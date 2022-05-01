Россияне уничтожают украинские больницы, воруют оборудование и заставляют медицинский персонал работать на них, - разведка

Граждане, остающиеся на оккупированных территориях, практически отрезаны от медицинских услуг. Закрываются учреждения, не хватает врачей, запрещена доставка лекарств с подконтрольных Украине территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

Так, по информации украинских разведчиков, из инфекционного отделения Старобельска на Луганщине вывезено все оборудование, которое было предоставлено с 2014 года по программам международных доноров и Правительства Украины. Среди вывезенного оборудования – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.

"В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска (Харьковская область) больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу. Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов. При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты на Донбассе отменили медосмотр для "призывников", но можно откупиться за минимум 5 тыс. рублей, - разведка

Кроме того, в помещении Пологовской центральной районной больницы (Запорожская область) обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению. Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают нужды ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещено изменять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Известно, что все без исключения больницы Балаклеи Харьковской области заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводят на работу. Украинские граждане остаются без медицинской помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай. ФОТОрепортаж