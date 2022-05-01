В катакомбах "Азовстали" до 2 тыс. гражданских. Эти люди – заложники Путина, – советник главы МВД Денисенко

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" в настоящее время находятся от 1,5 до 2 тыс. гражданских. Их эвакуацию президент РФ Владимир Путин держит на личном контроле.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны понимать, что вопрос освобождения заложников Мариуполя - это личный вопрос Владимира Путина. В этом случае он лично принимает решение, что делать с этими людьми - отпускать, не отпускать и так далее", - пояснил он.

По словам Денисенко, количество скрывающихся в катакомбах "Азовстали" людей отличаются - от 1,5 до 2 тыс. гражданских.

Советник министра добавил, что сейчас Украина делает все возможное для того, чтобы спасти жителей Мариуполя.

Читайте также: Спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты. ФОТОрепортаж

"К сожалению, это вопрос, который лично держит Путин. Эти люди - это заложники Владимира Путина", - подчеркнул Денисенко.