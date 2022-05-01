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Новости Война
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Эвакуация жителей Мариуполя из других районов города перенесена на утро 2 мая, - горсовет

маріуполь

Начата эвакуация гражданских из "Азовстали". Эвакуация жителей других районов Мариуполя состоится в понедельник, 2 мая, в 8:00.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя, информирует Цензор.НЕТ.

"Официально. Сегодня в Мариуполе при поддержке ООН и Красного Креста началась эвакуация граждан с территории комбината Азовсталь. Больше информации будет позже. Верим и ждем возвращения людей на подконтрольную Украине территорию. С учетом безопасности, эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесены на понедельник (2 мая)", - говорится в сообщении.

Начало эвакуации запланировано на 8:00 возле ТРЦ "Порт Сити".

Читайте: Началась эвакуация гражданских с "Азовстали", - Зеленский

Мариуполь (5722) эвакуация (2093)


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Вродь хорошо, а вродь и гивной воняет. Непонятно как к этому относиться -_-.
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01.05.2022 19:09 Ответить
Увага, Маріуполь: зміна часу початку евакуації.
Завтра, 2 травня, евакуація у Маріуполі розпочинається о 7:00. Точка збору - ТРЦ «Порт Сіті».

Якщо підтримуєте за'язок з тими, хто залишається, у заблокованому місті, передайте їм цю інформацію.
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01.05.2022 23:32 Ответить
Щось дуже швидко вздулась евакуація, відлік пішов на години, а тут ... завтра.
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01.05.2022 19:14 Ответить
Ой!А "Нелох Всех времён и народов",уже провозгласил...Неужели Сам ермак,его обманул?Может "пасматреть в глаза"?
"Какая разница"?
"В моей голове..."эвакуация -есть!
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01.05.2022 19:14 Ответить
цікаво, про що зараз думають виборці Зелі. Вони напевно, навіть найтупіші з них були в **** у передчутті Великої війни, коли Зеля кликав на шашлики.

Що вони думають про Зелю зараз? Каються своїм вибором або пишаються ним, боневтік?

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01.05.2022 19:23 Ответить
арахамияверещук стыдливо умалчивают, что людей вывозят в днрею.
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01.05.2022 19:20 Ответить
Я так понимаю, что об эвакуации военных (вместе с Азовом) речи не идёт...
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01.05.2022 19:34 Ответить
 
 