, со стариками и военнопленными...да и мародеят уверенно!! поэтому - самое малое что заслуживают - мгновенную карму-смерть!!!
...Первыми в Бучу зашли русские. Потом были буряты. Вели себя по-разному, между собой не контактировали и, как мне показалось, русские боятся бурятов.
В чем была между ними разница?
Если коротко и емко, то русские пили и грабили, а буряты - пили и убивали.
А если не коротко?
А если не коротко, то средний возраст и у тех и у других от 20 до 25 лет. Были, конечно, и взрослые мужики, но в основном это совсем зеленые пацаны.
Русские мародерствовали. Выносили все, что могли, из магазинов, вскрывали квартиры. Если жильцы не уехали и открывали дверь - брали все, что понравилось и уходили. А вот если жильцов не было - вскрывали дверь и уносили все под чистую. Алкоголь выносили ящиками и пили все подряд.
Мобилки, деньги, технику, тряпки - всё это воровали ящиками и мешками.
И при этом они очень боялись, что кто-то снимет их на мобилку, куда-то выложит видео, поэтому телефоны у людей забирали сразу.
Еще интересный момент: они панически шарахались от любой бытовой техники. Запомнилось, как они бросались на распределительные щитки на заборах, так как думали, что это передающая станция. Они не понимали, что такое двухконтурный котел. Люди пытались им объяснить, что это для того, чтобы в доме было отопление, а они смотрят и не понимают.
Если описать их несколькими словами - это нищая необразованная орда. Просто нищие дикари.
Они реально не верили, что Бандера мертв. Они этого не знали. В Буче не было россиян из Москвы или Питера. Туда бросили пацанов, которые никогда в жизни не видели бойлера. Это недоросли из каких-то глухих деревень, которые никогда и нигде не учились. Все, что они умеют - это пить… Хотя нет, пить они тоже не умеют.
Почему не умеют пить?
Потому что пьют все подряд, а потом, уже опьяневшие, рвутся "поговорить по душам" и рассказывают, что приехали нас спасать.
Они зобмированые, у них Путин - святой. Он для них своего рода Волдеморт - имя, которое нельзя произносить вслух...
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/4/30/465655/
Что касаемо эрзей, то это был могущественный народ , со столицей в городе Эрзянь. Потом московитяне переиначили его название в Рязань. Сами эрзи на территории рязанского княжества растворились в московитах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B татары https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 2,8 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%B8 коми-пермяки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 1,9 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B башкиры https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,9 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,7 %,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B белорусы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0) - 0,4 %
В Украине спрашивали кем хочешь быть если родители разных национальностей
"Учительница - коренная мокша - жаловалась. 'Пришлось в школе учить свой национальный язык. А зачем он мне? Лучше бы я учила французский!'"
Людям навязали, что их язык - ущербынй, что у них нет истории - и они поверили. Те же татары, по свидетельству знакомых, забывают татарский. Считается, что на нём говорят только деревенщины, и нечего его учить.
Ситуация ещё может измениться. В начале ХХ века в Праге половина жителей не не знала чешского. Дед моей жены почти не учил её, маленькую, латышскому - "не пригодится". Теперь вот я учил с ней вместе латышский.
Таких повно в Україні "Зачєм учить украінскій, лучше англійскій".
Та і ви, зважаючи на мову вашого допису, мабуть теж так вважаєте.
Ніт! Я згоден з відомим Українським мовознавцем Юшуком, що Українській мові треба навчатися, а руською зробити максимум факультативною, поза англійською.
https://t.me/sashakots/31861
Нам что, понять и простить что ли? Не убивать бедных ребятишек, что зверствуют на наших землях?
разница огромная- пока они азиопская паРаша, недоимперия, будут лезть и дальше, а когда
тюрьма народов эрэфия распадется, будет каждый устраивать свою жизнь, никому из вновь
возникших государств ни Украина, ни любая другая европейская страна будет не по зубам даже
во сне.
Свободу народам азиопской паРаши! Смерть тюрьме народов эрэфии!