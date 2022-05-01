РУС
После удара украинских воинов по о. Змеиный зафиксирована активизация сил вражеского флота, - ОК "Південь"

зміїний

В течение ночи украинские подразделения в Херсонской и Николаевской областях продолжали ведение боевых действий на занятых рубежах.

Вражеские подразделения активных наступательных действий не вели, очевидно, пытаясь аккумулировать силы и восстановить технику, вместе с тем не прекращая артиллерийско-минометные обстрелы наших позиций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".

Как отмечается, враг продолжает ведение воздушной разведки с помощью БПЛА, а наши подразделения – точно их уничтожать. Очередной "Орлан-10" отминусован у рашистов.

"Продолжая артиллерийско-минометные обстрелы Николаевщины, враг попал в сельскохозяйственный состав с удобрениями. Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих остающихся на острове подразделений.

Читайте: Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов на о. Змеиный

"Остальные корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне. Поэтому алгоритм действий в случае воздушной опасности остается актуальным, избегание массовых скоплений людей - кстати, восприятие информации и ее проверка должны быть критическими", - резюмируют в ОК "Південь".

армия РФ (20392) Змеиный (181) корабль (2051) море (376) Николаевская область (2203) обстрел (29164) Одесская область (3788)
+71
01.05.2022 16:49 Ответить
+24
У місті Ізюм Харківської області стався вибух. Він пролунав там, де перебував начальник генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, який нещодавно прибув у регіон, щоб особисто командувати наступом на Ізюмському напрямку."Годину тому щось сильно "бахнуло" в Ізюмі в районі штабу 2-ї армії окупантів"
01.05.2022 16:53 Ответить
+13
Пусть пополняют еще раз шандарахнем и будет Змеиная Чорнобаевка..
01.05.2022 16:48 Ответить
ну й до чого це? все тебе називаю провокатором, ну от ти й сам себе видав...
01.05.2022 16:47 Ответить
не годуй троля
01.05.2022 16:50 Ответить
Ну я ж писав...Зміїний Острів--Ізмаїл---висадка десанту--захоплення придністровя--обьяднання з пмр--і наступ на Одесу...жжжж в пмр не спроста ж було...Тарас Березовець теж так говорить
01.05.2022 16:47 Ответить
чим той острів такий стратегічний поясніть?
01.05.2022 16:49 Ответить
цей острів..це як цілий корабль "масква" ...на ньому можна розсташувати радари які охоплюють велику частину і також туди можна поставити ракети С-ЗОО.це важливий стратегічний обьект
01.05.2022 16:55 Ответить
Это вход во все ключевые порты Украины.
01.05.2022 17:07 Ответить
Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа .Кім писав про це
01.05.2022 16:52 Ответить
Это тот, ц кого ты вчера за щеку принимал
01.05.2022 17:12 Ответить
Ты чего брезгуешь своей власовской тряпкой?)
01.05.2022 17:47 Ответить
01.05.2022 16:48 Ответить
01.05.2022 16:49 Ответить
01.05.2022 16:54 Ответить
чорноморські бички в захваті
01.05.2022 17:00 Ответить
Трохи треба допрацювати: ракетні установки по бортам накинути!
Тоді повна схожість буде!
01.05.2022 17:27 Ответить
Я б собі взяв.
01.05.2022 17:32 Ответить
Де купили блін?!
01.05.2022 17:39 Ответить
Недоработочка вышла. Пробоины должны быть по левому борту.
01.05.2022 18:49 Ответить
Они сквозные...
01.05.2022 20:02 Ответить
Змеиный теперь второй мини-Чернобаевкой станет? "Рапторы" стоят на вооружение морского спицназа Рашки, да и гарнизон на Змеином тоже явно не из доходяг состоит. Так что долбать их и долбать надо
01.05.2022 16:51 Ответить
Зміїний то суцільна скала..каменюка в морі
01.05.2022 16:56 Ответить
это хорошо. Пусть уже отчаливают из Севастопольской и Южной шоб сопутствующих меньше было, а до берега дальше плыть. А то вода в море с каждой неделей на градус теплее становится.
01.05.2022 16:52 Ответить
01.05.2022 16:53 Ответить
Логику кацапов понять невозможно ибо у них отсутствуют мозги ,поэтому просто будем их убивать и всего делов .
01.05.2022 16:56 Ответить
Логику кацапов понять невозможно

Ну почему же? Понятная логика

01.05.2022 17:46 Ответить
Цікаво, а чим вони по Зміїному луплять? Для Точки достатня відстань?
01.05.2022 16:57 Ответить
Так там до берега щось близько 30 км всього
01.05.2022 17:00 Ответить
До нього всього 40 км з Дунайського заповідника наприклад.
01.05.2022 17:01 Ответить
кто это вони? палишься кацап
02.05.2022 03:14 Ответить
Якщо москалі не контролюють Одесу то острів їм буде нескінченна Чорнобаївка.
01.05.2022 16:59 Ответить
І..ашити ті кацапські раптори, щоб на корм крабам йшли.
о. Зміїний це Україна
01.05.2022 17:22 Ответить
Зміїний : Чорнобаївка. "Можем повторить"
01.05.2022 17:30 Ответить
Підходьте поближче до Зміїного , гаспада !
01.05.2022 18:05 Ответить
- " Простите, кто на ком стоял?"
Уважаемые. А нельзя ли новость подавать более корректно?

После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию Источник:

"раптор" это российские катера. Как минимум, поставьте запятую после "Змеиному" А лучше поставьте после него слово "противник" Смысл сразу поменяется.
01.05.2022 18:23 Ответить
Как то не понятно с островом - то писали, что остров наш, после ухода кораблей нах, а оказывается там орки и наши их накрыли артой.
01.05.2022 20:16 Ответить
Він наш, хоч тимчасово захоплений.
01.05.2022 20:29 Ответить
Ставити свій гарнізон наразі недоречно, а от зробити мішенне поле для москаля саме те, нехай поповнюють, може щось цікаве завезуть?
01.05.2022 20:24 Ответить
 
 