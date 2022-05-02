Россияне оказались более агрессивными и менее европейскими, чем я думал, - президент Чехии Земан
Президент РФ Владимир Путин действует иррационально, потому что подвергся иллюзии, что российская армия является одной из сильнейших.
Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По мнению Земана, Россия сейчас действует удивительно иррационально.
"Нападение на Украину уничтожит Россию, он уничтожит ее экономически, политически и репутационно, это не самый плохой шаг в интересах российского народа, и все же это произошло, потому что политики действуют иррационально и ведут себя как сумасшедшие. А сумасшедшего нужно изолировать", - заявил он.
По мнению Земана, Путин "подвергся иллюзии, что Россия всесильна и что российская армия является второй по силе армией в мире".
"Я думаю, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, но эти интересы бывают краткосрочными и долгосрочными. А россияне - и я признаю, к своему удивлению и удивлению многих других политиков, - оказались абсолютно иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал", - сказал политик.
Также президент Чехии отметил, что его страна частично готова к возможному прекращению поставок газа из России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це НЕ найгірший крок в інтересах російського народу Джерело:
Ну гаразд, перший крок зроблено - здогадалися, що путін закінчений психопат. Залишилося нашим західним друзям дозріти до другого кроку - здогадатися, що всі російські - кінчені психопати и рашисти.
все ще сподіваєетесь? ну-ну
Потрібна потужна допомога для України ЗАРАЗ!!!!!!!!
Думав він ...
ЇХ намає бути серед людей. Помилкова гілка еволюції? І наслідки кільксасот річної негативної селекції.
Ми поняли!
Радієм, що до вас нарешті дійшло...
Но хочу сказать о нашем народе, совок у старшего поколения не перерождается, если чехи молодые идут голосовать за будущее своих будущих детей то сегодня наши украинские люди старшего поколения имея права голосовать в ЧР идут голосовать за корупционного деятельность потому что он хочет им к пенсии дать по 5 тысяч (((
Занавес!
Меня с моими убеждениям не делать так- послали