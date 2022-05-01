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Новости
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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ: Россия теряет надежду на Донбассе. День 67. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

бц

67-й день Народной войны. Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь.

Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как Украина будет возвращать Херсон? День 65 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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01.05.2022 21:05 Ответить
Полк "Азов" предоставил кадры операции по спасению людей в Мариуполе.https://twitter.com/i/status/1520829277985558530
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01.05.2022 21:21 Ответить
А що не зрозумiлого: Iм сказали купiть три SIM карти - вони й записали sim 3.
Купили гру.
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01.05.2022 23:31 Ответить
екстракшн автобусами з прапорами динири доставили людей до орків на ніч
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01.05.2022 21:46 Ответить
з новим мікрохвоном голос пана Богдана набув соковитості та мужності
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01.05.2022 21:50 Ответить
 
 