Финляндия готова ввести более жесткие санкции против РФ, чтобы положить конец войне в Украине, - премьер Марин

Премьер-министр Финляндии, глава Социал-демократической партии Санна Марин на Первомайском митинге в городе Турку высказалась за усиление антироссийских санкций и поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Финляндия готова ввести более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет предоставлена ​​поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", - заявила Марин.

Премьер также высказалась за сокращение зависимости от российских энергоносителей.

"Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну", - сказала Марин.

Она отметила, что в настоящее время парламент рассматривает вопрос о дополнении к докладу о политике в области безопасности, подготовленном правительством так называемого доклада НАТО.

Как сообщил в субботу в газете Ilta Sanomat президент Саули Ниинисте, решение по этому вопросу будет принято до 12 мая.