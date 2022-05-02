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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины взяли в плен 7 российских оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Луганской области, - Бутусов

вагнер,пвк

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию, что украинские бойцы пленили семерых российских наемников из штурмового отряда "Барс" из состава ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Бутусов написал в фейсбуке.

Он отметил: "Вчера штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции в Луганской области. Большая группа наемников прорвалась к первой траншее нашего опорника. Однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой и полностью разгромили противника.

Российские войска понесли тяжелые потери, много убитых, а семь наемников отряда Барс-7 взяты в плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли из-за военкоматов России на зарплату 205 тысяч рублей.

Захвачены в плен офицер - майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также еще один гражданин России из Томска.

Все они, захваченные боем с оружием в руках, рассказали, что отряд Барс-7 вышел на фронт 20 апреля. За 10 дней боев, сказали, около 150 убитых и раненых из 400 человек. Взрослые люди, по их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, управлять машинами и говорить по радио, лечить раненых. Ну прямо ни одного боевичка среди них, но почему-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Такие странные деятели. При этом у Барс-7 было много отказников, по словам россиян, но сами они в отказники не пошли. Врут, конечно, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, но вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения.

В общем, очевидна нехватка человеческих ресурсов в РФ. Фактически Россия приступила к частичной мобилизации".

Смотрите: "Распаковка" танка: Обзор нового трофейного Т-80БВМ. ВИДЕО

плен (2626) Бутусов Юрий (4380) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+58
Президент їх відпускає, відпускає, а ви назад. От же ж...
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01.05.2022 23:58
+52
от би усіх сімох повісити на гіляці в рядочок...
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01.05.2022 23:59
+50
Краще тих підорів посадити на ланцюг і погнати на розмінування наших територій. Тільки не казати про те Абдристовичу, бо ще поскаржиться в європейський суд з прав людини.
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02.05.2022 00:06
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Президент їх відпускає, відпускає, а ви назад. От же ж...
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01.05.2022 23:58 Ответить
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02.05.2022 00:25 Ответить
Чи не ті це вагнерівці, яких зелена команда відмовилась брати влітку 2020 року? Якщо так, то вони тепер реально у смертельній небезпеці.
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02.05.2022 04:06 Ответить
от би усіх сімох повісити на гіляці в рядочок...
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01.05.2022 23:59 Ответить
Краще тих підорів посадити на ланцюг і погнати на розмінування наших територій. Тільки не казати про те Абдристовичу, бо ще поскаржиться в європейський суд з прав людини.
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02.05.2022 00:06 Ответить
Не добре. Це на руку пуцину. Іноді мені подобається середньовіччя. Там полонених просто калічили. З умислом. Так кплічили, щоб відпущені полонені не могли не те, що воювати, а авіть заробити собі на прожиття. Тому, повернувшись додому вони ставали тягарем для своїх родин і свого сюзерена, який був змушений їх утримувати за умовами найму. Це позбавляло його ресурсів наймати здорових бійців.
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02.05.2022 00:08 Ответить
А если им лазерной указкой проверить зрение? гуманно? и больше не вернуться
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02.05.2022 00:11 Ответить
От токо не нада. Вполне себе отдавали назад в общих чертах целыми. За хорошую денюшку, разумеецца.
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02.05.2022 00:13 Ответить
Це шляхетних полонених. Їх тримали дійсно у гідних умовах, бо чекали на викуп. Богдан Хмельницький у турецькому полоні почувався досить непогано, вивчив турецьку мову і перечитав багато книг із бібліотеки султана, куди мав вільний доступ.
Однак сумніваюся, що вагнерівці мають титули ландграфів чи баронетів...
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02.05.2022 02:21 Ответить
Є альтернативне рішення. Для цього ************, е-е-еее, ... І щоб ці "спартанці" ( ) вчинили над полоненими вагнерівцями акт чоловічого гомосексуального опівнення. З відеофіксацією та подальшим розголосом у кацапських соцмережах. Начебто без каліцтва - але свої ж сородичі влаштують їм після повернення веселе життя... 🐓🐓🐓
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02.05.2022 02:33 Ответить
Тоді вони будуть пачками здаватись у полон. Підараси ж...
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02.05.2022 06:30 Ответить
🤣
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02.05.2022 09:00 Ответить
Якщо у ЗСУ і є такі, про яких Ви написали, то вони погидують вступати у зв'язок з такими потворами як кацапи. І не важливо, вагнерівці, буряки, чечени чи будь-які.

P.S. Чомусь не пишуть про полонених військовослужбовиць-кацапок. 100% такі є. На самому початку війни (наприкінці лютого), в Києві захопили кацапську дрг, в складі якої була кацапка
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02.05.2022 08:38 Ответить
А мені товариш написав правильніше з Азербайджану : "Убивайте! Иначе они вернутся и отомтсят!"
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02.05.2022 09:01 Ответить
Пустити усіх на самовари.
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02.05.2022 07:26 Ответить
Отлично! Будет кого выменять на каких-нибудь херсонских местных пьяниц!
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02.05.2022 00:00 Ответить
лайк за правду.
Хоч та правда шкребе по душі
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02.05.2022 00:07 Ответить
не . "швидко ухвалили правильні рішення." на концерте
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02.05.2022 00:10 Ответить
Ну что же, молодцы хлопцы, весьма ценные кадры попались. Штурмуют нашу Попасную эти гавно-музыканты. Как там Баканов с Венедиктовой готовы расследовать и устанавливать, или как с предыдущими будет?..
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02.05.2022 00:00 Ответить
ну подозрение можно выставить
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02.05.2022 00:03 Ответить
Вагнерівців точно в полон не треба брати, тільки ліквідувати!
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02.05.2022 00:00 Ответить
Не стоит, ибо зайцы жирные...
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02.05.2022 00:28 Ответить
А жирность в чем? Они не комбатанты. Их имеет смысл держать разве что для обмена на добровольцев из других стран.
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02.05.2022 03:42 Ответить
Сомневаюсь, что этих наемников паРаша согласится даже на пленных украинских военных поменять, на то они и наемники, максимум на гражданских. А любые иностранцы, особенно британцы или американцы (если такие появятся) для паРаши ценный приз, который она на полную в своей пропаганде и шантаже использует. Недавно 2-х британских волонтеров русня захватила и сразу начала про них "правильные сюжеты" снимать. Причем подает эти сюжеты с таким гонором, что складывается впечатление, что русня их отдаст только если Джонсон лично на коленях приползет.
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02.05.2022 08:01 Ответить
А на "своїх" - СРАЛИ" вони ! Казали люди "Візьміть свого - лежить і гниє!" Відповідь: "А ***** он нужен? Закопали люди у посадці А у нього ж десь мати з батьком є!!! І ні пам"яті ні знаку
Читай - написав ще в 2015-му - "рвонуло"
«Колискова».

Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»

На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.

«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…

Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.

Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.

Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.

Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде

Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.

Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.

Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».

С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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02.05.2022 10:03 Ответить
повна та незаперечна утилізація.
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02.05.2022 00:01 Ответить
барсіків обсмалили як помийних котів.
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02.05.2022 00:01 Ответить
От і нах@я нам їх живих аж сім штук?
Чи їх більше було?
Тоді сорі, пардон, панімаю...)))
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02.05.2022 00:02 Ответить
цих відразу обміняють ще й зелень це як досягнення собі запише
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02.05.2022 00:03 Ответить
Та ничего страшного. Наш херант по-тихому их всех вернёт х.уйлу. Первый раз что ли
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02.05.2022 00:05 Ответить
Не за так. Поміняє на "взятих у полон" держслужбовців, місцевих депутатів, чи інших цивільних. 😏
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02.05.2022 00:10 Ответить
Хто !?
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02.05.2022 00:15 Ответить
А что, до того он "по-тихому" возвращал? Факты давай. Если фактов не будет - то можешь загреметь по закону коллоборантов..
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02.05.2022 09:44 Ответить
А можна мене запросить? Легко в просто - НА КІЛОК!!! (Тобто "НА ПАЛЮ! ) Сам буду затестувать! Вони ж не "вояки" - там закони війни не працюють! Знаю як це робиться - саме краще для змазування - свинячий смалець Уявляєш я к це буде дя азіатів - умирать на кілку змазаному свинячим салом?!!!
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02.05.2022 09:45 Ответить
Вколите им в зад GPS датчик и проследите когда они всплывут на своих позициях после очередного обмена.
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02.05.2022 00:05 Ответить
GPS трекер можно попытаться засунуть в зад, но вот вколоть вряд ли получится.
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02.05.2022 00:36 Ответить
Это они сказку для Запада придумали, они только формально ЧВК. На самом деле это штатное подразделение ГРУ, хоть и комплектование происходит другим способом. В Саудовской Аравии им бы просто отрубили руки с ногами и проблемы нет.
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02.05.2022 00:09 Ответить
кхм ... по официальным данным средняя зарплата рядового в орчей армии - 30 000 рашистских фантиков .... а этих бичей типа на 205 000 взяли склады охранять? ... как-то нет в этом логики ... в лугандоне и за 50 долларов сараи сторожить можно местных бичей набрать ... плохо что фото нет ... посмотреть бы на их экипировку ... если персонажи в горке, кирзачах и с АКМ-ом без обвесов, то этих явно не заденьги послали моджахедить ...
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02.05.2022 00:13 Ответить
Про склады они брешут, естественно.
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02.05.2022 02:57 Ответить
Наемников в плен не берут. Ето закон войны. И плохая примета.
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02.05.2022 00:20 Ответить
назвали бы Барс-100, было бы 100 пленных ...а так только 7...
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02.05.2022 00:24 Ответить
А краще барс-200...
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02.05.2022 09:57 Ответить
Всіх орків потрібно знищувати , при першій же можливості ,
але у кацапів знаходяться і наші полонені хлопці , яких потрвбно
завльняти , тобто обмінювати !

Тому для обміну , ця мразь потрібна !
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02.05.2022 00:27 Ответить
Ага, штукатуров поймали, сейчас запоют - ми люди не местные..
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02.05.2022 00:29 Ответить
На наемников не распространяется женевская конвенция. Можно совершенно законно сделать ихтамнет
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02.05.2022 00:31 Ответить
Україна переможе!Ми отримаємо ************ зброю яку ніколи не поставляли за межі США.
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02.05.2022 00:32 Ответить
На Ху я!
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02.05.2022 00:33 Ответить
https://twitter.com/666_mancer/status/1520835750065061889/photo/4
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02.05.2022 00:35 Ответить
Відправляти матерям фото білих тіл мирно лежащіх
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02.05.2022 00:53 Ответить
Этот "вагнер"- одни большие понты. Как и кадыровцы.
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02.05.2022 00:57 Ответить
Непонятная хрень. Армия РФ воюет за бабки. И эти воюют за бабки.

Какая между ними разница?
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02.05.2022 02:11 Ответить
Навіщо було брати в полон чуваків зі зброєю в руках?
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02.05.2022 03:34 Ответить
Это садисты страшные. Видел видео из Сирии и как они там развлекались и людей держали и кувалдой били по конечностям и как живых людей привязывали и поджигали. Этих типов нужно на смертную казнь ибо обменяв их - они вернутся и будут садизмом заниматься.
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02.05.2022 03:54 Ответить
Твари
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02.05.2022 06:45 Ответить
Віддайте їх Єрмаку,- він знає, що треба робити...
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02.05.2022 06:49 Ответить
деякі з них були в Бучі і тепер їхне бандформування називається "ліґа"
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02.05.2022 07:17 Ответить
Прострілити коліна і на обмін
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02.05.2022 08:21 Ответить
По объективным причинам (мы в обороне, они наступают) у Мордора больше наших военнопленных приблизительно в 3 раза. По оценкам западных экспертов: у нас - около 600, у них - около 2 000.
В такой ситуации, менять их военных на наших "блатных" гражданских - это ******** и плевок в лицо ВСУ в чистом виде.
Ситуация с балансом военнопленных в корне поменяется в нашу пользу как только ВСУ перейдут к активным атакующим действиям.

"Недостача людских ресурсов в РФ" - понятие очень условное.
З/п в 200 000 руб/мес позволяет им без проблем ежемесячно пополняться 10 000 - 15 000 контрактников ежемесячно. При их потерях (300 чел/день=9 000 чел/мес) будет происходить ежемесячное наращивание группировки в 5 000 чел/мес. Этого конечно не достаточно для формирования стратегической атакующей группировки, но достаточно для перевода войны в затяжную, т.к. позволяет противнику выстроить мощную оборону по всей линии фронта.
Но Путлер начал войну в Украине не для "обороны". Поэтому компания по привлечению новых контрактников в РФ набирает обороты. При необходимости, з/п контрактникам будет повышена до 250 000 - 300 000.
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02.05.2022 08:48 Ответить
УБЕЙТЕ УБИЙЦ !!!
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02.05.2022 08:50 Ответить
ПО большому счету все ЧВК в большинстве стран мира являются - в не закона!! Так что и их бойцы рассчитывать на обмен пленными ну никак не могут, так как не являются военнослужащими сторон конфликта. Так что, либо суд лет на 7-10, или "в расход"... Как то так. Вариантов практически других и нет.
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02.05.2022 09:28 Ответить
Вагнерівців,по справеливості,в полон брати недоречно,це професійні вбивці,вони мають бути добривами на українських полях...
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02.05.2022 09:54 Ответить
Клоун зебильный щас этих оккупантов спасать начнет, как в Беларуси, чай им с круасанами и на *********.
УБЕЙТЕ ИХ, так будет лучше.
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02.05.2022 11:23 Ответить
Зараз хлопці на фронті мають брати в полон цінних полонених , особливо офіцерів такого типу . У московії таких андрофагів (людожерів) особливо цінять . Брати таких на свій облік , бо вони можуть десь там "загубитись" , а нам потрібно буде витягувати наших Азовців . Думаю , що дехто із "наших " дуже не зацікавлений в їх поверненні .
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25.05.2022 14:09 Ответить
 
 