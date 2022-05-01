РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6185 посетителей онлайн
Новости
23 503 35

Филатов о сообщениях ГУР МО: В Зеленодольске нет сепаратистов. Лучше занимайтесь своими обязанностями

филатов

Мэр Днепра Борис Филатов возмущен тем, что Главное управление разведки Минобороны при публикации перехвата разговоров врага указало, что место их пребывания Зелендольск на Днепропетровщине.

Об этом Филатов пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги из ГУР. Хочу вам сообщить, что в Зеленодольске нет сепаратистов. И, наверное, никогда не будет. Это город, который мужественно защищают наши ВСУ и ТРО", - написал он.

По мнению Филатова, ГУР МО публикует перехват переговоров врагов "наперегонки с СБУ и МВД".

"Хоть иногда мозги свои включайте. Чтобы панику не создавать. У вас там есть внутренняя цензура? … А лучше занимайтесь своими прямыми должностными обязанностями. А то я смотрю, что многие решили превратиться в х@евых вояк аматорского информационного фронта.", – пишет мэр Днепра.

Смотрите: "Будем штурмовать Днепропетровщину, подтянулась авиация", - перехват разговора оккупанта

Ранее Главное управление разведки опубликовало перехват разговора Руслана, мобилизованного с территории так называемой "ДНР". В спецслужбе отметили, что его подразделение дислоцируется в Зеленодольске на Днепропетровщине. В разговоре Руслан рассказывал жене, что в ближайшее время оккупанты планируют новое наступление на Днепропетровщину.

разведка (4223) Филатов Борис (566) перехват (351) Днепропетровская область (4387)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
нажаль після звільнення Бурби і його команди, в нас немає розвідки. Зашкварений далі нвкуди Буданов все більше нагадує якогось обдовбаного "слугу народу". Жоден його інсайд не підтвердився. Таке відчуття, що він або сам вигадує ці "окуїтельні історії", або над ним просто росіяни прикалуються.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:19 Ответить
+49
100% согласен с Филатовым, задолбали уже своими мутными прослушками вместо выполнения своих прямых обязанностей Получили инфу, так реализовывайте её, а не народ будоражьте
показать весь комментарий
01.05.2022 17:07 Ответить
+28
спасибо! респект Борису...
ибо панику разгонять никому не позволено!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
100% согласен с Филатовым, задолбали уже своими мутными прослушками вместо выполнения своих прямых обязанностей Получили инфу, так реализовывайте её, а не народ будоражьте
показать весь комментарий
01.05.2022 17:07 Ответить
нажаль після звільнення Бурби і його команди, в нас немає розвідки. Зашкварений далі нвкуди Буданов все більше нагадує якогось обдовбаного "слугу народу". Жоден його інсайд не підтвердився. Таке відчуття, що він або сам вигадує ці "окуїтельні історії", або над ним просто росіяни прикалуються.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:19 Ответить
Нажаль, скоріше не приколюються, а використовують. Враження саме таке.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:51 Ответить
А що ви хотіли від підлеглих співмешканця помічника валуєва, який заради пиару і сам інколи верзе казна що?..
показать весь комментарий
01.05.2022 17:46 Ответить
Підігрування ворогу?
показать весь комментарий
01.05.2022 18:47 Ответить
нет - служба на него
показать весь комментарий
02.05.2022 03:17 Ответить
Есть информация, что свинособачие войска знают, что их прослушивают, и вкидывают много дезинформации. В частности, были случаи упоминания того, что "взяли трофейный украинский танк, и в полевых условиях переделали его в управляемого компьютером машину"
показать весь комментарий
01.05.2022 17:09 Ответить
Ну так само собой, т.к. их болтовню публикуют. Они все знают, а значит их "сведенья" - либо деза, либо ИПСО.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:22 Ответить
У них мозгов не хватит реализовать дистанционное управление. А уж в полевых условиях и подавно.
показать весь комментарий
01.05.2022 18:45 Ответить
як і у тебе лапотне - вивчити українську, щоб пейсати без перекладача
показать весь комментарий
01.05.2022 22:42 Ответить
Стосовно наших гіпотетичних ударів по армії РФ на території РФ...

На превеликий жаль, те, що я сьогодні чую з уст самих відомих і поважаних мною наших же військових експертів та наших же експертів з міжнародного права, - звучить оманлива інформація, що ми ніби-то не маємо ПРАВА вести на прилеглій до України території РФ ніяких військових дії... без оголошення війни росії ???

- Добре! Тоді давайте назвемо їх (на манер РФ) просто - "спецопераціями" !!! І на цьому можна було б завершити мій допис. Але "копнем" трішки глибше...

1. Розглянемо складові цієї проблеми детальніше, і почнемо з найлегшої її складової -"емоційно - побутової":

-Емоційно- побутова складова. ЇЇ можна сформулювати дуже коротко- і лише риторичними запитаннями: - А РФ мала право без оголошення війни проти України розпочинати агресію в Україну, просто назвавши її спецоперацією, захоплювати наші території і встановлювати там свою владу, вбивати наших... не лише військових, але й мирних жителів, гвалтувати жінок та дітей, вбивати ні в чому не винних дітей, вивозити їх з України... та вивозити з України майно держави і приватного бізнесу - устаткування заводів та приватних фірми... Та грабувати майно громадян? Це війна, чи розбій, чи тероризм, чи "спецоперація"?

2. В чому ж основна відмінність СУТІ війни від суті спецоперації ?

- Спецоперація проводиться силами спецпідрозділів на чужій території з метою попередження злочинів чи/та знешкодження окремо визначених злочинців, їх груп, органів, баз розташування, арсеналів зброї... БЕЗ МЕТИ ЗНИЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПОГРАБУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ, Економічного потенціалу Держави, що не визнана терористом. І саме головне - БЕЗ ОКУПАЦІЇ так АНЕКСІЇ ТЕРИТОРІЇ держави на якій проводиться спецоперація ! Яскравий приклад -операція багатонаціональних сил "Буря в пустелі" зі звільнення Кувейту та розгрому іракської армії.

-Війна ж спрямована на тотальне знищення живої сили та техніки противника, потенціалу її виготовлення, баз розміщення! З цією метою провадиться захоплення, окупація території та економічного потенціалу країни , встановлення в ній військово-політичних органів як державної так і місцевих влади окупантів! Так було ДО 21-го століття!

Але...

-Як різновид ******** війни: - Відсутня та не обов'язкова окупація та анексія території переможеного противника чи її частин... і тоді вона за суттю - перетворюється і являється спецоперацією. І наведу ТОЙ же приклад: під час ВІЙНИ в Перській затоці 1990-1991 років... "Буря в пустелі" зі звільнення Кувейту та розгрому іракської армії була ОПЕРАЦІЄЮ багатонаціональних сил.

3. В чому ж полягає відмінність "спецоперації РФ", яку вона ніби-то проводить в Україні, від війни з Україною?

-Росія ж проводить "війну-спецоперацію" проти України за архаїчними лекалами... - лекалами існувавшими ДО 21-го століття (на чому побудована також стратегія і тактика армії РФ, як і якість її озброєння.)

-Її "спецоперація з денацифікації" - не носить характер дій проти конкретних груп осіб, а проти ВСІХ громадян України, незалежно від їх національності віросповідання, політичної позиції ... і в першу чергу, та в основному - в "рускоговорящіх" регіонах ! Але навіть не потикаються в регіони, які вони традиційно називають націоналістичними - бо саме їх вони і бояться!

-Тобто її "спецоперація" в Україні - то є чистої природи війною - причому, війною в уявах "до 21-го століття" з явним спрямуваннями на терор, варварство, мародерство, анексії, згвалтуваннями в т.ч і росіян - то є ігноруванням та неповагою до узаконених міжнародних норм ведення війни - ВСЕ в одному флаконі з назвою "спецоперація РФ"...

Мабуть тому "гос.дума РФ" і внесла в "оновлену" путіним в 2020-му році конституцію РФ, за якою вона НЕ ВИЗНАЄ верховенства міжнародного права !

-Тоді для чого нашим (вищезгаданим) експертам апелювати до норм міжнародного права, коли йдеться про "правомірність" наших ударів по базах розташування сил та баз окупантів на території РФ, яка не визнає верховенства міжнародного права?

4. Тероризм. Це дії, або загроза дій з застосуванням насильства для досягнення політичної, диверсійної, релігійної, національної, матеріальної або ідеологічної мети. Відповідно : Терористи- це ті, хто здійснює терористичну діяльність, не визнаючи норм, світських законів любої держави, міжнародних норм права, загальнолюдських норм та законів

-Приклади масового тероризму армії РФ на теренах України у всіх на слуху, на очах, тобто приводити їх нині - зайве!

-Верховна Рада України 1 квітня прийняла закон, яким визнала Росію державою-терористом

-США також розглядають питання визнання РФ державою-спонсором тероризму...

Згідно з міжнародними нормами, узаконеними в міжнародних Конвенціях, угодах, рішеннях міжнародних організацій -держави не ведуть переговорів з терористами , а терористів, їх бази, арсенали можна виявляти та знищувати екстериторіально, - не залежно від того, на території якої країни вони розташовані!

Яскравим прикладом цього є спецоперація США по знищенню на території Пакистану Усами бен Ладена... Спецоперація сил НАТО в Югославії проти кліки Мілошевича...

-Тому і Україна не лише може, а має право, без оголошення війни з росією проводити на території РФ свої "спецоперації" по знищенню терористів та їхніх арсеналів, баз дислокації, НАГОЛОШУЮ - живої військової сили і його збройної техніки ... оголосивши світові при цьому, ... що вона провадитиметься без мети захоплення, окупації. анексії території РФ, на якій проводитиме СПЕЦОПЕРАЦІЮ !

З української ж сторони нинішня війна - чисто оборонна, з нанесенням ударів у відповідь -по скопищам сил та засобів терористів, які задіяні у російській "війні -спецоперації" проти України!

Слава Україні!

Ми переможемо!

Смерть ворогам!
показать весь комментарий
01.05.2022 20:02 Ответить
спасибо! респект Борису...
ибо панику разгонять никому не позволено!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 17:11 Ответить
Буданова знову штирить. Наркоман кончений.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:16 Ответить
Ну ясен пень, что они Знают что их прослушивают если результаты публикуют, ну или есть вариант, что это просто для поднятия настроения населения т.к., что то настроение с происходящими событиями мягко говоря на нуле.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:16 Ответить
Круто наввипередки один перед другим. Так обидва начальники недоначальники. Один дах ділить з руським,другий навіть не знає чим його службовці займаються. То суркісів супроводжують, то старі обіди рішають
показать весь комментарий
01.05.2022 17:18 Ответить
Я вообще не понимаю, зачем публиковать перехваченную кацапскую "хрюканину", которая вызывает только желание проблеваться.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:20 Ответить
Сам проверял?
показать весь комментарий
01.05.2022 17:25 Ответить
Конечно, мэру обидно, но я бы не был бы так уверен. Даже во Львове вата встречается, а Днепр рядом с Донбассом.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:33 Ответить
нет-нет...тут в другом дело... по перехвату выплывало что говорящий уже в Зеленодольске и готовятся идти на Днепропетровщину, даже самолеты подогнали)))
Борис и уточнил - во-первых Зеленодольск наш, во-вторых там негде посадить самолеты и в третьих - не разгоняйте панику... народ и так нервный...
показать весь комментарий
01.05.2022 17:43 Ответить
Не виправдовую Буданова, але і Бері Філатову треба меше патякати.
А то як його послухати то це його з Корбаном заслуга, що кацапи ще не в Дніпрі, і ППО Дніпра їхня заслуга.
А вояки під Ізюмом, Зеленодольськом, Гуляйполем то так, масовка на фоні цих видатних стратегів.
показать весь комментарий
01.05.2022 17:38 Ответить
Всегда любил Филатова!!!! Умничка!!!!
показать весь комментарий
01.05.2022 17:58 Ответить
Буданов,сожітєль гогілашвілі,просто не відповідає посаді що займає
показать весь комментарий
01.05.2022 18:16 Ответить
Хіба тільки один Буданов ?
показать весь комментарий
01.05.2022 18:56 Ответить
Ще один дивано бункернй захисник Філатов, у нього охорони більше ніж у Кадирова, чому вони не на передовій
показать весь комментарий
01.05.2022 18:20 Ответить
Хіба тільки один Буданов ?
показать весь комментарий
01.05.2022 18:55 Ответить


"Ще один дивано бункернй захисник Філатов"

Черговий недолугий диванний екперД, пристранний прихильник убогих зебілів на кшталт Буданова, чи свідомий трольок-провокатор?
показать весь комментарий
01.05.2022 20:02 Ответить
якщо ти не вкурсі, ждкацап філатов рідкісний мудак, ти запитай чи те чмо вже українську вивчило.
показать весь комментарий
01.05.2022 22:44 Ответить


Про Філатова - в курсі, те, що Філатов ще той "діяч" не відміняє того, що зараз він виконує свої посадові обов'язки нормально і не відсиджується в бункері або на західній/за кордоном, наприклад, як СерЛещ та багато інших зелененьких та їх прихільників.

Про:
"запитай чи те чмо вже українську вивчило"
так він тут, на відміну від , не коментує.
Не треба стрілки переводити.

Доречі, мамА в дитинстві не вчила не тикати незнайомим людям?
показать весь комментарий
02.05.2022 08:37 Ответить
зеленобокі,що на філатова тут тявкають-всі з квітня на цн-або один рот вякає,або цілий виводок зеленобоких!вони взагалі всі максимум з березня цього року
показать весь комментарий
01.05.2022 18:28 Ответить
Ноги у этой беды растут из кабинетов ОПы и Кабмина. Беда-отсутствие нормальной управляемости государством. Это началось еще с 2019-года, когда куча чиновников всякого ранга стала трактовать госполитику как Бог даст. И не только трактовать- делать все, что им вздумается. Видосики снимать, назначать людей, не имеющих никакого официального статуса-Подоляк, Арестович, Арахамия всести переговоры и быть спикерами от имени ГОСУДАРСТВА. Вот так и живем. А ведь война..
показать весь комментарий
01.05.2022 19:21 Ответить
есть разумные люди в Украине... а булданов-гогилашвили-наркотикнесущмй - дурень...
показать весь комментарий
01.05.2022 19:43 Ответить
ШІСТКУ бУБОЧКИ-В ПІХОТУ В ПЕРШІ ЛАВИ, бУРБУ НА СВОЄ МІСЦЕ! В нас не так багато профессіоналів, щоб нехтувати їх вмінням на догоду Дерьмаком, Потрновим та іншим інсектам з ОПи. Най краще дзюрки від куль на банковій ковиряють, щоб вівці повірили про бої та Бубочку з автоматом (ну прям як Лукашенко).
показать весь комментарий
01.05.2022 20:37 Ответить
А чого ви чекали від креатури Зеленського- Кало мойського? Наївні люди...
показать весь комментарий
01.05.2022 20:42 Ответить
Штрібан ! Фільтруй хрюканину.
показать весь комментарий
01.05.2022 22:02 Ответить
 
 