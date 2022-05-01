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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 1 мая было отбито 5 атак, уничтожено 57 оккупантов, 1 танк, 12 бронированных машин, 6 артсистем, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала оперативную информацию о боевых действиях 1 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке группировки.

В сообщении отмечается: "1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" украинские воины отразили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневого поражения. В результате боев было уничтожено: состава – 57; танков – 1; БМП – 5; БТР – 5; МТЛБ – 2; артиллерийских систем – 6; АТТ – 3; БПЛА – 4".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины батальона "Сармат" отразили вражеское наступление противника на Донецком направлении, - ООС. ВИДЕО

техника (1746) ВСУ (6665)


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Топ комментарии
+4
Пробачте,що не в тему, не можу зрозуміти,-- тільки мене підтошнює від ведучої 1+1 Мосійчук?
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01.05.2022 21:45
+3
https://t.me/dvish_alive/13238 https://t.me/dvish_alive/13238

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01.05.2022 21:18
+3
Кацапня зробила ще один фарш-бросок..
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01.05.2022 21:43
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https://t.me/dvish_alive/13238 https://t.me/dvish_alive/13238

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01.05.2022 21:18 Ответить
СЛАВА !!!!!!!
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01.05.2022 21:27 Ответить
У них уже что, танки заканчиваются? А за 6 арттсистем особо приятно
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01.05.2022 21:27 Ответить
За даними американської та британської розвідки, для нападу на Україну, станом на 23 лютого 2022 року, було приготовлено 1 200 танків, всього на Росії у робочому стані ~ 3 000 танків. І ще дуже багато у неробочому стані, які теоретично можно відремонтувати. Але потрібен час і комплектуючі, які із-за санкції дістати дуже важко. Тому рахуйте самі.
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01.05.2022 21:42 Ответить
Так я і рахую. Якщо знищили 1000+ танків з 1200, то танків вже майже нема, навіть якщо вони щось і підгнали з резервів. Лише хотів упевнитись в своїх спостереженнях. Дякую Вам. Упевнився
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01.05.2022 22:24 Ответить
1300 танків на 8 армій. В Україні зараз 10 - а це ще +-350 штук. Плюс щось відновили або розконсервували. Я би оцінив десь в 700 штук.
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01.05.2022 22:51 Ответить
замеси пристойні, навіть після вчорашнього накриття касапського ізюмського штабу з герасимовим і сімоновим. Бо по ідеї орки мали би втратити мотивацію.
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01.05.2022 21:32 Ответить
Кацапня зробила ще один фарш-бросок..
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01.05.2022 21:43 Ответить
Пробачте,що не в тему, не можу зрозуміти,-- тільки мене підтошнює від ведучої 1+1 Мосійчук?
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01.05.2022 21:45 Ответить
Гадаю, багато хто не в змозі на неї дивитись взагалі.
Тільки до чого ви їїзгадуєте?
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02.05.2022 13:46 Ответить
Спасибо ВСУ за правду!
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01.05.2022 21:49 Ответить
В результаті боїв було знищено: особового складу - 57... ©

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01.05.2022 23:07 Ответить
 
 