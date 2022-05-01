Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к России, - Bloomberg
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается изменить позицию нескольких государств, которые до сих пор остаются "нейтральными" по отношению к России после ее нападения на Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным агентства, канцлер Шольц воспользуется своими полномочиями в качестве председательствующего в G7. Он планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендра Моди как специального гостя на саммит группы, который состоится в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.
Эта возможность рассматривалась и раньше, но Шольц не спешил с приглашением, учитывая нежелание премьер-министра осудить вторжение России в Украину и скачок в поставках российского ископаемого топлива, например нефти, в Индию. Эти действия индийского правительства не изменились, но Берлин все равно попытается приобщить Моде к широкому международному союзу по изоляции России.
В среднесрочной перспективе Германия также хочет, чтобы европейские оборонные компании предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.
Германия также пригласит лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит G7.
Как сообщалось, на следующей неделе премьер Индии едет с визитом в ЕС, чтобы объяснить позицию по отношению к России.
Ранее президент США Байден обсуждал войну в Украине с премьером Индии, не изменив его позицию.
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В статті вказані імена цих німеьких кабаретистів-кварталівів та журнашлюх.
https://www.emma.de/artikel/offener-brief-bundeskanzler-scholz-339463?fbclid=IwAR2Ad-CjxoX8279VYfqnK-7v7pQIdAd13UhZkzxpn8Pv2aW0CtXuH1p2QIk