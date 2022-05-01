РУС
23 081 74

"Хлопки" в Белгороде: губернатор сообщил о пожаре на объекте Минобороны РФ

бєлгород

На территории Белгородской области вспыхнул пожар на объекте Минобороны РФ.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Местный телеграм-канал сообщает, что на границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ.

"Все оперативные службы работают на месте, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности", - сообщил Гладков.

Смотрите: В российском Белгороде снова загадочные "хлопки", в соцсетях сообщают о пожаре. ВИДЕО+ФОТО

пожар (6023) Минобороны рф (943) Белгород (462)
+64
01.05.2022 16:31 Ответить
+57
шоб не расслаблялись, и уже начинали окопы во дворах копать.

01.05.2022 16:34 Ответить
+52
01.05.2022 16:45 Ответить
01.05.2022 16:31 Ответить
шоб не расслаблялись, и уже начинали окопы во дворах копать.

01.05.2022 16:34 Ответить
А твои б гранату в дверь сунули
01.05.2022 17:03 Ответить
ХЛООООП!
01.05.2022 16:35 Ответить
БАВОВНА.
01.05.2022 17:06 Ответить
Снова парашенцы курят где попало...
01.05.2022 16:35 Ответить
Чекаємо шалених.овацій...
01.05.2022 16:36 Ответить
Та розстріляти цього гладкова. Розвів у себе в області бардак. Одні пожежі замість "пабєд".
01.05.2022 16:36 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
01.05.2022 16:48 Ответить
опять бомбили из Воронежской народной республики? Или это с Курской НР? чем можем помочь?
01.05.2022 16:38 Ответить
БНР обстреливало ВНР ...ну немношко попало по КНР
01.05.2022 16:53 Ответить
Блін...та навчіть вже цих дикунів поводитися з ПММ...
01.05.2022 16:38 Ответить
Роман Бочкала написав,що путлєровську скотину Герасимова вчора поранили в Ізюмі.Ото б було свято,якщо правда.
01.05.2022 16:38 Ответить
Кто из официальных лиц сообщил про Герасимова? Никто..ты сам лазишь по инету, выискиваешь хрен поймешь у кого инфу, а потом визжишь- фейки!!!.
01.05.2022 16:48 Ответить
ІвановПетровСидоров що ще фейк
01.05.2022 16:51 Ответить
Да, да, командный пункт рас...чили, а потерь нет. Там одни рядовые были и чучела
01.05.2022 17:01 Ответить
155 мм сила
01.05.2022 21:19 Ответить
брехня герасим жив улетел на своих ногах из ростова уже
02.05.2022 02:58 Ответить
ШО, ОПЯТЬ? (С)
01.05.2022 16:38 Ответить
Фигасе они курят
01.05.2022 16:39 Ответить
Все в вк группы Белгорода)
01.05.2022 16:39 Ответить
Житєлі Бєлгорода скоро бєз хлапков заснуть нє смогут...
01.05.2022 16:40 Ответить
Даже размножаться не смогут
01.05.2022 20:01 Ответить
у холопов опять хлопки ))
я теперь понял почему они вата - хлопок->бавовна->вата ))))
01.05.2022 16:40 Ответить
Рашисти ж живуть в будинках, об'єкти Міноборони звісно добре, але війну і розруху треба переносити в їх будинки! Пожежі, вибухи газу будь що!! Тим паче що морди виродків з їх адресами гуляють інтернетами.
01.05.2022 16:41 Ответить
Увы, нельзя. Иначе станем террористами, как кацапы. Действовать надо умно, а не вот так вот топорно.
01.05.2022 16:59 Ответить
Им надо наочно показывать что такое война! что б война постучала к ним в дом. Войну сеют они вокруг себя, и им нормально они все одобрямс, и спят дома в на мягких матрасах.
01.05.2022 17:22 Ответить
Нафіга їм допомогати?? Ці рукожопи сами себе знищать..
01.05.2022 18:37 Ответить
Без хлопка жизнь ....(((
01.05.2022 16:42 Ответить
У місті Ізюм Харківської області стався вибух. Він пролунав там, де перебував начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку."Годину тому щось сильно "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2-ї армії окупантів"
01.05.2022 16:43 Ответить
У районі Ізюма, село Красиве.
01.05.2022 17:40 Ответить
Палили у непристосованому для паління місці. Питання до їх МНСників - виїхали до України, а інспектувати військових не змогли..ганьба...і сибир догорає..
01.05.2022 18:41 Ответить
герасим жив улетел на своих ногах из ростова уже
02.05.2022 03:00 Ответить
01.05.2022 16:44 Ответить
01.05.2022 16:45 Ответить
01.05.2022 21:10 Ответить
Бєлгородо-баївка якась...
01.05.2022 16:45 Ответить
Брянскоговорящие устроили геноцид белгородскоговорящих!
01.05.2022 16:52 Ответить
Цікаво - може у нашій -баївці були орки звідси і за деякими з них шлейф потягнувся... який там рахунок був ? ...
01.05.2022 16:58 Ответить
на 17 я перестала стежити за рахунком
01.05.2022 18:44 Ответить
Первомай ,шашлыки кацапы жарили .
01.05.2022 16:57 Ответить
Страшную весть принес я в твой дом, Надежда! Зови детей!

https://twitter.com/i/status/1520755682672267265
01.05.2022 16:58 Ответить
Похоже, кладовщики там не только курят, но еще и бухают.
01.05.2022 16:58 Ответить
Знов не там шашлики робили?
01.05.2022 16:59 Ответить

01.05.2022 17:02 Ответить
От мудаки. З Криму в Краснодар збираються утікати. Краснодар - це Україна. Восени там скрізь жовто-блакитні прапори замайоріють. Утікайте на "історіческую родіну" , на Мокшанські болота.
01.05.2022 17:39 Ответить
путін-кукла вуду.Головні фашисти-російське "суспільство" невже вони получать по заслугам,чорнороті звірі?
01.05.2022 17:47 Ответить
Доречі, мої, тепер вже колишні, родичі, які все життя прожили в Криму, але підтримали рашку в 2014, "сидят на чемоданах" і шукають рішення, як ще й плазмовий телевізор вивез
01.05.2022 18:15 Ответить
Чому хлопки? Бавовни
01.05.2022 17:06 Ответить
А всем, кто ложится спать - спокойного сна! Спокойного сна!
01.05.2022 17:07 Ответить
Тоже любите эту песню Виктора Цоя?
01.05.2022 18:28 Ответить
Чем больше хлопает в белгороде, тем меньше хлопает в Харькове!
Народная примета.
01.05.2022 17:19 Ответить
Нужны пропорциональные нашим разрушения на территории раши ,чтобы знали если будут обстреливать наши города и инфраструктуру ответ не заставит себя долго ждать
01.05.2022 17:54 Ответить
если есть возможность - сносить под ноль всё в 10 кратном размере, а не только пропорционально. Рузьге ******** очень тонко чувствуют безнаказанность.
01.05.2022 20:06 Ответить
Ось так нехай і починається: поступово, спочатку одне місто, а потім інше.
І скоро, любителі новин з телевізора, почнуть дуже сильно нервувати: а чи не "хлопне" прямо в дім?
Треба щоб обов'язково "хлопало" на 9 травня, коли вся нечиста сила влаштує шабаш!
01.05.2022 17:22 Ответить
Це не я...
01.05.2022 17:24 Ответить
Після таких новин я одразу йду на російські форуми, там завжди така санта-барбара починається.
01.05.2022 17:27 Ответить
А новини в них які - прям колективна шиза, прямий репортаж з кащенко..
01.05.2022 18:52 Ответить
А можете дати посилання? Я теж ******** рашистську санта барбару і дуже потребую позитиву.
01.05.2022 19:19 Ответить
" Доброго вечора..
Ми з України. "
..Горить москаль....горить
01.05.2022 17:31 Ответить
Так,вже готова чергова марка"кєрчєнский мост,иди *****"....
01.05.2022 17:41 Ответить
Та заберіть у них нарешті сірники, бо всю расєю спалять
01.05.2022 17:41 Ответить
Когда вы уже накуритесь ))))
01.05.2022 17:42 Ответить
то новорічна хлопавка здетонувала
01.05.2022 18:18 Ответить
пердак Герасімова розірвало нах ..
01.05.2022 18:29 Ответить
01.05.2022 18:32 Ответить
Хорошо,а Крым какого хера там на пляжах расслабляется ?
Скоро и до него не достанешь, с таким
говнокомандующим
01.05.2022 18:33 Ответить
Навіщо називати аплодисменти хлопками - питання до какцапні ))) Хай насолоджуються, це лише початок!
01.05.2022 18:35 Ответить
І на біс викликають
01.05.2022 18:53 Ответить
01.05.2022 19:26 Ответить
Це все рептілоїди, хочуть завоювати стратегічні дірки в землі під кодовою назвою "сортир"!
01.05.2022 20:17 Ответить
 
 