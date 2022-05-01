РУС
Премьер Индии Моде, не осуждавший нападение РФ на Украину, едет в ЕС объяснить свою позицию

Глава индийского правительства Нарендра Моди, в адрес которого звучало немало замечаний от государств Запада по поводу неопределенной позиции относительно российской агрессии против Украины, в воскресенье отправится в Европу, чтобы посетить несколько столиц.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", рассказал в воскресенье журналистам новоназначенный глава МИД этой страны Винай Кватра.

Несмотря на то, что официально поездка посвящена развитию двусторонних связей, Bloomberg подчеркивает, что премьер Нарендра Моди "донесет видение Индии для Германии и Франции", а также Дании. Индийское издание DNA также пишет, что премьер "обменяется видением" по поводу российско-украинской войны с этими тремя странами.

Индия известна тем, что она официально до сих пор не осудила Россию за вторжение в Украину; она призывает "обе стороны" к диалогу. Авторитетное издание Foreign policy пишет, что Дели сознательно сделало этот выбор и придерживается его, несмотря на давление Запада. В экспертном сообществе Индии напрямую раздаются призывы к Украине уступить в войне. Ранее Байден обсуждал войну в Украине с премьером Индии, не изменив его позиции.

Заявления главы МИД Индии о такой цели визита прозвучали на его первой пресс-конференции – Кватра занял эту должность 1 мая. Однако неизвестно, изменит ли это назначение внешнеполитическую позицию Индии.

Значит,украино-пакистанской дружбе крепнуть !
01.05.2022 17:29 Ответить
Ещё одни дикари со своими средневековыми традициями
01.05.2022 17:28 Ответить
В свою очередь в нашей экспертной среде звучат активные призывы к Индии уступить Пакистану и особенно Китаю, разоружиться, вести диалог и не вилять больше своим хвостом, сори
01.05.2022 17:32 Ответить
Любитель халявної нафти
01.05.2022 17:27 Ответить
І зброї
01.05.2022 17:30 Ответить
для любителів халяви ввести"халявний" експортний налог на їх товари на 50% - одразу одумаються
01.05.2022 17:32 Ответить
Доречно👍
01.05.2022 17:36 Ответить
Десь я здається вже бачив цього друга росіян.
"Индийский святой человек привязал к своим гениталиям пикап и таскал за собой во время фестиваля. Сделал это, чтобы доказать силу своих убеждений, сообщает Daily Mail."
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5232065/Hindu-holy-man-pulls-van-PENIS-India.html
01.05.2022 20:03 Ответить
01.05.2022 17:28 Ответить
показать весь комментарий
этот древний как говно мамонта йог, еще ссср застал, и такие как он совок зализывали за оружие. Какая-то огромная бесполезная страна. На память приходит только купажированное дефицитное "говно со слоном" и "хинди руси бхай бхай".
01.05.2022 17:58 Ответить
01.05.2022 17:29 Ответить
Одним з засновників Пакистану в сер. ХХ ст. доречі був виходець зі Львову... єврейського походження, що свого часу прийняв іслам(Мухаммед Асад).
01.05.2022 18:59 Ответить
интересная судьба
а другой еврей с Одессы - Вольдемар Хавкин - изобрел вакцину от чумы и вылечил Индию от холеры
01.05.2022 20:12 Ответить
судя по сегодняшним событиям -зря он это сделал...
01.05.2022 20:57 Ответить
Уступите чего нибудь Пакистану, советчики
01.05.2022 17:29 Ответить
Кто был в Индии, тот от Зеленского не смеётся... *)
01.05.2022 17:30 Ответить
виторгує собі кілька торгових перференцій і одразу ж засудить русню.
01.05.2022 17:30 Ответить
Закликаємо цих Танцюристів зі слонами к діалогу з Китаєм по конфлікту в Айсанчині і Гальванскій долині
01.05.2022 17:31 Ответить
01.05.2022 17:32 Ответить
Воний досі п,ють воду з річок,на яких спалюють небіжчиків? Нічого їх англійці не навчили ...
01.05.2022 17:32 Ответить
01.05.2022 17:40 Ответить
Скрепы...
01.05.2022 18:19 Ответить
Ну, нефть купили, а от вертушек отказались.

На самом деле у индусов с россией не всё "бхай-бхай". Индийские коммунисты свернули индусам их собственную космическую программу - как выяснилось, это было частью "бхай-бхая", чтобы угодить товарищам из москвы.

Так что будем посмотреть.
01.05.2022 17:34 Ответить
они той нефти там купили ерунду - кацапы хотели впарить намного больше ни индусы оправдались что что бы использовать российскую нефть нужно перестраивать производство
01.05.2022 18:13 Ответить
Перший прем"єр із варни "недоторканих" . Навіть так -- перший прем"єр не з брахманів й така неімовірна імпотентність й неспроможність мислити глобально й на перспективу ...

Ніколи не був расистом, але таке змушує замислитися !
01.05.2022 17:35 Ответить
перший прем"єр не з брахманів й така неімовірна імпотентність й неспроможність мислити глобально й на перспективу

саме тому обраний,
РЕЗУЛЬТАТ КОМПРОМІСІВ-НІКЧЕМНЕ ЧМО,РАБ ЗА ДУХОМ,результат багатовікової кастової селекції..
01.05.2022 18:43 Ответить
Я лише задав питання ...
Я вважав завжди й продовшую вважати расизм дикунством й примітивним поглядом на складні речі . Але коли в США обрали Обаму (та йще потім йому нобелевську премію дали) то теж було проявленням расизму . Тільки вже чорного . Бо всім відомо, що його голосували усі чорношкірі виключно тому , що він чорношкірий (тобто по расистким міркуванням), а білі честно голосували за політичними мотивами !
01.05.2022 21:27 Ответить
01.05.2022 17:35 Ответить
Бхай-бхай
01.05.2022 17:37 Ответить
Что там пояснять.? Просто индийский Шредер
01.05.2022 17:38 Ответить
десь було фото ..де дівчинка плаває в Ґангу а поруч трупи а на березі розложився труп собаки
01.05.2022 17:39 Ответить
страна помойка
01.05.2022 20:58 Ответить
Индия насколько я помню бывшая Британская колония? Теперь будет настоящей.
01.05.2022 17:40 Ответить
Не будет. Англичане от них уже давно открестились.
01.05.2022 20:00 Ответить
да если бы. Посмотрите чьи дипломы например они признают и кто у них идет по квоте на гражданство
01.05.2022 20:59 Ответить
До війни індуси половину всієї олії для внутрішнього ринку забезпечували поставками з України,а нещодавно через великий попит на жири через відсутність нашої продукції просто обвалили ринок індонезійців які вимушені були припинили експорт.Після війни потрібно зробити висновки щодо співпраці з такими країнами як Індія.
01.05.2022 17:41 Ответить
Будут на говьяжем жиру лепешки жарить
01.05.2022 17:51 Ответить
У них говядина - священна. А вот лепешки на солидоле - это запросто. Нефти из мордора будет сколько хочешь.
01.05.2022 18:31 Ответить
у них там таких бесполезных для мира брахманов, шо диких обизян. Как не махатма, то джавахарлал ... причём джавахарлал - это глагол.
01.05.2022 17:42 Ответить
Чтобы студентов их хилых черножопых здесь больше не было! Словим - убьём *****!
01.05.2022 17:43 Ответить
В експертній спільноті Індії напряму лунають заклики до України поступитися у війні Джерело:
01.05.2022 17:46 Ответить
Нехай по дорозі ще заїде на "Азовсталь" і спробує закликати про діалог з рашистськими упирями звідти.
01.05.2022 17:47 Ответить
***** в покривалі.
01.05.2022 17:51 Ответить
Хай в Україну їде пояснювати, всі лідери все одно до Київа їздять, там і зустрінеться
01.05.2022 17:56 Ответить
воно гнида що? на слоні іде?? так ми цього слона можемо... і пішком попрешь...ще хватає нахабства шось пояснювати.. заклінатель членів
01.05.2022 17:59 Ответить
Шо тут пояснять? Дол..** он
01.05.2022 18:05 Ответить
Страна,привыкшая жить в еще большем дерьме,чем засРашка
01.05.2022 18:10 Ответить
А почему именно Франции и Германии, а не ВБ и штатам (своим, так сказать, "братским народам")? У них бы гораздо лучше получилось объяснить этой ************* обезьяне, почему она ошибается, и какие могут последствия подобной ошибки для самой Индии.
01.05.2022 18:10 Ответить
И шо вы думаете Зеля введёт санкции
для Индии?
Дальше будет визжать в телевизоре,а Индия пошлёт гуманитарку на копейки и все нормально.
01.05.2022 18:10 Ответить
План по испражнениям в общественных местах горит?
01.05.2022 18:33 Ответить
Работая на судах загранзаплыва неоднократно посещал Индию...После швартовки сразу чистили кингстонные ящики (кто в теме-тот знает)..так вот...50-60% ящиков забиты ,сорри,голимым дерьмом...как то так....
01.05.2022 18:14 Ответить
Смотрите умных людей https://youtu.be/lOwHG85Fzt8
01.05.2022 18:15 Ответить
Яке таке твоє бачення,пйос смердячий…
01.05.2022 18:22 Ответить
Будем ждать боевых слонов
01.05.2022 18:29 Ответить
Індуси по своїй натурі натурі люди, які бояться сили і їхнє раболепство перед россією цьому доказ. Тільки вони досі не зрозуміли, що від россії вже залишилися тільки понти і рано чи пізно до їх тупих мізків то дійде...
01.05.2022 18:29 Ответить
А Путин индийцев на мобилизацию не приглашал?
01.05.2022 18:38 Ответить
Британці їм дали волю , а вони виродки під дурників косять і не хочуть сказати, що Україна сьогодні б ється за свою Незалежність! Тоді наші друзі в Пакистані, і хай індуси потім не жаліються, що Україна буде їм пропонувати просто поступитися Пакістану.
01.05.2022 18:42 Ответить
путлєр все бабло тратить на підкуп і пропаганду, що лишилось собі на палац

а гражданє в лаптях, без газу, води і без унітазів, зато «вєлікая расея», а чого вєлікая то хз
01.05.2022 18:58 Ответить
01.05.2022 19:03 Ответить
01.05.2022 19:50 Ответить
Треба перевірить, чи не вакцинували урядовців на Банковій індійскою вакциной?
01.05.2022 20:09 Ответить
Цыганщина. Ненавижу
01.05.2022 22:36 Ответить
 
 