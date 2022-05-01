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Новости Агрессия России против Украины Война
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Основные усилия враг сосредоточил на Криворожском направлении. В Николаевской области проводит перегруппировку, - Генштаб о ситуации на юге

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации на Южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Министерства обороны Украины.

В сообщении говорится: "На Южнобужском направлении противник силами определенных подразделений ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Вели артиллерийский огонь по позициям наших подразделений в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки. На Николаевском направлении враг проводит перегруппировку подразделений.

В целях уточнения обстановки и выявления позиций наших подразделений противник провел воздушную разведку с привлечением БпЛА в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области".

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армия РФ (19547) Генштаб ВС (6421) Николаевская область (2137) Днепропетровская область (4047)


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Топ комментарии
+28
ВСЕХ кацапов ЗАВАЛИМ и на Юге и на Севере и на Востоке ,только СМЕРТЬ ждёт на нашей земле падаль ватную !
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01.05.2022 19:47
+14
Конгресмен Адам Кінзінгер (республіканець, штат Ілінойс) оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволить використовувати Збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо ***** посилить війну проти України.

▪️Думаю, з першого разу ініціатива не пройде; але це сигнал *****, що з другого може.

* https://t.me/Sharpreview/13524 Олег Шарп
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01.05.2022 19:56
+11
Виграйте час до зброї НАТО, вона уже в дорозі і тоді зметите цю нечість з землі України. Специ уже є, вони ЗСУ і народ. Тримайтесь і перемагайте
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01.05.2022 19:54
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ВСЕХ кацапов ЗАВАЛИМ и на Юге и на Севере и на Востоке ,только СМЕРТЬ ждёт на нашей земле падаль ватную !
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01.05.2022 19:47 Ответить
Пивни на пивдне получат по гребню🐔❗💥
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01.05.2022 19:47 Ответить
Виграйте час до зброї НАТО, вона уже в дорозі і тоді зметите цю нечість з землі України. Специ уже є, вони ЗСУ і народ. Тримайтесь і перемагайте
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01.05.2022 19:54 Ответить
у суджі міст втомився, а в херсоні ні
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02.05.2022 00:13 Ответить
Просто орки упорные и запрограммированы на самоуничтожение.
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01.05.2022 19:56 Ответить
Их банально много, очень много. Но ВСУ активно работают над этой проблемой.
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01.05.2022 20:20 Ответить
В ВСУ больше людей, но меньше техники, арты, но скоро все изменится
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01.05.2022 21:50 Ответить
З 250 тисяч реально воювати можуть тільки 80...90 тисяч - решта це тил і забезпечення. Ще й не всі на фронті. Скоріше співвідношення в більшості місць 1 до 2 не в нашу користь.
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01.05.2022 22:27 Ответить
Конгресмен Адам Кінзінгер (республіканець, штат Ілінойс) оголосив про внесення спільної резолюції, яка дозволить використовувати Збройні сили США для захисту територіальної цілісності України у випадку, якщо ***** посилить війну проти України.

▪️Думаю, з першого разу ініціатива не пройде; але це сигнал *****, що з другого може.

* https://t.me/Sharpreview/13524 Олег Шарп
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01.05.2022 19:56 Ответить
А шо так, изюм всё? Или ищут собаки слабые точки?
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01.05.2022 19:57 Ответить
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01.05.2022 19:58 Ответить
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01.05.2022 20:09 Ответить
Солодкий город в порядку е таке поняття Военая тайна.
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01.05.2022 20:13 Ответить
*** КАЦАПАМ, А НЕ МІЙ МИКОЛАЇВ
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01.05.2022 20:16 Ответить
через антоновский мост русня вывозит зерно в крым, через него поступает живая сила и техника орков. почему этот мост до сих пор работает на русню и не разрушен?
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01.05.2022 20:19 Ответить
Так, мені це теж дуже цікаво. А також дамба Каховського водосховища.
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01.05.2022 20:30 Ответить
А ти повертати території по ту сторону Дніпра як збираєшся?
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01.05.2022 22:29 Ответить
Со сторони Запоріжжя
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04.05.2022 00:58 Ответить
Цікаво, чи реально зруйнувати каховську дамбу? Бо тоді всі російсь війська будуть відрізані. Можливо, для цього достатньо спустити 2-3 верніх водосховища.
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01.05.2022 20:29 Ответить
ви що , хочете втопити все населення вздовж дніпра ?
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01.05.2022 20:33 Ответить
Дніпра
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01.05.2022 20:34 Ответить
Можна поступово спустити воду через шлюзи щоб не було високої волни. Але це повинні прорахувати фахівці. Головне щоб вода розмила каховську дамбу. Тоді все, кацапи відрізані. А ви порахуйте клільки людей вони можуть ще вбити, якщо дамба та міст в Херсоні залишаться.
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01.05.2022 20:45 Ответить
насчет дамбы скажу сразу -это полная ерунда,можно утопить все население ниже ,да и разбить ее быстро и легко не получится-нужны спецбомбы массой от 3-9 тонн,и не одна.
Можете ради интереса посмотреть на операции по разрушении подобных дамб в Руре в Германии авиациеей союзников -бомбами Дамбастер и Толлбой-там подробно все описано.
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01.05.2022 21:06 Ответить
Усім дописувачам ще раз:
Є два так званих малих Антонівських мости - залізничний і авто - через річку Конка (1 км південніше Дніпра тече там паралельно -хто не в курсі).
Мости значно менші дніпровських - і знищити і відновити легше.

А дамба - буде "вузьке місце."

Та коли ці мости б знищити - вони самі Херсон лишать і всі збіжаться до дамби.
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01.05.2022 21:57 Ответить
 
 