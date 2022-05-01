РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5947 посетителей онлайн
Новости
16 693 83

Жители оккупированного РФ Приднестровья бегут в Одессу, потому что доверяют ВСУ, - Братчук

придністров'я

После провокаций в оккупированном Россией Приднестровье жители оттуда начали бежать в Молдову или даже в Одессу.

Об этом пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Братчука, многие приднестровцы после провокаций начали бежать. Часть из них отправилась в сторону Молдовы, а часть – в Одессу.

"Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные силы Украины. Они понимают: то, что там происходит, – это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины", – пояснил спикер Одесской ОВА.

Смотрите также: "Обращение к Путину" и "теракты из будущего". РФ готовит провокации в "ПМР" на майские праздники, - ГУР МО. ФОТО

Автор: 

Одесса (8011) Приднестровье (663) Братчук Сергей (108)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+60
Мені це не подобається. Можуть проникнути всілякі покидьки.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:14 Ответить
+54
А в нашем любимом Белгороде сегодня опять,много тайного и не разгаданного.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:13 Ответить
+47
Ще й пару ДРГ спробують під виглядом біженців заслати.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в нашем любимом Белгороде сегодня опять,много тайного и не разгаданного.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:13 Ответить
Отдельные "хлопки" перерастают в "аплодисменты"?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:23 Ответить
наразі чекаємо бурних оплесків
показать весь комментарий
01.05.2022 15:31 Ответить
бурхливих і тривалих, які місцями переходять у овації)))
показать весь комментарий
01.05.2022 15:55 Ответить
российские тг-каналы пишут, что, предположительно, взорваны военные склады в Томаровке.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:38 Ответить
Аяяяй!
Варонеж сосем абіделся
показать весь комментарий
01.05.2022 15:26 Ответить
ай, старшина, вьі все обещаєтє, обєщаєтє..
показать весь комментарий
01.05.2022 15:32 Ответить
Це Бавовна, вони Обирають Папу Білгородського
показать весь комментарий
01.05.2022 15:32 Ответить
Ляпота!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 15:57 Ответить
что-то произошло
показать весь комментарий
01.05.2022 17:10 Ответить
Наступає Курська народна республіка. Скоро буряти з Бурятської НР підтягнуться
показать весь комментарий
01.05.2022 21:31 Ответить
Мені це не подобається. Можуть проникнути всілякі покидьки.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:14 Ответить
там 80% ПМР мають або молдовські, або українські паспорти. Як їх не пускати, якщо вони де юре наші громадяни???
показать весь комментарий
01.05.2022 15:22 Ответить
Ото ж і проблема, що розкидалися українськими паспортами як непотрібом усіляким машам гайдар та новінським,.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:50 Ответить
Ну так у Ермака проверь паспорт для начала, борец со шпионами.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:45 Ответить
А я дЄрмака не призначав і того хто його призначав не обирав.
показать весь комментарий
01.05.2022 20:44 Ответить
Молча. А если и пускать, то после тщательный проверок. У жителей ОРДЛО тоже наши паспорта и что.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:56 Ответить
А де-факто агенти Рашки?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:59 Ответить
Ну как раз к 2-му мая подоспеют.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:21 Ответить
А что 2 го Мая?
показать весь комментарий
01.05.2022 17:46 Ответить
Пусть одесситы рассказывает.
показать весь комментарий
01.05.2022 21:00 Ответить
Ще й пару ДРГ спробують під виглядом біженців заслати.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:14 Ответить
Вот именно, что с этими "беженцами" может понабежать к нам всякого мусора. Кстати а сами у себя дома они не хотят порядок навести или имея по 3-5 паспортов лучше сбежать?...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:17 Ответить
Что значит "у себя порядок навести"? Выгнать рф войска? Так они молятся на них. Но, самое главное- информация из области фантазий. Количество вьезжающих-мизерное, там говорить не о чем.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:27 Ответить
так і дишалися б вдома молитися. якого фіга до нас тікають ховатися від своїх ікон?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:49 Ответить
В ПМР 362 тисячі населення по списку. І всі без винятку дебіли. Всі!!! - 30 років живуть в задрипаному совку...
показать весь комментарий
01.05.2022 16:27 Ответить
Не все, но большинство. И есть свои политзаключенные, те которых не убили. Недавно одного зарубили саперной лопаткой. Никто не возмутился. Ни Запад ни Украина, всем все равно. Так что не удивляйся такому большинсиву.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:57 Ответить
не возмутились потому что никто об этом не знал а во вторых это окупированная територрия и за все действия отвечает рашка
показать весь комментарий
02.05.2022 01:19 Ответить
Та там всі або торгаші, або контрабандисти.
І міняти нічого не хочуть - їм там добре.
А почався шухер - гроші, ноги в зуби - і - "нет там ліц призивного возраста"
показать весь комментарий
01.05.2022 15:29 Ответить
вони можуть бути диверсантами для завтрашніх провокацій, АЛЬО гараж ви там що з глузду з'їхали придрисню пускати!
показать весь комментарий
01.05.2022 15:15 Ответить
там 40% приднестровья с украинскими паспортами
показать весь комментарий
01.05.2022 15:17 Ответить
Тем более
показать весь комментарий
01.05.2022 15:21 Ответить
Ну а як ти це собі уявляєш? Не впускати в Україну, громадян України з українським паспортом?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:31 Ответить
У нас в Україні гандони з українськими паспортами спокійно співпрацюють з ворогом: здають проукраїнськи налаштованих громадян (а іноді й катують/вбивають) і наводять ворожу арту. А тут якісь гастролери під час гарячої фази війни. На заборі написано "***" - а там дошки. Значить, враховуючи те, звідки вони лізуть, треба перестраховуватись: певний час утримувати їх в одному місці під наглядом (як це було з новоприбулими під час карантину) і перевіряти їх на вшивість (хто, як, де, чому, з ким). Те, що в них українські паспорти, не робить з них законослухняних громадян і не знімає підозру у можливій співпраці з ворогом.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:00 Ответить
Кацапенко, ты хоть в курсе что в приднестровье около 40 000 тысяч украинских беженцев?
показать весь комментарий
01.05.2022 18:07 Ответить
sorry , сер, а поясніть звідкіля вони там узялися , українські біженці ??
показать весь комментарий
01.05.2022 18:24 Ответить
Да вот представь себе, причем в основном женщины и дети. Мир он не черно-белый, там далеко не все идиоты. Ты думаешь что последние взрывы устроили россияне без единого погибшего? Я больше думаю что это было сделано местным руководством которое отчаянно пытается выйти сухим из воды и нашло вескую причину отменить массовые скопления людей на майские праздники которые сразу же отменили. Это попытка избежать терактов которые планировали россияне на эти дни уже с реальными жертвами.
показать весь комментарий
01.05.2022 19:18 Ответить
саме час розібратися, звідки у них українські паспорти.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:52 Ответить
У них не только украинский паспорт, они еще говорить по украински умеют, а некоторые имели даже наглость родиться в Украине.
показать весь комментарий
01.05.2022 19:32 Ответить
Так і в криму і в ордло всіляка наволоч має українські паспорти.
Недавно був репортаж про двох таджиків-корегувальників з українськими паспортами.
Своєї наволочі повно...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:53 Ответить
нет никакого приднестровья
и никогда не было
показать весь комментарий
01.05.2022 15:58 Ответить
вот так просто в Одессу, которую иногда обстреливают потекло .... из Приднестровья?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:19 Ответить
ХЗ кудою вони лізуть -там всі дороги і мости підірвали ше два місяці тому..
показать весь комментарий
01.05.2022 18:33 Ответить
Припекло!?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:21 Ответить
А може то шпійони?
показать весь комментарий
01.05.2022 15:23 Ответить
У місті Ізюм Харківської області стався вибух. Він пролунав там, де перебував начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку.

Про цеhttps://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
показать весь комментарий
01.05.2022 15:23 Ответить
Шо, опять? Вчера возле него уже был прилет, вроде как даже ранило.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:26 Ответить
ничего там не ранило уже улетел с ростова на своих ногах
показать весь комментарий
02.05.2022 01:22 Ответить
Вопрос снят - ваша новость вчерашняя: Антон Геращенко официально подтвердил вчерашний взрыв.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:27 Ответить
А я уже было обрадовался шт и сегодня там шарахнули.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:30 Ответить
Чом би й не помріяти? Адже відомо що мрії часто збуваються. Особливо якщо докладати певних зусиль.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:31 Ответить
5 колонна ... в этой клоаке нет людей, только шкуры ...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:24 Ответить
Да то на заработки люди возвращаются, какие шпионы 🤣
показать весь комментарий
01.05.2022 15:28 Ответить
своєї вати хватає ще мамалижна припреться
показать весь комментарий
01.05.2022 15:31 Ответить
Нах. нам в Одессе нужно ето сепарье. Они бегут от войны которую сами к себе привели а не от рузькогомира. Потому что они сами и есть *рузькиймир*
показать весь комментарий
01.05.2022 15:37 Ответить
Не нужно принимать их, потому что это могут быть троянский конь - диверсанты и т.д.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:39 Ответить
Ой не знаю... У дружини купа родичів с того Придністров'я, є навіть україномовні - всі ватні на всю голову, нікуди не збираються і моляться на ***** як на ікону, що їх захистить...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:40 Ответить
А что украиномовность это вакцина от ваты? Ну тогда у меня вопрос кто же голосовал за Януковича? Приднестровцы?
показать весь комментарий
01.05.2022 19:38 Ответить
ще цієї ********** нам бракувало!( ідіть накуй звідси, ватоголові сраки
показать весь комментарий
01.05.2022 15:57 Ответить
Не пущати!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 16:01 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UC7FEBULCrgaFxH05t6mYeHA Тарас Березовец

"Путин готовит нападение из Приднестровья на 2 мая | Из Крыма начинается бегство из-за успехов ВСУ"

https://www.youtube.com/watch?v=ZhiO3gWJ6FU
показать весь комментарий
01.05.2022 16:08 Ответить
а кто є цій г.андон?
показать весь комментарий
01.05.2022 16:24 Ответить
кацап ты спалился падло
показать весь комментарий
02.05.2022 01:23 Ответить
тот случай когда вирусолог стал "стратегом"...
показать весь комментарий
01.05.2022 18:39 Ответить
вата тебя спалят а ты не воняй
показать весь комментарий
02.05.2022 01:25 Ответить
А зачем вы их через наш кордон пускаете? нам что своей ваты мало? Ещё и приднестровскую вам подавай…..
разве пункты пропуска через украинский кордон с Приднестровьем ещё не закрыты? что наши контрабасисты ещё не нажрались?
Вот читаю и бред какой-то…
показать весь комментарий
01.05.2022 16:13 Ответить
На біса нам ще це сміття?Сиділи в своєму курнику-все подобалось.Запахло смаженим-так перибирайтесь до свого мордору.Якого ... до нас пхатися?Тут не знаємо як від своїх глистів позбутися! Верещали "пуцінввєді"...а як "ввів"-то на Захід України і у Європу рвонули...Підсрачниками на парашу,до рідних скрєп!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 16:14 Ответить
паспорта у них украинские
показать весь комментарий
02.05.2022 01:26 Ответить
Ага, они в Одессе на задании. Постоянно на рынке, магазинах, аптеках постоянно громко ведут разговоры типа "******* эти англосаксы" или "сколько ребят из ЛДНР погибло". Я уже думаю в полицию идти.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:39 Ответить
То же самое распространяют российские боты про украинских беженцев в приднестровье
показать весь комментарий
01.05.2022 18:02 Ответить
Прикордонники та ЗСУ - шманайте "приїжджих" вздовж і поперек - "троянського коня" собі ще впустимо
показать весь комментарий
01.05.2022 16:43 Ответить
Та ви з глузду з'їхали, приймаючи до України всяку совкову наволоч. Тут своїх совків тьма.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:49 Ответить
Ну й хай пускають ,тільки жінок та дітей,на кордоні трохи зброї залишити і хай чоловикі партезанять
показать весь комментарий
01.05.2022 17:13 Ответить
гнать их саными труселями из Украины!
показать весь комментарий
01.05.2022 17:34 Ответить
своей ваты мало, надо еще этих?
показать весь комментарий
01.05.2022 19:01 Ответить
От, *****, ***** вы их запускаете Украину?!
показать весь комментарий
01.05.2022 19:07 Ответить
****, половина Одессы в этих ватных фекалиях, здрасьте, нате вам пополнение!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 19:08 Ответить
Просвітління розуму шляхом копняка в дупу- старий але надійний засіб.
показать весь комментарий
01.05.2022 19:31 Ответить
как бы ДРГ не наехало под видом мирняка-надо все тщательно проверять и обыскивать
показать весь комментарий
01.05.2022 21:10 Ответить
щас понаедут террористы
показать весь комментарий
01.05.2022 22:09 Ответить
 
 