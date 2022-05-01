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Украина получит доступ к терминалам сжиженного газа Польши и стран Балтии, - оператор ГТС

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Украина летом будет иметь доступ к терминалам сжиженного газа Польши и стран Балтии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня заработал интерконнектор между Польшей и Литвой GIPL, который присоединил страны Балтии к европейскому газовому рынку. Это значительный прорыв в вопросе энергетической безопасности всего региона", - отметил он.

Как пояснил Макогон, при таких условиях Газпрому будет труднее шантажировать Литву и Польшу.

Танкер с грузом сжиженного газа LNG для Польши, по его данным, прибудет на терминал в Клапеде уже в ближайшие дни.

"По окончании интерконнектора Польша-Словакия летом этого года в СПГ терминалов в Польше и балтийских странах получает (доступ, - ред.) и Украина", - добавил Макогон.

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LNG-терминал (7) Оператор ГТС (87)


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это очень важно.
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01.05.2022 22:41 Ответить
фигово что наши запасы сланцевого газа находятся где идет война. и в черном море тоже.
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01.05.2022 22:43 Ответить
Не так вже й багато залишилось справжніх споживачів цього продукту(я так гадаю)
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01.05.2022 22:50 Ответить
Надеемся, что это временно и производство восстановится, а с ним и рынки. Хотя, доподлинно неизвестно как оно будет.
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01.05.2022 23:44 Ответить
...фігово, що наша газовидобувна промисловість ( так само як і ВПК) десятиліттями цілеспрямовано задавлювалася всіма можливими і неможливими способами, щоб посилити залежність від раші. Тепер настало прозріння у більшого проценту людей, чим зазвичай. Може якісь рухи в потрібну сторону накінець почнуться...
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01.05.2022 23:40 Ответить
Большинство просто об этом не узнает. Допереть самому ума не хватит, а мосийчучка не расскажет.
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02.05.2022 08:26 Ответить
 
 