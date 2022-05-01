В результате обстрела российских оккупантов в Харьковской области есть погибший и раненый среди гражданских, - прокуратура. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли населённые пункты в Богодуховском районе Харьковской области. Есть погибший и раненый.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, 1 мая 2022 года около 18 часов российские военные обстреляли пгт Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погиб мужчина. Повреждены двенадцать жилых домов и ряд хозяйственных помещений.

Кроме того, сегодня около 11 часов российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел с. Одноробовка Богодуховского района. В результате обстрела ранен 27-летний мужчина. Поврежден жилой дом и помещение фермерского хозяйства.

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Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины, ч. 2 ст. 438 УК Украины).