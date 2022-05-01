Филатов о сообщениях ГУР МО: В Зеленодольске нет сепаратистов. Лучше занимайтесь своими обязанностями

Мэр Днепра Борис Филатов возмущен тем, что Главное управление разведки Минобороны при публикации перехвата разговоров врага указало, что место их пребывания Зелендольск на Днепропетровщине.

Об этом Филатов пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги из ГУР. Хочу вам сообщить, что в Зеленодольске нет сепаратистов. И, наверное, никогда не будет. Это город, который мужественно защищают наши ВСУ и ТРО", - написал он.

По мнению Филатова, ГУР МО публикует перехват переговоров врагов "наперегонки с СБУ и МВД".

"Хоть иногда мозги свои включайте. Чтобы панику не создавать. У вас там есть внутренняя цензура? … А лучше занимайтесь своими прямыми должностными обязанностями. А то я смотрю, что многие решили превратиться в х@евых вояк аматорского информационного фронта.", – пишет мэр Днепра.

Ранее Главное управление разведки опубликовало перехват разговора Руслана, мобилизованного с территории так называемой "ДНР". В спецслужбе отметили, что его подразделение дислоцируется в Зеленодольске на Днепропетровщине. В разговоре Руслан рассказывал жене, что в ближайшее время оккупанты планируют новое наступление на Днепропетровщину.