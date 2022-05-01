Сервисы онлайн продажи билетов "Укрзализныци" атаковали хакеры: возможные проблемы с приобретением билетов

Электронные сервисы "Укрзализныци" сегодня днем подверглись враждебным хакерским атакам, поэтому у пассажиров могут возникнуть проблемы с приобретением электронных билетов на поезда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба в Telegram.

"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кассы на вокзалах работают и поезда следуют по расписанию.

Читайте: В "Укрзализныце" фиксируют увеличение спроса на рейсы из-за границы в Украину

Напомним, 30 апреля АО "Укрзализныця" сообщало о том, что временно приостанавливает продажу электронных билетов и работу сервисов поддержки.