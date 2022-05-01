Филатов о сообщениях ГУР МО: В Зеленодольске нет сепаратистов. Лучше занимайтесь своими обязанностями
Мэр Днепра Борис Филатов возмущен тем, что Главное управление разведки Минобороны при публикации перехвата разговоров врага указало, что место их пребывания Зелендольск на Днепропетровщине.
Об этом Филатов пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги из ГУР. Хочу вам сообщить, что в Зеленодольске нет сепаратистов. И, наверное, никогда не будет. Это город, который мужественно защищают наши ВСУ и ТРО", - написал он.
По мнению Филатова, ГУР МО публикует перехват переговоров врагов "наперегонки с СБУ и МВД".
"Хоть иногда мозги свои включайте. Чтобы панику не создавать. У вас там есть внутренняя цензура? … А лучше занимайтесь своими прямыми должностными обязанностями. А то я смотрю, что многие решили превратиться в х@евых вояк аматорского информационного фронта.", – пишет мэр Днепра.
Ранее Главное управление разведки опубликовало перехват разговора Руслана, мобилизованного с территории так называемой "ДНР". В спецслужбе отметили, что его подразделение дислоцируется в Зеленодольске на Днепропетровщине. В разговоре Руслан рассказывал жене, что в ближайшее время оккупанты планируют новое наступление на Днепропетровщину.
На превеликий жаль, те, що я сьогодні чую з уст самих відомих і поважаних мною наших же військових експертів та наших же експертів з міжнародного права, - звучить оманлива інформація, що ми ніби-то не маємо ПРАВА вести на прилеглій до України території РФ ніяких військових дії... без оголошення війни росії ???
- Добре! Тоді давайте назвемо їх (на манер РФ) просто - "спецопераціями" !!! І на цьому можна було б завершити мій допис. Але "копнем" трішки глибше...
1. Розглянемо складові цієї проблеми детальніше, і почнемо з найлегшої її складової -"емоційно - побутової":
-Емоційно- побутова складова. ЇЇ можна сформулювати дуже коротко- і лише риторичними запитаннями: - А РФ мала право без оголошення війни проти України розпочинати агресію в Україну, просто назвавши її спецоперацією, захоплювати наші території і встановлювати там свою владу, вбивати наших... не лише військових, але й мирних жителів, гвалтувати жінок та дітей, вбивати ні в чому не винних дітей, вивозити їх з України... та вивозити з України майно держави і приватного бізнесу - устаткування заводів та приватних фірми... Та грабувати майно громадян? Це війна, чи розбій, чи тероризм, чи "спецоперація"?
2. В чому ж основна відмінність СУТІ війни від суті спецоперації ?
- Спецоперація проводиться силами спецпідрозділів на чужій території з метою попередження злочинів чи/та знешкодження окремо визначених злочинців, їх груп, органів, баз розташування, арсеналів зброї... БЕЗ МЕТИ ЗНИЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПОГРАБУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ, Економічного потенціалу Держави, що не визнана терористом. І саме головне - БЕЗ ОКУПАЦІЇ так АНЕКСІЇ ТЕРИТОРІЇ держави на якій проводиться спецоперація ! Яскравий приклад -операція багатонаціональних сил "Буря в пустелі" зі звільнення Кувейту та розгрому іракської армії.
-Війна ж спрямована на тотальне знищення живої сили та техніки противника, потенціалу її виготовлення, баз розміщення! З цією метою провадиться захоплення, окупація території та економічного потенціалу країни , встановлення в ній військово-політичних органів як державної так і місцевих влади окупантів! Так було ДО 21-го століття!
Але...
-Як різновид ******** війни: - Відсутня та не обов'язкова окупація та анексія території переможеного противника чи її частин... і тоді вона за суттю - перетворюється і являється спецоперацією. І наведу ТОЙ же приклад: під час ВІЙНИ в Перській затоці 1990-1991 років... "Буря в пустелі" зі звільнення Кувейту та розгрому іракської армії була ОПЕРАЦІЄЮ багатонаціональних сил.
3. В чому ж полягає відмінність "спецоперації РФ", яку вона ніби-то проводить в Україні, від війни з Україною?
-Росія ж проводить "війну-спецоперацію" проти України за архаїчними лекалами... - лекалами існувавшими ДО 21-го століття (на чому побудована також стратегія і тактика армії РФ, як і якість її озброєння.)
-Її "спецоперація з денацифікації" - не носить характер дій проти конкретних груп осіб, а проти ВСІХ громадян України, незалежно від їх національності віросповідання, політичної позиції ... і в першу чергу, та в основному - в "рускоговорящіх" регіонах ! Але навіть не потикаються в регіони, які вони традиційно називають націоналістичними - бо саме їх вони і бояться!
-Тобто її "спецоперація" в Україні - то є чистої природи війною - причому, війною в уявах "до 21-го століття" з явним спрямуваннями на терор, варварство, мародерство, анексії, згвалтуваннями в т.ч і росіян - то є ігноруванням та неповагою до узаконених міжнародних норм ведення війни - ВСЕ в одному флаконі з назвою "спецоперація РФ"...
Мабуть тому "гос.дума РФ" і внесла в "оновлену" путіним в 2020-му році конституцію РФ, за якою вона НЕ ВИЗНАЄ верховенства міжнародного права !
-Тоді для чого нашим (вищезгаданим) експертам апелювати до норм міжнародного права, коли йдеться про "правомірність" наших ударів по базах розташування сил та баз окупантів на території РФ, яка не визнає верховенства міжнародного права?
4. Тероризм. Це дії, або загроза дій з застосуванням насильства для досягнення політичної, диверсійної, релігійної, національної, матеріальної або ідеологічної мети. Відповідно : Терористи- це ті, хто здійснює терористичну діяльність, не визнаючи норм, світських законів любої держави, міжнародних норм права, загальнолюдських норм та законів
-Приклади масового тероризму армії РФ на теренах України у всіх на слуху, на очах, тобто приводити їх нині - зайве!
-Верховна Рада України 1 квітня прийняла закон, яким визнала Росію державою-терористом
-США також розглядають питання визнання РФ державою-спонсором тероризму...
Згідно з міжнародними нормами, узаконеними в міжнародних Конвенціях, угодах, рішеннях міжнародних організацій -держави не ведуть переговорів з терористами , а терористів, їх бази, арсенали можна виявляти та знищувати екстериторіально, - не залежно від того, на території якої країни вони розташовані!
Яскравим прикладом цього є спецоперація США по знищенню на території Пакистану Усами бен Ладена... Спецоперація сил НАТО в Югославії проти кліки Мілошевича...
-Тому і Україна не лише може, а має право, без оголошення війни з росією проводити на території РФ свої "спецоперації" по знищенню терористів та їхніх арсеналів, баз дислокації, НАГОЛОШУЮ - живої військової сили і його збройної техніки ... оголосивши світові при цьому, ... що вона провадитиметься без мети захоплення, окупації. анексії території РФ, на якій проводитиме СПЕЦОПЕРАЦІЮ !
З української ж сторони нинішня війна - чисто оборонна, з нанесенням ударів у відповідь -по скопищам сил та засобів терористів, які задіяні у російській "війні -спецоперації" проти України!
Слава Україні!
Ми переможемо!
Смерть ворогам!
ибо панику разгонять никому не позволено!!!
Борис и уточнил - во-первых Зеленодольск наш, во-вторых там негде посадить самолеты и в третьих - не разгоняйте панику... народ и так нервный...
А то як його послухати то це його з Корбаном заслуга, що кацапи ще не в Дніпрі, і ППО Дніпра їхня заслуга.
А вояки під Ізюмом, Зеленодольськом, Гуляйполем то так, масовка на фоні цих видатних стратегів.
"Ще один дивано бункернй захисник Філатов"
Черговий недолугий диванний екперД, пристранний прихильник убогих зебілів на кшталт Буданова, чи свідомий трольок-провокатор?
Про Філатова - в курсі, те, що Філатов ще той "діяч" не відміняє того, що зараз він виконує свої посадові обов'язки нормально і не відсиджується в бункері або на західній/за кордоном, наприклад, як СерЛещ та багато інших зелененьких та їх прихільників.
Про:
"запитай чи те чмо вже українську вивчило"
так він тут, на відміну від , не коментує.
Не треба стрілки переводити.
Доречі, мамА в дитинстві не вчила не тикати незнайомим людям?