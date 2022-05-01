На Восточном направлении 1 мая было отбито 5 атак, уничтожено 57 оккупантов, 1 танк, 12 бронированных машин, 6 артсистем, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала оперативную информацию о боевых действиях 1 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке группировки.
В сообщении отмечается: "1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневого поражения. В результате боев было уничтожено: состава – 57; танков – 1; БМП – 5; БТР – 5; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 6; АТТ – 3; БПЛА – 4".
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