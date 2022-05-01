"Хлопки" в Белгороде: губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны РФ

На территории Белгородской области вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Местный телеграм-канал сообщает, что на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

"Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности", - сообщил Гладков.

