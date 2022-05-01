РУС
Россияне уничтожают украинские больницы, воруют оборудование и заставляют медицинский персонал работать на них, - разведка

Граждане, остающиеся на оккупированных территориях, практически отрезаны от медицинских услуг. Закрываются учреждения, не хватает врачей, запрещена доставка лекарств с подконтрольных Украине территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО Украины.

Так, по информации украинских разведчиков, из инфекционного отделения Старобельска на Луганщине вывезено все оборудование, которое было предоставлено с 2014 года по программам международных доноров и Правительства Украины. Среди вывезенного оборудования – аппараты ИВЛ, необходимые для критических случаев заболевания COVID-19.

"В областном противотуберкулезном диспансере Волчанска (Харьковская область) больным с открытой формой туберкулеза отказали в оказании медицинской помощи и выгнали на улицу. Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов. При этом все медики проходят процедуру проверки на полиграфе. Не прошедших принудительно отправляют на передовую", - говорится в сообщении.

Кроме того, в помещении Пологовской центральной районной больницы (Запорожская область) обустроен склад боеприпасов. Персоналу запрещают оказывать медицинские услуги местному населению. Олешковская районная больница и городская больница Голой Пристани вынужденно обслуживают нужды ВС РФ. Медицинскому персоналу запрещено изменять постоянное место жительства путем эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Известно, что все без исключения больницы Балаклеи Харьковской области заполнены ранеными оккупантами. Медицинский персонал принудительно выводят на работу. Украинские граждане остаются без медицинской помощи.

воруют медицинское оборудование, как и зерновые не простые орки, а командиры подразделений. Так что говорить о том, что только рядовые московиты мародеры, это смешно. На расеи все такие. От зуйла и его генерала до последнего сопливого срочника
01.05.2022 17:19 Ответить
І цим займається розвідка. Мда
01.05.2022 17:28 Ответить
нащо це писати ? начебто ми цього не знаємо...аби вони привезли , то може б і здивувалися....А лікарі чого там залишилися? бо їм байдуже на кого працювати....
01.05.2022 17:35 Ответить
Заплатять врешті за все! З процентами. І будуть платити десятиліттями. Все що вкрадено ні добробуту ні щастя не приносить. Злодії як правило помирають в жахливій бідності...
01.05.2022 17:36 Ответить
Кацапи ніколи не соромились бути моральними уродами.А от у війні програти-це для них жопа.
Жопа все ближче і ближче,расіянє!
01.05.2022 17:39 Ответить
"Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными россиянами. Медицинский персонал принуждают работать на оккупантов".

В данном случае медицинскому персоналу можно для их "выздоровления" использовать инъекции на основе цианидов.
Эвтаназия - очень гуманный способ "лечения" ордынцев.
01.05.2022 17:43 Ответить
ви краще розслідуйте, чого це у наших проблеми з аптечками, ліками, турнікетами та ін.
а то постите все підряд. це хіба журналістика?
01.05.2022 17:55 Ответить
В тексте приводится ряд обычных (для этой ситуации) случаев. Но ка же по дебильному написан заголовок. Т.е больницу сперва разрушили, потом ограбили а в руинах ограбленной больницы силой заставляют работать врачей?
01.05.2022 18:02 Ответить
Похоже оркам радиации от Чернобыля не хватало. Хочет и туберкулёзом обзавестись. А потом запустить его в глубинке.
01.05.2022 20:12 Ответить
 
 