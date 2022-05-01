Основные усилия враг сосредоточил на Криворожском направлении. В Николаевской области проводит перегруппировку, - Генштаб о ситуации на юге
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Министерства обороны Украины.
В сообщении говорится: "На Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки. На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.
В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БпЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области".
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▪️Думаю, з першого разу ініціатива не пройде; але це сигнал *****, що з другого може.
* https://t.me/Sharpreview/13524 Олег Шарп
Можете ради интереса посмотреть на операции по разрушении подобных дамб в Руре в Германии авиациеей союзников -бомбами Дамбастер и Толлбой-там подробно все описано.
Є два так званих малих Антонівських мости - залізничний і авто - через річку Конка (1 км південніше Дніпра тече там паралельно -хто не в курсі).
Мости значно менші дніпровських - і знищити і відновити легше.
А дамба - буде "вузьке місце."
Та коли ці мости б знищити - вони самі Херсон лишать і всі збіжаться до дамби.