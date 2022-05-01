РУС
В катакомбах "Азовстали" до 2 тыс. гражданских. Эти люди – заложники Путина, – советник главы МВД Денисенко

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" в настоящее время находятся от 1,5 до 2 тыс. гражданских. Их эвакуацию президент РФ Владимир Путин держит на личном контроле.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы должны понимать, что вопрос освобождения заложников Мариуполя - это личный вопрос Владимира Путина. В этом случае он лично принимает решение, что делать с этими людьми - отпускать, не отпускать и так далее", - пояснил он.

По словам Денисенко, количество скрывающихся в катакомбах "Азовстали" людей отличаются - от 1,5 до 2 тыс. гражданских.

Советник министра добавил, что сейчас Украина делает все возможное для того, чтобы спасти жителей Мариуполя.

"К сожалению, это вопрос, который лично держит Путин. Эти люди - это заложники Владимира Путина", - подчеркнул Денисенко.

Мариуполь путин владимир эвакуация Азовсталь Денисенко Вадим
01.05.2022 16:23 Ответить
"На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди - це заручники Володимира Путіна", - власноруч...та скільки ж це може продовжуватися? модет вистачить .... власноруч позадушувала б... !!!
01.05.2022 16:36 Ответить
Цікаво що вони там їдять і звідки там електрика?
01.05.2022 16:51 Ответить
у військових були якісь запаси, якими вони діляться з цивільними. енергія - від генератора.

гутеріш - безпорадний нікчема. ООН - ніачьом. на свалку історії вас.
01.05.2022 17:58 Ответить
На жаль, в Маріуполі багато тисяч ще залишилося!!А не тільки ці дві!!Коли і хто їх спасе??
01.05.2022 16:52 Ответить
он ООН аж 50 людей врятувало. вивезло в кацапстан. вся ціна цій нікчемній організації, яка, до речі, дуже дорога.
показать весь комментарий
