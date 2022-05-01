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День 9 мая потеряет свою важность в обществе, потому что появится новая победа, - Дробович

порошенко,день,победы

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что после завершения войны 9 мая, как День победы, перестанет иметь былую важность в обществе, потому что появится новая победа.

"Очевидно, что после войны 9 мая перестанет иметь такое значение, как оно имеет сейчас. Не потому, что кто-то это будет запрещать, а потому, что у нас будет своя победа, которая более важна для нас, для нашей идентичности, для понимания своего места будет иметь более важное значение", - сказал Дробович в эфире национального телемарафона в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, глава УИНП подчеркнул, что в Украине всегда будут помнить победу над нацизмом.

"Но постепенно это потеряет свой пафос и ту идеологизацию, которую строил Советский Союз. Эту эволюцию необходимо сопровождать разумно и без всякого извращения, тогда народ не будет ссориться", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обещают "масштабный парад" и "боевые сто граммов" 9 мая в Каховке

День Победы (1231) Институт нацпамяти (305) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+28
Століттями нема нічого нового на помийці:

Все 19 століття і початок 20-го на параші бурлило попереднє победобесіє - "Отєчєствєнная война 1812 года". Регулярно відмічалися дати, письменники як от Лев Толстой, писали казки, які потім заносилися до підручників. У 1912 навіть для святкування 100-річчя Пабєди відкопали фальшивих 120-річних ветеранів і возили показувати царю...

А перед цим - носилися з победобєсієм 1709 "Пабєда руского оружія под Полтавой", ціле століття різним Пушкіним спокою небуло...

Нам випала честь жити у часи, коли ця богадєльня припинить своє існування.
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01.05.2022 20:53
+17
Дробович трохи дивний, бо справді вважає, що в усій Україні всі, як він св'яткували 9 мая. Та чорта два! Св' яткували Пасху, особливо у Західній Україні А пєрвого і второго мая, як і дев'ятого їхали на дачі і йшли на городи садити картоплю, оскільки ці дати були офіційними вихідними. А пику заливали на парадні профко івські гроші ряжені ветерани-енкаведисти і заводські алкаші.
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01.05.2022 21:01
+16
Ми не московія - день Перемоги буде, але то буде зовсім не свято: десятки тисяч загиблих, зруйновані міста і села, зруйнована психіка дітей... Це не має бути святом, це буде день Пам'яті і Вдячності тим, хто відстояв нашу незалежність
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01.05.2022 21:01
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Правила форума Совет форумчан
Століттями нема нічого нового на помийці:

Все 19 століття і початок 20-го на параші бурлило попереднє победобесіє - "Отєчєствєнная война 1812 года". Регулярно відмічалися дати, письменники як от Лев Толстой, писали казки, які потім заносилися до підручників. У 1912 навіть для святкування 100-річчя Пабєди відкопали фальшивих 120-річних ветеранів і возили показувати царю...

А перед цим - носилися з победобєсієм 1709 "Пабєда руского оружія под Полтавой", ціле століття різним Пушкіним спокою небуло...

Нам випала честь жити у часи, коли ця богадєльня припинить своє існування.
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01.05.2022 20:53 Ответить
Століття йдуть, а в Росії нічого не змінюється.
Минуле завжди героїчне, майбутнє завжди світле.
Проблема зі справжнім.
Справжнє у Росії чомусь завжди голодне, холодне та криваве.
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01.05.2022 21:04 Ответить
Не потеряет ибо не праздник, а день памяти. Просто к нему добавиться ещё один день. День когда нужно вспомнить павших, что своими жизнями защитили Украину. Нам очень важно избежать победобесия, мы ведь не хотим быть как россияне?
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01.05.2022 20:56 Ответить
Потеряет❗ Но вата с затухантем конечно но ещё будет подрачивать на сралина🐔 и жукова🐔👎
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01.05.2022 21:02 Ответить
День памяти 8 мая. Признан всем миром. А 9 мая - день победобесия. Надо забыть о нем. День победы будет у нас один - над росисей:
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01.05.2022 21:31 Ответить
День Пам`яті у всього Світу 8 травня.
9 травня - дєнь пабєдобєсія у "рузко-міра"
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01.05.2022 21:57 Ответить
Истоки и цели «победобесия»

https://icds.ee/wp-content/uploads/2018/05/pobedobesie1.jpg

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ficds.ee%2Fru%2Fistoki-i-celi-pobedobesija%2F http://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB&url=https%3A%2F%2Ficds.ee%2Fru%2Fistoki-i-celi-pobedobesija%2F http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Ficds.ee%2Fru%2Fistoki-i-celi-pobedobesija%2F&title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F%C2%BB



https://icds.ee/ru/autor/vadim-shtepa/ Вадим Штепа

Это действительно парадокс - чем дальше уходит в историю событие 9 мая, тем громче и триумфальнее празднуют его годовщины.

1. «Война - это мир»?

9 мая на московской Красной площади прошел традиционный военный парад. Эта традиция в постсоветское время была восстановлена президентом Ельциным уже в 1995 году, и с тех пор парады стали ежегодными.

В 2008 году, при «либеральном» президенте Медведеве, вернулась другая советская традиция - в парадах 9 мая стала принимать участие тяжелая военная техника, например, ракеты «Тополь-М», а над Красной площадью пролетели истребители и стратегические бомбардировщики. В текущем году на параде были продемонстрированы ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные системы «С-400» и «Бук-М2» - не считая различных танков, БТР и БМП.

Президент Украины Петр Порошенко справедливо http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-********-pid-chas-akciyi-persha-hvilina-mi-47306 назвал такое празднество «милитарным угаром».Действительно, если главной целью исторической Победы было прекращение войны и обретение мира, это весьма странно отмечать регулярной демонстрацией все более современных вооружений. Но видимо, российское руководство трактует эту Победу как-то по-другому, чем другие народы, вполне в духе антиутопии Оруэлла, где одним из лозунгов был «Война - это мир».
2. Как возник культ «Великой Победы»

Изучая этот вопрос, следует сразу заметить, что с реальной эпохой Второй мировой войны культ «Великой Победы» связан очень косвенно и отдаленно - это пропагандистское явление поздней советской истории, появившееся в 1960-е годы.

При Сталине День Победы 9 мая объявили праздничным выходным днем, собственно, в 1945 году, но уже в 1947-м он был отменен. Историки часто высказывают версию: советский диктатор опасался, что этот праздник чрезмерно усилит значимость военных, которая стала бы опасной для его личной власти.

Следующий советский лидер Хрущев также игнорировал «победную» тематику, но как раз по обратным причинам. Для него эта дата была, напротив, слишком связана со Сталиным, культ которого он стремился ликвидировать. Вместо этого Хрущев предложил тогдашнему советскому обществу утопическую идею «построения коммунизма к 1980 году». При всей абсурдности этого проекта он, тем не менее, ценностно ориентировал людей в будущее. Неслучайна тогдашняя популярность космически-футуристической фантастики (Иван Ефремов, братья Стругацкие), которая удачно совпала с эпохой начала реального освоения космоса. Школьники закладывали «капсулы времени» своим ровесникам через 50 лет, где предполагали что те уже наверное сажают яблони на Марсе…

Однако после свержения «волюнтариста» Хрущева (1964) и отказа от его утопического коммунизма советская система идейно зависла. Потому что стало абсолютно непонятно - как объяснить народу и миру власть коммунистической партии, если она уже не строит коммунизм?

И брежневские политтехнологи нашли такой выход: неважно, победит ли коммунизм в будущем, самое главное - мы уже победили в прошлом! И пропагандистская машина опрокидывает массовое сознание в прошлое, к героическому культу «Великой Победы». С 1965 года 9 мая объявляется праздничным выходным днем, начинается повсеместное возведение памятников «Великой отечественной войне», в том числе гигантских монументов «Родины-матери» в Волгограде и Киеве. Многие города провозглашаются «городами-героями», повсюду зажигаются «вечные огни». По государственному заказу снимается множество фильмов «про войну». Популярную песню «День Победы» композитор Тухманов и поэт Харитонов написали только в 1975 году, через 30 лет после окончания войны.

Культ «Великой Победы» фактически стал основным инструментом для удержания и консервации империи. Как только этот культ ослабевает - империя рушится. Это можно было наблюдать в конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда «перестроечное» общество перестало жить «славным прошлым», но задумалось о будущем. Однако с 1995 года, как уже было отмечено, парады 9 мая на Красной площади вновь стали ежегодными, а с приходом к власти Путина «великопобедная» риторика все более нарастает…

В 2006 году, в дополнение к советским «городам-героям» было введено почетное звание «городов воинской славы». Оно, согласно президентскому указу, присваивается «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». Это звание получили десятки городов, и в том числе… аннексированный у Финляндии Выборг. Впрочем, этот исторический абсурд по-своему справедлив - его финские защитники в 1940 году действительно героически отстаивали город от красноармейской агрессии.

Самый известный символ культа «Великой Победы», возникший в путинскую эпоху, это, конечно, «георгиевская ленточка». Она была придумана кремлевскими политтехнологами в 2005 году, и стала своего рода ремейком оранжевой ленточки, популярного символа участников украинской Оранжевой революции 2004 года. Эта гражданская революция чрезвычайно напугала Кремль, и он разработал такой «креативный» ответ. Можно отметить их очевидную смысловую противоположность - если оранжевая ленточка символизировала надежду на свободное будущее, то «георгиевская» - привязывала сознание к военно-имперскому прошлому. А ее агрессивное распространение в России как раз тогда и было названо в обществе https://pobedobesie.info/ «победобесием» .
3. День Победы как главный праздник постсоветской России

Опросы ВЦИОМ показывают удивительный результат - значимость Дня Победы для россиян https://ria.ru/society/20180508/1520103186.html растет с каждым годом. Если в 2010 году этот праздник назвали самым важным для себя 38% респондентов, то в текущем году - уже 71%. Он даже превзошел Новый год, который считают главным праздником 60%.

Это действительно парадокс - чем дальше уходит в историю это событие, тем громче и триумфальнее празднуют его годовщины. И даже несмотря на то, что оно относится к истории другой страны - СССР - которой уже не существует. А кстати, официальный в постсоветскую эпоху День России 12 июня считают самым важным праздником лишь единичные проценты опрошенных.

Основной причиной такой популярности этого исторического праздника в путинские годы, помимо его мощной пропагандистской «накачки», является очевидное отсутствие у постсоветской России сколь-нибудь значимых современных достижений - в науке, культуре, развитии своих гигантских территорий. Небывалые сырьевые доходы 2000-х годов были инвестированы не в модернизацию страны, но оказались «распилены» высокопоставленными коррупционерами. Но чтобы скрыть эту опасную правду о настоящем, власть погружает общество в гордые мифы о «славном прошлом».

Именно мифы - поскольку историческая правда о Второй мировой войне для власти также опасна. Начиная с самого названия «Вторая мировая», которое еще с советских времен вытеснено и подменено «Великой отечественной». Официальный отсчет войны с 1941 года позволяет успешно «не замечать» период советско-нацистской дружбы 1939-41 гг., раздел Польши, нападение на Финляндию, оккупацию стран Балтии…

Если в брежневские годы СССР, хоть и сквозь зубы, признавал историческую роль западных союзников, то в сегодняшней российской пропаганде эти бывшие союзники все более изображаются врагами. А Россия - единственным спасителем мира и стражем глобальной справедливости, причем с древних времен. И это не шутка.

С 9 мая 2012 года в России проводится акция «Бессмертный полк», когда потомки фронтовиков несут их портреты. Деятели Русской православной церкви уже http://www.mskagency.ru/materials/2632168 предложили кардинально расширить это мероприятие в древность: «чтобы там стали появляться портреты героев Пе
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01.05.2022 20:57 Ответить
Дробович трохи дивний, бо справді вважає, що в усій Україні всі, як він св'яткували 9 мая. Та чорта два! Св' яткували Пасху, особливо у Західній Україні А пєрвого і второго мая, як і дев'ятого їхали на дачі і йшли на городи садити картоплю, оскільки ці дати були офіційними вихідними. А пику заливали на парадні профко івські гроші ряжені ветерани-енкаведисти і заводські алкаші.
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01.05.2022 21:01 Ответить
У Вас проскочил темник рос пропаганды, которым они умело манипулируют. Нет западной Украины, нет восточной Украины. Есть запад и восток Украин
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02.05.2022 07:51 Ответить
Ми не московія - день Перемоги буде, але то буде зовсім не свято: десятки тисяч загиблих, зруйновані міста і села, зруйнована психіка дітей... Це не має бути святом, це буде день Пам'яті і Вдячності тим, хто відстояв нашу незалежність
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01.05.2022 21:01 Ответить
на параде присутствовали - тройник путина, 100 надувных современных танков, бригада воинов лгтб ночные волки. остальные не пришли.
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01.05.2022 21:04 Ответить
1921 - 1941 Україна під російською окупацією, 1941 - 1943 Україна під німецькою окупацією, 1943 - 1991 - Україна під російською окупацією. Що святкуємо???
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01.05.2022 21:15 Ответить
Закінчення Другої Світової... але московити просто політично хайпають на цій темі, і використовують в своїх егоїстичних цілях
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01.05.2022 21:20 Ответить
Друга Свiтова закiнчилась 8 травня.
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01.05.2022 21:24 Ответить
Друга світова закінчилася 2 вересня 1945 року. А 8 травня день капітуляції Німеччини у другій світовій війні. Тому 8 травня день пам'яті жертв війни.
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01.05.2022 21:35 Ответить
Чтобо он утратил актуальность нужно о 9 мая просто забыть и сделать рабочим днем.А день окончания ВМВ праздновать 8 мая со всем цивилизованным миром.
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01.05.2022 21:16 Ответить
було десь дослідження, що історичні події забуваються за 100 років...
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01.05.2022 21:18 Ответить
украинцы эту войну против фашистской московии не забудут никогда..
слишком много видео и фото преступлений кацапских выродков
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02.05.2022 06:07 Ответить
А шо за праздник 9 травня?
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01.05.2022 21:23 Ответить
9 мая - день шашлыков на мавзолее
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02.05.2022 06:09 Ответить
Чуєш дробович, люди не будуть сваритися коли ви влада нарешті скасуєте вихідний на 9мая і будете вилавлювати і наказувати совкодрочерів, які ( от побачите ) навіть зараз через тиждень будуть перти на ті уродські могильники 'памятнікі' в усіх містах і селищах! Коли ви нарешті поясните на вашому Марафоні, що 8травня це не кінець 2 світової! І що для моїх в тому числі родичів минулих поколінь це було НЕ свято! Бо купа мертвих і безвісті зниклих і покалічених і вивезених родичів і знайомих! І що справжніх ветеранів від тих парадів з віниками квітів у минулому блювати хотілося, бо їх туди 'наполегливо' запрошували всякі там райіспалкоми!
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01.05.2022 21:26 Ответить
у нас теперь будет новый день Победы.
делаем ставки, и скриним потом, кто угадает с датой -тот и нострадамус))
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01.05.2022 21:29 Ответить
Українці, які складали 81, % населення, у керівних органах промисловості й фінансів УРСР становили тільки 15,5%. Росіяни і євреї, частка яких серед населення була 14,66%, в управлінні промисловістю й фінансами посідали 76,2%. За тридцять чотири роки - від березня 1919 до червня 1953 р. - керівництво ЦК КП(б)У було увесь час у руках чужинців. Лише в червні 1953 року першим секретарем ЦК КП(б)У призначили зросійщеного українця О.Кириченка. http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html http://memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html

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01.05.2022 21:35 Ответить
Наталочка Биховець

Страшенно перепрошую, я шо там шашлыкі ?

Такі да, чи все такі нє?

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01.05.2022 22:34 Ответить
****** смєшно, порохоботіна. продолжай.
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01.05.2022 22:42 Ответить
а тебя разве твой зелебоп не приглашал на мангал перед войной:? или ты за ранее *********?
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02.05.2022 06:11 Ответить
Шановний пане Дробович, не треба плутати 8 травня день перемоги над Гітлером, а коли ***** повезуть до Гааги, то буде перемога над нацизмом! Впевнений, що на землі зникнуть дуже багато війн!
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01.05.2022 22:43 Ответить
З 14 року ця дата стала просто безглуздою, все перекреслив один їпанат по імені ху.ло!!!
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01.05.2022 23:19 Ответить
Були діди на палічках,а на які палічки вони наштрихнуть теперішніх підарів?
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01.05.2022 23:23 Ответить
Ватний патріот, як і решта зелених. Думає, що влада назавжди, бо тримає Бога за бороду. Зеленський, Єрмак, Шкарлет, Трухін, Тищенко, Арестович та інші. Куди будете тікати? Раша, Пінічна Корея, Іран, Венісуела? Захід включаючи Ізраїль не візьме, незважаючи на глибину гаманця та наявність обрізання. В Україні не буде місця російськім колоборантам після війни. Ми пам'ятаємо, скільки б вине брехали.
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01.05.2022 23:45 Ответить
Воно вже давно втратило сенс. Тільки психічно хворі к@ц@пи "пАбєдАбєсять".
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02.05.2022 08:45 Ответить
На территории бывшей Украины 9 мая останется Великим праздником.
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02.05.2022 12:10 Ответить
 
 