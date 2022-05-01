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Новости Операция Объединенных сил
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На Донбассе в течение 1 мая отбиты 10 атак врага, уничтожены 2 танка, 17 артсистем, 28 единиц бронетехники, 7 беспилотников, - штаб ООС

оос,техніка

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 1 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной и 10 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

Всего за неделю, которая проходит, военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 63 вражеских атаки. Уничтожили 45 танков, 43 артиллерийские системы, 4 единицы специальной, 149 единиц боевой бронированной техники, 6 боевых специальных машин, 3 единицы специальной инженерной техники, 68 единиц автомобильной техники, в том числе 8 топливозаправщиков и 4 зенитных установки врага. Подразделениями ПВО сбито 6 самолетов, 32 беспилотных летательных аппарата и 2 крылатых ракеты российских оккупантов".

Также читайте: На Донбассе 30 апреля отбиты 9 атак врага, уничтожены 8 танков, 1 артсистема, 24 единицы бронетехники, 2 самолета и 4 беспилотника, - штаб ООС

Донбасс (26956) атака (397) потери (4418) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+31
Гарно почали вибивати артсистеми
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01.05.2022 22:18
+31
17 артсистем. По ходу приехали контрбатарейки)
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01.05.2022 22:22
+16
Точно с танками бЯда. За артсистемы приятно особо
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01.05.2022 22:21
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Гарно почали вибивати артсистеми
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01.05.2022 22:18 Ответить
Точно с танками бЯда. За артсистемы приятно особо
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01.05.2022 22:21 Ответить
17 артсистем. По ходу приехали контрбатарейки)
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01.05.2022 22:22 Ответить
та да. гудят борты. везут сюрпризы для козломордых.
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01.05.2022 22:25 Ответить
и говорят что уже "заработали" на разных участках фронта британские 155 мм гаубицы М777, поставленные американцами
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01.05.2022 22:35 Ответить
Це малоїмовірно - тижня за 2-3...
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02.05.2022 00:25 Ответить
Це тільки на Донбасі + 6 артсистем на сході + ще можливо на півдні.
Мінімум 23 артсистеми за добу - це дуже багато. Якщо, звісно, цим даним довіряти.
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01.05.2022 22:38 Ответить
сорри, вы из окопа пишите?
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01.05.2022 22:32 Ответить
Так це явний путіносос сюди заліз,і віщає тут потери огромні патужні надо оддать донбас і ждать помощ типу якщо ми віддамо донбас все стихне і куйло буде чекати коли нам допомога надійде.Ну явний путіносос!!!
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01.05.2022 22:37 Ответить
как там в Брянске? Уже начали эвакуацию?? Не затягивайте, а то придется броды искать.
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01.05.2022 22:34 Ответить
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01.05.2022 22:48 Ответить
Так ти це саме місяць тому писав. Шото пошло нє так,пахарь нєвідімого фронта?
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01.05.2022 22:36 Ответить
Все не так однозначно, я дочь ВСУшника. Украине надо отступить и дать дорогу русским до преднистровья. А ещё посадить яныка в президентское кресло и попроситься в таможенный союз.

ВСУ виднее, что надо делать и как перемещаться.
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01.05.2022 22:39 Ответить
А ще потрібно здати Львівську, Івано-Франківську та Закарпатські області, та попросити пробачення що оборонялись і тоді точно перестануть всі гинути, ва )(уйло пробачить дурнуватих Українців. Він добрий та хоче нам миру та добра.
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01.05.2022 22:55 Ответить
За мапою явного оточення нема. Відступимо на Донбасі треба буде рятувати Дніпро та Полтаву. Це як із Кремінною. Відступили звідти, то знищуються Рубіжне та Попасна ...
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01.05.2022 22:41 Ответить
пропоную вам виводити війська з Криму, а ми на Донбасі залишимось.
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01.05.2022 22:53 Ответить
Может и огромны, Но что тогда за потери у орков?
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01.05.2022 23:10 Ответить
ну наконе-то подвалила точная дальнобойная арта!! А то за день 3-5 артсистем. Давайте уже по 20 в день
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01.05.2022 22:32 Ответить
буде. не хвилюйтесь.
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01.05.2022 22:39 Ответить
Завжди гадав, що війною опікується Генеральний Штаб, а тут ... .
Щось не так з війною, чи з генштабом?
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01.05.2022 22:38 Ответить
А шо не так ,здихають кацапи,ні так як хотілося,але фонтан з грошей працює,російскі мамки багатіють,як більше відправлять будуть ,дивись олігархами будуть
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01.05.2022 23:53 Ответить
Я не розумію як вони втрачають таку кількість бронетехніки такими темпами. Їм через місяць наші окопи прийдеться на конях атакувати...
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01.05.2022 22:39 Ответить
У них 2000 гармат. Це без тих що вони можуть розконсервувати. До кінця року вистачить точно
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01.05.2022 22:48 Ответить
17 арт систем это почти так же прекрасно как 5 сбитых самолетов, это просто здорово!
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01.05.2022 22:42 Ответить
///
«Хочу победы. С любовью, Летиция»:
Королева Испании передала записку ВСУ

В упаковках гранатометов, отправленных ВСУ из Испании,
были спрятаны.... палки испанской колбасы. )))

В инструкции к "посылке" ко всему прилагалась открытка
от Королевы Испании со строчкой:
"Хочу победы. С любовью, Летиция".

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01.05.2022 22:58 Ответить
А как понять "артсистемы"? Это 82мм или акация может какой-то пион-малка-тюльпан. Разница почти как между патрульным катером и крейсером. Пора уже говорить по калибрам.
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01.05.2022 22:58 Ответить
Може ще коордінати вказувать щоб вам на дівані зручніше чіталося?...
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02.05.2022 00:28 Ответить
задание провалено - можна удалять профиль
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02.05.2022 07:00 Ответить
А Гуляй поле відносяться до Східного оборонного району чи до Південного?
Вчора в тг читав, що наші там добряче рашистів розбили, зокрема 24 танки та 10 бронемашин. Чомусь ніде за вчорашній день не враховано...
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02.05.2022 08:27 Ответить
 
 