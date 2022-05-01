Основные усилия враг сосредоточил на Криворожском направлении. В Николаевской области проводит перегруппировку, - Генштаб о ситуации на юге

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Министерства обороны Украины.

В сообщении говорится: "На Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки. На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.

В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БпЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области".

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