Жители оккупированного РФ Приднестровья бегут в Одессу, потому что доверяют ВСУ, - Братчук

После провокаций в оккупированном Россией Приднестровье жители оттуда начали бежать в Молдову или даже в Одессу.

Об этом пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам Братчука, многие приднестровцы после провокаций начали бежать. Часть из них отправилась в сторону Молдовы, а часть – в Одессу.

"Люди признаются, что едут в Украину, потому что у нас гарант во время войны – это Вооруженные силы Украины. Они понимают: то, что там происходит, – это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины", – пояснил спикер Одесской ОВА.

