Финляндия готова ввести более жесткие санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине, - премьер Марин
Премьер-министр Финляндии, глава Социал-демократической партии Санна Марин на Первомайском митинге в городе Турку высказалась за усиление антироссийских санкций и поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Финляндия готова ввести более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет предоставлена поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", - заявила Марин.
Премьер также высказалась за сокращение зависимости от российских энергоносителей.
"Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну", - сказала Марин.
Она отметила, что в настоящее время парламент рассматривает вопрос о дополнении к докладу о политике в области безопасности, подготовленном правительством так называемого доклада НАТО.
Как сообщил в субботу в газете Ilta Sanomat президент Саули Ниинисте, решение по этому вопросу будет принято до 12 мая.
Це вам давно необхідно було усвідомити, ще з фінської війни.
Вони биковати, як звикли це робити русскіє, не будуть.
Просто розкатають рашу під асфальт усіма можливими наразі для них заходами і підуть ловити рибу.
а найбільше хочеться щоб китайці на своїх сраках відчули це
західна європа також вся за нас. крім шредера і орбана, горіть їм у пеклі, ******.
і тільки зекоманда проти нас(
https://www.ixbt.com/news/2022/04/30/datacentr-jandeksa-v-finljandii-otkljuchili-ot-jelektrichestva.html