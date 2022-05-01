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Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к России, - Bloomberg

олаф,шольц

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается изменить позицию нескольких государств, которые до сих пор остаются "нейтральными" по отношению к России после ее нападения на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, канцлер Шольц воспользуется своими полномочиями в качестве председательствующего в G7. Он планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендра Моди как специального гостя на саммит группы, который состоится в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

Эта возможность рассматривалась и раньше, но Шольц не спешил с приглашением, учитывая нежелание премьер-министра осудить вторжение России в Украину и скачок в поставках российского ископаемого топлива, например нефти, в Индию. Эти действия индийского правительства не изменились, но Берлин все равно попытается приобщить Моде к широкому международному союзу по изоляции России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Индии Моде, не осуждавший нападение РФ на Украину, едет в ЕС объяснить свою позицию

В среднесрочной перспективе Германия также хочет, чтобы европейские оборонные компании предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.

Германия также пригласит лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит G7.

Как сообщалось, на следующей неделе премьер Индии едет с визитом в ЕС, чтобы объяснить позицию по отношению к России.

Ранее президент США Байден обсуждал войну в Украине с премьером Индии, не изменив его позицию.

Индия (422) Bloomberg (221) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+13
пусть шольц в компанию к индейскому джавахарлалу еще орбана пригласит, и тогда смогут изменять отношение на троих.
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01.05.2022 22:06
+7
Индия варварская нищая страна , главный союзник свинособакии, и в отличии от хитрожопого корыстного Китая, союзник ментальный. ***** с ними носятся? Они свою сторону давно выбрали, нужно цивилизованному миру порвать все отношения с ними , пусть ****** с московитами и своими ядерными боеголовками. Все дипломатические усилия нужно пустить на Китай, эта страна и сильна, богата и ей не чужды законы. Хоть они и комуняки. И если москаляки останутся без их поддержки, им точно ******.
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01.05.2022 22:12
+6
Нехай Шольц спочатку змінить своє ставлення до мокшандії.
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01.05.2022 22:05
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https://idel-ural.org/uk/archives/nerosijskyj-svit/#more-8761 https://idel-ural.org/uk/archives/nerosijskyj-svit/#more-8761

https://idel-ural.org/uk/ Наша мета - розвал Росії та створення на її руїнах нових держав. https://idel-ural.org/uk/archives/nerosijskyj-svit/#more-8761
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01.05.2022 22:01 Ответить
Индусов можно легко поставить в неудобное положение☝. Достаточно заддосить ихний сайт с камасутррй❗
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01.05.2022 22:20 Ответить
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01.05.2022 23:33 Ответить
так вроде индия ваще никак ни к кому не относится. самодостаточная страна. нафига им это?
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01.05.2022 22:04 Ответить
А спеть и станцевать?
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01.05.2022 22:07 Ответить
Традиционно дружила с СССР, теперь - с запоребриком. Так сложилась история.
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01.05.2022 22:12 Ответить
Індія, десь читав, поставляє до рашки майже половину медикаментів дженериків. Це буде дуже важлива частина санкцій, якщо Індія до них підключиться.
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01.05.2022 22:18 Ответить
Нехай Шольц спочатку змінить своє ставлення до мокшандії.
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01.05.2022 22:05 Ответить
пусть шольц в компанию к индейскому джавахарлалу еще орбана пригласит, и тогда смогут изменять отношение на троих.
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01.05.2022 22:06 Ответить
І також для того, щоб Індія на саміті G7 заспівала і станцювала... )))
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01.05.2022 22:06 Ответить
Индия варварская нищая страна , главный союзник свинособакии, и в отличии от хитрожопого корыстного Китая, союзник ментальный. ***** с ними носятся? Они свою сторону давно выбрали, нужно цивилизованному миру порвать все отношения с ними , пусть ****** с московитами и своими ядерными боеголовками. Все дипломатические усилия нужно пустить на Китай, эта страна и сильна, богата и ей не чужды законы. Хоть они и комуняки. И если москаляки останутся без их поддержки, им точно ******.
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01.05.2022 22:12 Ответить
підтримка китайцями рашки дуже "цікава"

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01.05.2022 23:36 Ответить
Забанить этих индусов, экономически, посмотрим, как они запоют, гими-гими, ача-ача...
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01.05.2022 22:13 Ответить
Цирк уехал, но клоун остался
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01.05.2022 22:13 Ответить
для індусів танки вже є ,а для українців ви вже чули його відповідь..
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01.05.2022 22:15 Ответить
Что эта немецкай ******** проститутка будет создавать запутинскую коалицию?
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01.05.2022 22:25 Ответить
Пять лет работал в Индии в совок и постсовок. Впечатляющий темп развития страньі. Уровень жизни - от набедренной повязки до роскоши раджи. Совок и московия десятилетиями учила сотни тьісяч индийцев в универе дружбьі народов и др. вузах. А єто ср. класс - основа общества. К тому же индийцьі легко зомбируются кино и тв.
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01.05.2022 23:03 Ответить
То, шо останется от страны-помойки, станет сырьевым придатком Китая и Индии.
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01.05.2022 23:05 Ответить
Ще одна група продажних німців - журналістів та діячів культури, звернулася до канцлера Німеччини з вимогою припинити постачання зброї Україні.

В статті вказані імена цих німеьких кабаретистів-кварталівів та журнашлюх.
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463?fbclid=IwAR2Ad-CjxoX8279VYfqnK-7v7pQIdAd13UhZkzxpn8Pv2aW0CtXuH1p2QIk
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01.05.2022 23:05 Ответить
Шольц "змінить" ставлення Індії до раісі?!.. Шольц?!.. Ню-ню!)
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02.05.2022 08:53 Ответить
 
 