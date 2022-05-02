Украинские воины взяли в плен 7 российских оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Луганской области, - Бутусов
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию, что украинские бойцы пленили семерых российских наемников из штурмового отряда "Барс" из состава ЧВК "Вагнер".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Бутусов написал в фейсбуке.
Он отметил: "Вчера штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции в Луганской области. Большая группа наемников прорвалась к первой траншее нашего опорника. Однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой и полностью разгромили противника.
Российские войска понесли тяжелые потери, много убитых, а семь наемников отряда Барс-7 взяты в плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли из-за военкоматов России на зарплату 205 тысяч рублей.
Захвачены в плен офицер - майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также еще один гражданин России из Томска.
Все они, захваченные боем с оружием в руках, рассказали, что отряд Барс-7 вышел на фронт 20 апреля. За 10 дней боев, сказали, около 150 убитых и раненых из 400 человек. Взрослые люди, по их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, управлять машинами и говорить по радио, лечить раненых. Ну прямо ни одного боевичка среди них, но почему-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Такие странные деятели. При этом у Барс-7 было много отказников, по словам россиян, но сами они в отказники не пошли. Врут, конечно, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, но вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения.
В общем, очевидна нехватка человеческих ресурсов в РФ. Фактически Россия приступила к частичной мобилизации".
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Однак сумніваюся, що вагнерівці мають титули ландграфів чи баронетів...
P.S. Чомусь не пишуть про полонених військовослужбовиць-кацапок. 100% такі є. На самому початку війни (наприкінці лютого), в Києві захопили кацапську дрг, в складі якої була кацапка
Хоч та правда шкребе по душі
Читай - написав ще в 2015-му - "рвонуло"
«Колискова».
Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
Чи їх більше було?
Тоді сорі, пардон, панімаю...)))
але у кацапів знаходяться і наші полонені хлопці , яких потрвбно
завльняти , тобто обмінювати !
Тому для обміну , ця мразь потрібна !
Какая между ними разница?
В такой ситуации, менять их военных на наших "блатных" гражданских - это ******** и плевок в лицо ВСУ в чистом виде.
Ситуация с балансом военнопленных в корне поменяется в нашу пользу как только ВСУ перейдут к активным атакующим действиям.
"Недостача людских ресурсов в РФ" - понятие очень условное.
З/п в 200 000 руб/мес позволяет им без проблем ежемесячно пополняться 10 000 - 15 000 контрактников ежемесячно. При их потерях (300 чел/день=9 000 чел/мес) будет происходить ежемесячное наращивание группировки в 5 000 чел/мес. Этого конечно не достаточно для формирования стратегической атакующей группировки, но достаточно для перевода войны в затяжную, т.к. позволяет противнику выстроить мощную оборону по всей линии фронта.
Но Путлер начал войну в Украине не для "обороны". Поэтому компания по привлечению новых контрактников в РФ набирает обороты. При необходимости, з/п контрактникам будет повышена до 250 000 - 300 000.
УБЕЙТЕ ИХ, так будет лучше.