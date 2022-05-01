Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 01.05.2022

Оперативная информация по состоянию на 18:00 01.05.2022 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт в фейсбуке Министерства обороны Украины.

"Продолжаются 67 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры, находящимся на территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление провокаций в районах расположенных в непосредственной близости от государственной границы Украины с обвинением в них подразделений наших сил обороны.

На Северском направлении враг обстреливал украинские позиции в районе населённого пункта Сеньковка. Для уточнения положения наших войск в Сумском направлении противник провел воздушную разведку с применением БПЛА. В дальнейшем не исключается проведение демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины, а также возобновление огневого поражения наших подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на указанном направлении.

На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов.

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На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери.

Российские кафиры безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.

В Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки. В Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.

В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БПЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.

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Российские кафиры продолжают противоправные действия против граждан Украины на временно занятых территориях. Препятствуют свободному перемещению наших граждан на незахваченную россиянами территорию Украины. Также захватчики продолжают попытки формировать систему так называемой власти на временно захваченных территориях. Призываем граждан продолжать тотальное сопротивление оккупантам.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.