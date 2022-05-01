Жители оккупированного РФ Приднестровья бегут в Одессу, потому что доверяют ВСУ, - Братчук
После провокаций в оккупированном Россией Приднестровье жители оттуда начали бежать в Молдову или даже в Одессу.
Об этом пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам Братчука, многие приднестровцы после провокаций начали бежать. Часть из них отправилась в сторону Молдовы, а часть – в Одессу.
"Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные силы Украины. Они понимают: то, что там происходит, – это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины", – пояснил спикер Одесской ОВА.
Варонеж сосем абіделся
І міняти нічого не хочуть - їм там добре.
А почався шухер - гроші, ноги в зуби - і - "нет там ліц призивного возраста"
Недавно був репортаж про двох таджиків-корегувальників з українськими паспортами.
Своєї наволочі повно...
и никогда не было
Про цеhttps://t.me/Pravda_Gerashchenko/16171 повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко
"Путин готовит нападение из Приднестровья на 2 мая | Из Крыма начинается бегство из-за успехов ВСУ"
https://www.youtube.com/watch?v=ZhiO3gWJ6FU
разве пункты пропуска через украинский кордон с Приднестровьем ещё не закрыты? что наши контрабасисты ещё не нажрались?
Вот читаю и бред какой-то…