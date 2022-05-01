Эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на утро 2 мая, - горсовет
Начата эвакуация гражданских из "Азовстали". Эвакуация жителей других районов Мариуполя состоится в понедельник, 2 мая, в 8:00.
Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя, информирует Цензор.НЕТ.
"Официально. Сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь. Больше информации будет позже. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию. С учетом безопасности, эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесены на понедельник (2 мая)", - говорится в сообщении.
Начало эвакуации запланировано на 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".
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Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору - ТРЦ «Порт Сіті».
Якщо підтримуєте за'язок з тими, хто залишається, у заблокованому місті, передайте їм цю інформацію.
"Какая разница"?
"В моей голове..."эвакуация -есть!
Що вони думають про Зелю зараз? Каються своїм вибором або пишаються ним, боневтік?