Украинские воины взяли в плен 7 российских оккупантов из ЧВК "Вагнер" в Луганской области, - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал информацию, что украинские бойцы пленили семерых российских наемников из штурмового отряда "Барс" из состава ЧВК "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Бутусов написал в фейсбуке.

Он отметил: "Вчера штурмовой отряд "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции в Луганской области. Большая группа наемников прорвалась к первой траншее нашего опорника. Однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой и полностью разгромили противника.

Российские войска понесли тяжелые потери, много убитых, а семь наемников отряда Барс-7 взяты в плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли из-за военкоматов России на зарплату 205 тысяч рублей.

Захвачены в плен офицер - майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также еще один гражданин России из Томска.

Все они, захваченные боем с оружием в руках, рассказали, что отряд Барс-7 вышел на фронт 20 апреля. За 10 дней боев, сказали, около 150 убитых и раненых из 400 человек. Взрослые люди, по их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, управлять машинами и говорить по радио, лечить раненых. Ну прямо ни одного боевичка среди них, но почему-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Такие странные деятели. При этом у Барс-7 было много отказников, по словам россиян, но сами они в отказники не пошли. Врут, конечно, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, но вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения.

В общем, очевидна нехватка человеческих ресурсов в РФ. Фактически Россия приступила к частичной мобилизации".

Смотрите: "Распаковка" танка: Обзор нового трофейного Т-80БВМ. ВИДЕО