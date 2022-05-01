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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Конгрессе США внесли резолюцию, которая позволит использование армии в Украине

сша,лендліз

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Адам Кинзингер объявил о внесении общей резолюции, что позволит использовать американскую армию для защиты территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конгрессмена.

Конгрессмен от Иллинойса стремится разрешить использование армии США в Украине в случае эскалации войны президентом РФ Владимиром Путиным. Резолюция призвана предоставить американскому президенту полномочия реагировать на сценарий, при котором Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут предоставить Украине более современное оружие, - конгрессмен Кроу

"Сегодня у Америки есть возможность снова заявить о своей поддержке людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Пообщавшись с госсекретарем Блинкеном и услышав его серьезную обеспокоенность по поводу применения Путиным химического оружия, я уверен, что Соединенные Штаты продемонстрируют международному сообществу, что мы не потерпим бессмысленного насилия", – заявил Кинзингер.

Член Палаты представителей также процитировал Байдена, заявившего о необходимости "остановить Путина". Конгрессмен уверен, что для такой цели резолюция предоставит необходимые инструменты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит делегации Конгресса США в Киев: Америка твердо стоит на стороне Украины

Конгресс США (1240) поддержка (696)


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Топ комментарии
+105
Конгресу США-респектище...
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01.05.2022 20:31
+39
В сети все больше публикаций - Украина vs РФ: в каком случае Польша не будет участвовать в мирном соглашении

Польша не намерена участвовать в мирном соглашении, если частью условий будет сдача части украинской территории России.

Это пугает, люди будьте бдительными.
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01.05.2022 20:32
+36
да, но без них ни о какой победе нельзя было бы и мечтать
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01.05.2022 20:43
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Это будет способ давления на русосвиней.Перейдете черту-захватим Мацкву.
Шоб его шавки там меньше про атомные бомбы фантазировали.
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01.05.2022 21:00 Ответить
Красавцы! А почему бы и не защитить всех Украинцев говорящих по английски. »Байден введи»
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01.05.2022 21:10 Ответить
було б непогано .хоча б "спину" в Чорному морі прикрили б фрегатами,наприклад.
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01.05.2022 21:10 Ответить
так перед входом в Босфор уже давно стоит(ял) французский авианосец с полным фаршем на борту для подстарховки
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02.05.2022 05:57 Ответить
И вот тогда, мы вам откроем тайну и проведём экскурс по Чернобаевке - Добро пожаловать, американские друзья.
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01.05.2022 21:20 Ответить
за нами не заржавеет
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01.05.2022 21:37 Ответить
Дофантазировался куйло.
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01.05.2022 21:37 Ответить
Давно пора підігнати Aegis до Одеси.
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01.05.2022 21:42 Ответить
AEGIS може вїбати хоч із Середземного або Егейсьвого
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01.05.2022 21:48 Ответить
Молодці американці! В них та не тільки в них, відчувається, що чешуться руки завдати жару рузькій свиноті! Камон, велкам ту Юкрейн деар френдз!
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01.05.2022 21:47 Ответить
Вже два громадянина США загинули на нашій землі один із них 22 річний хлопець залишив дружину і трьох місячну дитину. За все тільки слова подяки і надії що американці не покинуть нам допомагати бити ворога.
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01.05.2022 21:50 Ответить
У США віднедавна з'явився серйозний туз в рукаві і це скоріш за все доведена до кінця і насичена система ПРО. Плюс очевидно повна інформація про місценаходження усіх боєголовок рф. При таких розкладах треба негаяти час і нанести превентивний ядерний удар, тим більше ,що буде він при повній підтримці світового товариства. Все що зараз потрібно -це найменший привід його здійснити і всі якщо непідтримають то поставляться з розумінням
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01.05.2022 22:02 Ответить
Найбільш небезпечні ядерні боєголовки на підводних човнах.
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01.05.2022 22:14 Ответить
ні, воні відслідковуються, набльш небезпечні на залізничній колії тому що невідомо де воyа в даний момент, і відслідкувати надзвичайно важко.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
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01.05.2022 22:55 Ответить
И шо, 68 штук, найдутся бомбы и по ним ударить, а так что лодки, рабсеяне на берегу ждут морячков. И никто не желает за *********** в пекло, это пока их не коснулось было уря и резать хахлов, а теперь трупы будут в каждой рабсейской семье. Доигрались с угрозами, ненавистью и войной ко всему миру.
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01.05.2022 23:39 Ответить
ты идиот и начитался таких же
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02.05.2022 05:58 Ответить
русским конец!
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01.05.2022 22:35 Ответить
не русскім, а кацапам.
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01.05.2022 22:53 Ответить
А це хіба не одна ху.ня ?
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02.05.2022 00:14 Ответить
Русскіє - занадто інтелігентно...
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02.05.2022 00:37 Ответить
Кацапсячі кацапідари!!!
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02.05.2022 01:05 Ответить
... мягко, выражаясь русский это как аналог : млекопитающее / и тама и тута - описательное прилагательное/
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02.05.2022 04:47 Ответить
одна херня - русские руськi рассеяне рашковане русичи русины все они сейчас враги Украинцев
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02.05.2022 06:00 Ответить
Ну что вы так переживаете рабсеяне, всё нормально, как и в другой мировой войне, американцы помогают победить фашистов. Так получилось, что вы взрастили в своей стране неофашизм и ***********.
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01.05.2022 23:19 Ответить
Yes!!! Come along! We'll feed you and give you our houses!!!
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01.05.2022 23:21 Ответить
Единственное что спасёт рабсию от поражения и развала, это убраться с территории Украины и поменять риторику к прогрессивному миру. Ну а *********** в утиль, бесполезное и крайне вредное человеконенавистническое существо.
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01.05.2022 23:24 Ответить
Єрмак засмучений від новин, що він про цю "поразку" доповість своєму керівництву в кремлі? Бо зелень проти НАТО, та за нейтральний статус.
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01.05.2022 23:46 Ответить
да и аванс в Омане уже получили - а потом будут как мертвечук - обосраные в наручниках сидеть
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02.05.2022 06:02 Ответить
Фантастика з серії "хотєть нє врєдно": Конгресі США внесли резолюцію, яка дозволить використання армії в Україні для захисту територіальної цілісності України!?

Конгресмен від Іллінойса прагне дозволити використання армії США в Україні в разі ескалації ... Навіть не група конгресменів...

Написав той конгресмен від Іллінойса вилами на воді... Якщо навіть почнуть ту резолюцію розглягадати, то яка буде підтримка?

Фантастика з серії "хотєть нє врєдно"...
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02.05.2022 06:43 Ответить
Коля, просто сиди на бутылке молча
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02.05.2022 12:03 Ответить
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