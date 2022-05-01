БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ: Россия теряет надежду на Донбассе. День 67. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
67-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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