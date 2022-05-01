В настоящее время возбуждено более 9 тысяч дел по военным преступлениям войск РФ в Украине. Процесс привлечения к ответственности начат, - Венедиктова

На сегодняшний день возбуждено более 9 тысяч дел за военные преступления РФ в Украине и уже начался процесс привлечения преступников к ответственности.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день у нас уже 9 тысяч 158 производств, которые связаны с военными преступлениями. Каждый день у нас есть основания возбуждать все новые и новые дела – гибель гражданских, бомбардировки, депортация наших людей, детей на оккупированные территории или территории государства-агрессора", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что начался процесс привлечения к ответственности и идентифицированы конкретные военные преступники армии агрессора.

"В освобожденных от оккупации Киевской, Сумской, Черниговской областях мы уже начинаем процесс привлечения к ответственности, у нас уже идентифицированы конкретные военные преступники. По Киевщине - это 15 человек, которых мы привлекаем за пытки, изнасилования, мародерство. Начали также привлечение к ответственности за захват ЧАЭС", - рассказала Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, в Украине составлен список уже из более 600 фамилий российских военных преступников высшего уровня.

"620 подозреваемых "топ-левел" – военные, политики, пропагандисты, все эти патрушевы, медведевы, нарышкины, бортниковы – все они находятся в РФ, но это не значит, что мы не будем привлекать их к ответственности заочно. Будем, мы уже это делаем!" - подчеркнула Венедиктова.

Глава Генпрокуратуры напомнила, что есть два пути привлечения к ответственности военных преступников – очный и заочный. Но никто не уйдет от ответственности, заверила Венедиктова.

"Если они физически здесь находятся и они военнопленные, а у нас есть все доказательства, что они не просто участники военных событий, а военные преступники, потому что конкретно они убивали или насиловали гражданских, тогда это будет рассматриваться в украинском суде. Если эти люди продолжают где-то воевать или, возможно, уже убиты или вернулись на ротацию в РФ, то это не значит, что мы не будем их привлекать к ответственности заочно", - пояснила она.