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Новости Агрессия России против Украины Война
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В МИД ответили на заявление Захаровой об Анджелине Джоли и "Азовстали": "Нравится, не нравится - а Москве придется смириться с новой реальностью"

джолі

В ведомстве Дмитрия Кулебы потролили коллег из МИД РФ после нелепого комментария пресс-секретаря российского министра Марии Захаровой о визите Анджелины Джоли в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал на странице в фейсбуке заявление Захаровой.

В украинском МИД констатировали, что "МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли" и посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.

"Нравится, не нравится - а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "раскрученному представителю всего мира", а Россия - нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", - напомнил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали", - МИД РФ

Спикер МИД также отметил, что как бы ни пытались в Москве дискредитировать цель поездки американской актрисы, мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за ее войны против Украины.

"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - пошутил Николенко и добавил: "Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряды Путина".

Напомним, 30 апреля посол доброй воли ООН Джоли приехала в Украину. Она зашла в кафе на жилом массиве Сихов. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Анджелину Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь от Азовстали в Мариуполе, "где киевские террористы держат в заложниках гражданских".

Захарова Мария (377)


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Топ комментарии
+59
Зачем коментировать пьяный бред дикой русни?
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01.05.2022 21:32
+32
А знаете почему такая реакция на Красивую Женщину, -Потому что у 90 % козломордых баб фигура "картошки", небритые ноги и окатышы на жопе - эталонное наследие совка !
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01.05.2022 21:44
+27
про хор Алєксандрова треба було нагадати
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01.05.2022 21:35
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Зачем коментировать пьяный бред дикой русни?
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01.05.2022 21:32 Ответить
А Мзс може ігнорувати ворога ?

чи треба все рівно принижуватись і ввдгавкувати ?
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01.05.2022 21:33 Ответить
это такая порода дикарей, которая на каждый тывк должна получать или с кулака по ****** или смачный харчок соплей и слюней в глаза. По другому эта тупиковая ветка не понимает, что в интернетах что на официальном уровне.
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01.05.2022 21:45 Ответить
+++++++++++
Кацапське бидло занадто спрощене і не розуміє таких речей, як презирливе ігнорування - воно вважає, що це "нам боятся дажыть в ответ чавой-та вякнуть, такие мы грозные!"
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01.05.2022 22:00 Ответить
Так давайте спустимося до їх дебільного рівня. Вони там як риба у воді і поб'ють нас там легко
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02.05.2022 06:48 Ответить
І ще - а нам не ***** на їхні мрії?
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02.05.2022 06:50 Ответить
І ще ( шось мене зранку поперло ) - вони хочуть газ за рублі продавати, а нам треба реагувати тільки на заяви від них українською
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02.05.2022 06:54 Ответить
про хор Алєксандрова треба було нагадати
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01.05.2022 21:35 Ответить
И кто там унас считает рашиков уважаемыми?
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01.05.2022 21:37 Ответить
Колеги??
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01.05.2022 21:39 Ответить
манька что-то тяжёлое нюхнула и боярой запила или у этой кизды полное разрушение остатков мозга.
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01.05.2022 21:39 Ответить
Тут далі розповідь про наркомафію, пов'язану з ******, - https://twitter.com/ibubenagain/status/1520398072643084288

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01.05.2022 22:03 Ответить
Маячня
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01.05.2022 22:34 Ответить
А що,ти поставщик?🤨
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01.05.2022 23:37 Ответить
А что делать, если кокаин в эстонской таможне попал и дилеры клея "Момент" из России ушли? Нюхает носки Соловьёва.
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01.05.2022 22:06 Ответить
А знаете почему такая реакция на Красивую Женщину, -Потому что у 90 % козломордых баб фигура "картошки", небритые ноги и окатышы на жопе - эталонное наследие совка !
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01.05.2022 21:44 Ответить
Господи! Что такое "окатыши на жопе"?
Перед глазами прямо страшилка с сигаретной пачки, типа, рак гортани, минздрав предупреждает...
Я уже боюсь собственного воображения....
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02.05.2022 22:26 Ответить
Ещё осталось с какой то кацапской синячкой дискуссии вести.
Она стекломой канистрами глушит
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01.05.2022 21:48 Ответить
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01.05.2022 21:53 Ответить
Кол осиновый хоть воткнули карлику бункерному
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01.05.2022 22:01 Ответить
для придання "важності і велічія" куйні рашиста відомство Кулєби відреагувало відмазкою
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01.05.2022 22:47 Ответить
Кокса мало, мир тускнеет Маня несет пургу.
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01.05.2022 22:52 Ответить
Надо пригласить самых крутых мировых режиссёров в Украину и снять боевик про плохих русских и хороших бандеровцев - пусть раша удавится от эмоций
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01.05.2022 23:18 Ответить
А Леді Гага ще сказала, що москалі як були тупими, так і лишилися.
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01.05.2022 23:34 Ответить
Гендальф приїхав у Львів! Оркам точно п..зда.
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02.05.2022 00:11 Ответить
 
 