Во время занятий в фитнес-клубе рассказывал о "братском народе". В Житомире задержан еще один коллаборант
В Житомире разоблачили еще одного коллаборанта. На занятиях в фитнес-клубе мужчина убеждал, что "российский братский народ пришел с миром".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.
"При процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры местному жителю уведомлено о подозрении в публичном возражении вооруженной агрессии против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Следствием установлено, что для коллаборационной деятельности житомирянин выбрал спортивную площадку одного из местных фитнес-клубов.
На занятиях подозреваемый публично оправдывал действия вооруженных сил Российской Федерации, пытаясь убедить присутствующих в том, что россияне - "братский народ, пришедший с миром, чтобы сменить действующую власть на лояльную к РФ, при которой украинцам будет лучше".
В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводимое Житомирским райуправлением полиции.
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https://www.unian.ua/politics/eks-regional-vilkul-ziznavsya-shcho-banderivci-mali-raciyu-novini-ukrajina-11792745.html "Екс-регіонал Вілкул зізнався, що бандерівці мали рацію"
- про бобрів, в них такі зуби, як бензопила
Конституция отодвигается,его и расстрелять можно.
У даному випадку - це пряме посягання на територіальну цілістність країни.
Але якщо чесно, я теж не розумію причини такого воістину братського відношення до колаборантської гидоти. Між іншим, якщо б в місто зайшли його "братіки", воно одразу забуло би про те, що ми ж теж наче як "братіки", і кинулося б за долю в дєрібані мародерки здавать українців орківським командам зачистки. А ви його в воєнний час: в тепло, в халявне житло, годуєте, ще й жодного навіть зуба не вибили. Ідіотизм чи шкідливий гуманізм?
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства і не можуть бути вигнаними за межі України або виданими іншій державі.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82#searchInput Перейти до пошуку
Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.
Цьому бовдуру надавати по сраці, всунути йому в руки мітлу березову і нехай **** мете вулиці до кінця війни, а прокурорам, а х.з. що пркурорам.