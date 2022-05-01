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Во время занятий в фитнес-клубе рассказывал о "братском народе". В Житомире задержан еще один коллаборант

арест

В Житомире разоблачили еще одного коллаборанта. На занятиях в фитнес-клубе мужчина убеждал, что "российский братский народ пришел с миром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве Житомирской окружной прокуратуры местному жителю уведомлено о подозрении в публичном возражении вооруженной агрессии против Украины, публичных призывах к поддержке решений и действиям государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что для коллаборационной деятельности житомирянин выбрал спортивную площадку одного из местных фитнес-клубов.

Смотрите: Информаторы оккупантов задержаны на блокпосту в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО

На занятиях подозреваемый публично оправдывал действия вооруженных сил Российской Федерации, пытаясь убедить присутствующих в том, что россияне - "братский народ, пришедший с миром, чтобы сменить действующую власть на лояльную к РФ, при которой украинцам будет лучше".

В настоящее время продолжается досудебное расследование, проводимое Житомирским райуправлением полиции.

Житомир (686) коллаборационизм (880)


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Топ комментарии
+39
на екскурсію його-завали розгрібати
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01.05.2022 18:52
+34
А вот и мостик в курской области) Всего лишь чуть чуть) саморазрушен
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01.05.2022 18:54
+32
Ачєрєдноє братскає чувирла...
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01.05.2022 18:53
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на екскурсію його-завали розгрібати
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01.05.2022 18:52 Ответить
Кало борант должен сидеть❗Совкодрочеры ***👎
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01.05.2022 19:10 Ответить
Ачєрєдноє братскає чувирла...
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01.05.2022 18:53 Ответить
А Вілкул передумав...
https://www.unian.ua/politics/eks-regional-vilkul-ziznavsya-shcho-banderivci-mali-raciyu-novini-ukrajina-11792745.html "Екс-регіонал Вілкул зізнався, що бандерівці мали рацію"
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01.05.2022 18:53 Ответить
А до того він був мельниківцем...
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01.05.2022 18:57 Ответить
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01.05.2022 21:13 Ответить
А вот и мостик в курской области) Всего лишь чуть чуть) саморазрушен
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01.05.2022 18:54 Ответить
Устал мостик
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01.05.2022 18:55 Ответить
Мост тяжелее воды.
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01.05.2022 18:56 Ответить
єта бабри
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01.05.2022 18:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dKSMUH8dlYE https://www.youtube.com/watch?v=dKSMUH8dlYE


- про бобрів, в них такі зуби, як бензопила
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01.05.2022 19:07 Ответить
такой большой мостик что без слез не взглянешь
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01.05.2022 19:27 Ответить
Фтопку!
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01.05.2022 18:54 Ответить
Натянуть его на гриф от штанги как сапог накопыто и пусть покукарекает про ху.ла и пидобратский нарот.
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01.05.2022 18:55 Ответить
На горло штангу и сказать что сам не удержал
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01.05.2022 19:16 Ответить
на кол ублюдка!
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01.05.2022 18:56 Ответить
Отправить его в Изюм для воссоединения с буряцким народом. Заодно ВСУ посмотрят, заминирован ли путь или где сидят кацапсие корректировщики.
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01.05.2022 18:56 Ответить
треба було його штангою придавити
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01.05.2022 18:56 Ответить
А военный стан нашо?
Конституция отодвигается,его и расстрелять можно.
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01.05.2022 19:01 Ответить
Шумейко, ты идиот?За произесенное слово "война" на россии 15 лет дают. А тут антигосударственная агитация.
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01.05.2022 19:03 Ответить
А нема свободы слова на войне кончилась). Теперь нужно выбирать за кого ты, по середине остаться больше не получиться.
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01.05.2022 19:03 Ответить
Свобода слова? Так є справжня,а є-"па русскі"...Цього півника на парашу,там саме така!
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01.05.2022 19:04 Ответить
Нармально со свабодой, чєл на весь фитнес прапагандировал, все слушали, никто не запрещал. Ну а атвечать за базар ето па руzzки- и при царях, лениних, сралиних, пуьиних
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01.05.2022 19:05 Ответить
"Довгий язик відривають разом з дурною головою!" (народна мудрість)
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12.05.2022 09:19 Ответить
Ватный рашистский длбб ,свобода слова тут вообще ни при чем,это пропаганда оккупанта во время военной злобной агрессии мордор.А ты идешнах ,вслед за хрюсским кораблем...
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01.05.2022 19:05 Ответить
Свобода слова не може порушувати закон.
У даному випадку - це пряме посягання на територіальну цілістність країни.
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01.05.2022 20:12 Ответить
ну вот зачем??? "человек" наверное себя русским ощущал...а русские кто? правильно... богатыри..350 кило накидали и на грудь положили ********,чтоб требуха с жопы вылезла.
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01.05.2022 18:57 Ответить
нафига? Паспорт забрать, отвезти в Кутузовку, в руки швабру с наволочкой и отпустить с миром по асфальту в сторону Шестаковки к мышебратьям. От нахера их с налогов кормить 15 лет?
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01.05.2022 19:07 Ответить
Найгіршим покаранням для таких мерзотників - депортувати до "братьев". Жоден сепаратюга, колаборант и разние пазитивние благери каторие за мир, навіть не мріють іхати к братьям. Бо розуміють що тут звіздіти можна, а там вони звичайне гімно, расходний материал
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01.05.2022 19:00 Ответить
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01.05.2022 19:09 Ответить
Викладачку з Києва (оту - "с зубами как у зайца") Пам"ятаєш? Як її там - "Бєлєнко" здається? Так скавчать почала відразу, як приїхала в Росію - що її там "на ноль помножили" А тут "героїнею" була! "Борцуніхою за "свабоду слова"!
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12.05.2022 09:24 Ответить
переселенець зі сходу скоріш за все..я не думаю що місцевий..інакше б його вже давно відкиздили
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01.05.2022 19:01 Ответить
От мене завжди дивує чому ці довбані переселенці-сепаратюги вперто не хочуть переселятися до рідного гнидника.Якийсь мазохізм-жити там де тебе ненавидять.Треба вже якось наполегливіше гнати їх із нашої Неньки підсрачниками до скрєпного мордору.
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01.05.2022 19:12 Ответить
Не скажіть. Знаю і місцевих з Житомирщини, що за кацапію...не певен, що досі, давно не спілкувався, але кілька років тому точно були.
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01.05.2022 20:20 Ответить
Швабру в зад ему ). Пусть почувствует братскую любовь так сказать, ха-ах
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01.05.2022 19:01 Ответить
цьому пдру хоч носа свернули набік та пару ребер хряснули?
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01.05.2022 19:01 Ответить
на спецоперацию живой щит на передовую
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01.05.2022 19:01 Ответить
Ще одне "братське" бидло.
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01.05.2022 19:01 Ответить
А взагалі чому з такими у нас панькаються?Автоматом в зуби і на)(
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01.05.2022 19:03 Ответить
Якась маячня, фітнес клуб, житомирщина, може психічно хворий, там всяке може бути. Війна з психікою робить свою справу, головне не піддаватися.
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01.05.2022 19:08 Ответить
Ех, не я президентом Украіни. Першим моім указом було б позбавлення громмадянства і депортація всякого проруского гімна за одні лиш антиукраінські заяви- і щодо мови, і щодо символіки, і за підпільне друге громадянство. А другим указом я б заставив Верховну раду встановити податки по шведськіій шкалі - в кого більші прибутки, той платить більші проценти. А корупція -то була б особлива "скрепа" в політиці держави - трансляці судових процесів по телебаченню. Ах, мріі, моі мріі!
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01.05.2022 19:10 Ответить
Саме тому таких як ми з вами ніколи і не виберуть. Ба більше! Ми з вами ніколи навіть грошей не наберем длявступлення у боротьбу. Бо олігархам треба цуцики на мотузці, які голосно гавкають, а не шалений вовк, який рве падлюк на шматки...

Але якщо чесно, я теж не розумію причини такого воістину братського відношення до колаборантської гидоти. Між іншим, якщо б в місто зайшли його "братіки", воно одразу забуло би про те, що ми ж теж наче як "братіки", і кинулося б за долю в дєрібані мародерки здавать українців орківським командам зачистки. А ви його в воєнний час: в тепло, в халявне житло, годуєте, ще й жодного навіть зуба не вибили. Ідіотизм чи шкідливий гуманізм?
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01.05.2022 19:27 Ответить
Не має права Президент видавати укази, що суперечать Конституції України. Тому перш за все потрібно змінити Конституцію у частині громадянства.
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01.05.2022 20:21 Ответить
Десь в Конституції написано, що дозволяється призивати до розвалу країни або втрати її територіальної цілісності? Публічно? Серйозно?
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01.05.2022 21:26 Ответить
Саме тому ти і не президент Тому що "інститут громадянства" визначається Конституцією України а не Указами президента
Ст. 25 Основного Закону гарантує громадянам України, що вони не можуть бути позбавлені громадянства і не можуть бути вигнаними за межі України або виданими іншій державі.
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12.05.2022 09:33 Ответить
чому його там гантелею ніхто не приложив
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01.05.2022 19:14 Ответить
В нашем спортзале если вякнул бы, нечего было бы задерживать.
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01.05.2022 19:15 Ответить
Паспорт негромадянина видати
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01.05.2022 19:23 Ответить
Колаборант[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&veaction=edit&section=0 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&section=0 ред. код ]

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

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Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.

Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.

Цьому бовдуру надавати по сраці, всунути йому в руки мітлу березову і нехай **** мете вулиці до кінця війни, а прокурорам, а х.з. що пркурорам.
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01.05.2022 19:27 Ответить
Так кто то же вызвал полицию, а не скорую. Никто не хотел дать ему по заслугам. Если бы я там от него подобное слышал, то зубы выбил, и подручными средствами язык повредил. Цель была бы его сделать немым! Что бы больше никогда и ничего плохого про Украину не ******!
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01.05.2022 19:36 Ответить
Він при своєму розумі, проводити агітацію в українському Житомирі ! На що він розраховував ? На найближчі років 10 , в Україні потрібно відновити смертну кару !
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01.05.2022 21:03 Ответить
То что в Украине такого "добра" ещё хватает, не такой уж и секрет. Мне другое интересно, сколько лет этому "дарованию"? То что это "матёрый, закоренелый" совкодрочер - маловероятно, учитывая то что он по фитнес-клубам ошивается.
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01.05.2022 23:42 Ответить
 
 