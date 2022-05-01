Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и стран Балтии, - оператор ГТС
Украина летом будет иметь доступ к терминалам сжиженного газа Польши и стран Балтии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил в Фейсбуке.
"Сегодня заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона", - отметил он.
Как пояснил Макогон, при таких условиях Газпрому будет труднее шантажировать Литву и Польшу.
Танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши, по его данным, прибудет на терминал в Клапеде уже в ближайшие дни.
"По окончании интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ терминалов в Польше и балтийских странах получает (доступ, - ред.) и Украина", - добавил Макогон.
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