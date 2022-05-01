"Хлопки" в Белгороде: губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны РФ
На территории Белгородской области вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Местный телеграм-канал сообщает, что на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.
"Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности", - сообщил Гладков.
я теперь понял почему они вата - хлопок->бавовна->вата ))))
https://twitter.com/i/status/1520755682672267265
Народная примета.
І скоро, любителі новин з телевізора, почнуть дуже сильно нервувати: а чи не "хлопне" прямо в дім?
Треба щоб обов'язково "хлопало" на 9 травня, коли вся нечиста сила влаштує шабаш!
Ми з України. "
..Горить москаль....горить
Скоро и до него не достанешь, с таким
говнокомандующим