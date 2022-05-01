После удара украинских воинов по о. Змеиный зафиксирована активизация сил вражеского флота, - ОК "Південь"
В течение ночи украинские подразделения в Херсонской и Николаевской областях продолжали ведение боевых действий на занятых рубежах.
Вражеские подразделения активных наступательных действий не вели, очевидно, пытаясь аккумулировать силы и восстановить технику, вместе с тем не прекращая артиллерийско-минометные обстрелы наших позиций. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Південь".
Как отмечается, враг продолжает ведение воздушной разведки с помощью БПЛА, а наши подразделения – точно их уничтожать. Очередной "Орлан-10" отминусован у рашистов.
"Продолжая артиллерийско-минометные обстрелы Николаевщины, враг попал в сельскохозяйственный состав с удобрениями. Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в море зафиксирована активизация сил вражеского флота. После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию и пополнение личным составом своих остающихся на острове подразделений.
"Остальные корабли и подлодка продолжают держать угрозу ракетного удара по территории Украины на высоком уровне. Поэтому алгоритм действий в случае воздушной опасности остается актуальным, избегание массовых скоплений людей - кстати, восприятие информации и ее проверка должны быть критическими", - резюмируют в ОК "Південь".
Тоді повна схожість буде!
Ну почему же? Понятная логика
о. Зміїний це Україна
Уважаемые. А нельзя ли новость подавать более корректно?
После нанесения нами очередного удара по Змеиному десантными скоростными катерами типа "Раптор" противник пытался осуществить эвакуацию Источник:
"раптор" это российские катера. Как минимум, поставьте запятую после "Змеиному" А лучше поставьте после него слово "противник" Смысл сразу поменяется.