В Конгрессе США внесли резолюцию, которая позволит использование армии в Украине
Член Палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер объявил о внесении общей резолюции, что позволит использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конгрессмена.
Конгрессмен от Иллинойса стремится разрешить использование армии США в Украине в случае эскалации войны президентом РФ Владимиром Путиным. Резолюция призвана предоставить американскому президенту полномочия реагировать на сценарий, при котором Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.
"Сегодня у Америки есть возможность снова заявить о своей поддержке людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Пообщавшись с госсекретарем Блинкеном и услышав его серьезную обеспокоенность по поводу применения Путиным химического оружия, я уверен, что Соединенные Штаты продемонстрируют международному сообществу, что мы не потерпим бессмысленного насилия", – заявил Кинзингер.
Член Палаты представителей также процитировал Байдена, заявившего о необходимости "остановить Путина". Конгрессмен уверен, что для такой цели резолюция предоставит необходимые инструменты.
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Шоб его шавки там меньше про атомные бомбы фантазировали.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
Конгресмен від Іллінойса прагне дозволити використання армії США в Україні в разі ескалації ... Навіть не група конгресменів...
Написав той конгресмен від Іллінойса вилами на воді... Якщо навіть почнуть ту резолюцію розглягадати, то яка буде підтримка?
Фантастика з серії "хотєть нє врєдно"...