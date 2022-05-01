РУС
Финляндия готова ввести более жесткие санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине, - премьер Марин

Премьер-министр Финляндии, глава Социал-демократической партии Санна Марин на Первомайском митинге в городе Турку высказалась за усиление антироссийских санкций и поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Финляндия готова ввести более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет предоставлена ​​поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", - заявила Марин.

Премьер также высказалась за сокращение зависимости от российских энергоносителей.

"Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну", - сказала Марин.

Она отметила, что в настоящее время парламент рассматривает вопрос о дополнении к докладу о политике в области безопасности, подготовленном правительством так называемого доклада НАТО.

Читайте также: Финляндия конфисковала автомобили и моторные лодки путинского олигарха Ротенберга

Как сообщил в субботу в газете Ilta Sanomat президент Саули Ниинисте, решение по этому вопросу будет принято до 12 мая.

+14
Фінам-черговий респект...
01.05.2022 15:24 Ответить
+8
Не тра злити фінів, русскіє.
Це вам давно необхідно було усвідомити, ще з фінської війни.
Вони биковати, як звикли це робити русскіє, не будуть.
Просто розкатають рашу під асфальт усіма можливими наразі для них заходами і підуть ловити рибу.
01.05.2022 15:29 Ответить
+4
Нужно после войны вернуть Финляндии ее территории - Карелию и т.д.
01.05.2022 15:37 Ответить
Фінам-черговий респект...
01.05.2022 15:24 Ответить
Пора готувати "корзіни з хлєбом" по молотовському рецепту.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:55 Ответить
Фінські Економічні Зозулі- Зимова Спецоперація!
показать весь комментарий
01.05.2022 15:28 Ответить
Не тра злити фінів, русскіє.
Це вам давно необхідно було усвідомити, ще з фінської війни.
Вони биковати, як звикли це робити русскіє, не будуть.
Просто розкатають рашу під асфальт усіма можливими наразі для них заходами і підуть ловити рибу.
01.05.2022 15:29 Ответить
на жаль-кожну країну що має кордон з касабами може спіткати така доля
а найбільше хочеться щоб китайці на своїх сраках відчули це
показать весь комментарий
01.05.2022 15:30 Ответить
Нужно после войны вернуть Финляндии ее территории - Карелию и т.д.
01.05.2022 15:37 Ответить
Пройшов слушок що головну свінособаку окупаційних військ герасіка підстрелили...
показать весь комментарий
01.05.2022 15:39 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:44 Ответить
фінни, естонці, латиші, литовці, поляки, чехи, словаки, поляки, хорвати, - всі пристойні люди, все знають ціну рашистам.
західна європа також вся за нас. крім шредера і орбана, горіть їм у пеклі, ******.
і тільки зекоманда проти нас(
показать весь комментарий
01.05.2022 18:06 Ответить
Финны вчера отключили электричество у дата-центра Яндекса. И правильно - нефиг пророссийскую пургу распространить.

https://www.ixbt.com/news/2022/04/30/datacentr-jandeksa-v-finljandii-otkljuchili-ot-jelektrichestva.html
показать весь комментарий
01.05.2022 21:10 Ответить
 
 