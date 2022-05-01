Премьер Индии Моде, не осуждавший нападение РФ на Украину, едет в ЕС объяснить свою позицию
Глава индийского правительства Нарендра Моди, в адрес которого звучало немало замечаний от государств Запада по поводу неопределенной позиции относительно российской агрессии против Украины, в воскресенье отправится в Европу, чтобы посетить несколько столиц.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", рассказал в воскресенье журналистам новоназначенный глава МИД этой страны Винай Кватра.
Несмотря на то, что официально поездка посвящена развитию двусторонних связей, Bloomberg подчеркивает, что премьер Нарендра Моди "донесет видение Индии для Германии и Франции", а также Дании. Индийское издание DNA также пишет, что премьер "обменяется видением" по поводу российско-украинской войны с этими тремя странами.
Индия известна тем, что она официально до сих пор не осудила Россию за вторжение в Украину; она призывает "обе стороны" к диалогу. Авторитетное издание Foreign policy пишет, что Дели сознательно сделало этот выбор и придерживается его, несмотря на давление Запада. В экспертном сообществе Индии напрямую раздаются призывы к Украине уступить в войне. Ранее Байден обсуждал войну в Украине с премьером Индии, не изменив его позиции.
Заявления главы МИД Индии о такой цели визита прозвучали на его первой пресс-конференции – Кватра занял эту должность 1 мая. Однако неизвестно, изменит ли это назначение внешнеполитическую позицию Индии.
