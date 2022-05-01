День 9 мая потеряет свою важность в обществе, потому что появится новая победа, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что после завершения войны 9 мая, как День победы, перестанет иметь былую важность в обществе, потому что появится новая победа.

"Очевидно, что после войны 9 мая перестанет иметь такое значение, как оно имеет сейчас. Не потому, что кто-то это будет запрещать, а потому, что у нас будет своя победа, которая более важна для нас, для нашей идентичности, для понимания своего места будет иметь более важное значение", - сказал Дробович в эфире национального телемарафона в воскресенье вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, глава УИНП подчеркнул, что в Украине всегда будут помнить победу над нацизмом.

"Но постепенно это потеряет свой пафос и ту идеологизацию, которую строил Советский Союз. Эту эволюцию необходимо сопровождать разумно и без всякого извращения, тогда народ не будет ссориться", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обещают "масштабный парад" и "боевые сто граммов" 9 мая в Каховке