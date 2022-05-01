В МИД ответили на заявление Захаровой об Анджелине Джоли и "Азовстали": "Нравится, не нравится - а Москве придется смириться с новой реальностью"

В ведомстве Дмитрия Кулебы потролили коллег из МИД РФ после нелепого комментария пресс-секретаря российского министра Марии Захаровой о визите Анджелины Джоли в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал на странице в фейсбуке заявление Захаровой.

В украинском МИД констатировали, что "МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли" и посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.

"Нравится, не нравится - а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "раскрученному представителю всего мира", а Россия - нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", - напомнил Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь внимание от "Азовстали", - МИД РФ

Спикер МИД также отметил, что как бы ни пытались в Москве дискредитировать цель поездки американской актрисы, мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за ее войны против Украины.

"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - пошутил Николенко и добавил: "Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряды Путина".

Напомним, 30 апреля посол доброй воли ООН Джоли приехала в Украину. Она зашла в кафе на жилом массиве Сихов. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Анджелину Джоли направили в Украину, чтобы отвлечь от Азовстали в Мариуполе, "где киевские террористы держат в заложниках гражданских".