На Донбассе в течение 1 мая отбиты 10 атак врага, уничтожены 2 танка, 17 артсистем, 28 единиц бронетехники, 7 беспилотников, - штаб ООС
В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.
Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага. Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мінімум 23 артсистеми за добу - це дуже багато. Якщо, звісно, цим даним довіряти.
ВСУ виднее, что надо делать и как перемещаться.
Щось не так з війною, чи з генштабом?
«Хочу победы. С любовью, Летиция»:
Королева Испании передала записку ВСУ
В упаковках гранатометов, отправленных ВСУ из Испании,
были спрятаны.... палки испанской колбасы. )))
В инструкции к "посылке" ко всему прилагалась открытка
от Королевы Испании со строчкой:
"Хочу победы. С любовью, Летиция".
Вчора в тг читав, що наші там добряче рашистів розбили, зокрема 24 танки та 10 бронемашин. Чомусь ніде за вчорашній день не враховано...