Сервисы онлайн продажи билетов "Укрзализныци" атаковали хакеры: возможные проблемы с приобретением билетов
Электронные сервисы "Укрзализныци" сегодня днем подверглись враждебным хакерским атакам, поэтому у пассажиров могут возникнуть проблемы с приобретением электронных билетов на поезда.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба в Telegram.
"Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продажи и линию поддержки, могут быть временные сбои. Просим набраться терпения, мы работаем над отражением атак", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кассы на вокзалах работают и поезда следуют по расписанию.
Напомним, 30 апреля АО "Укрзализныця" сообщало о том, что временно приостанавливает продажу электронных билетов и работу сервисов поддержки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хакери, pishite pravilno : ruzzke ********