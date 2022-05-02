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Новости Война
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Россияне оказались более агрессивными и менее европейскими, чем я думал, - президент Чехии Земан

земан

Президент РФ Владимир Путин действует иррационально, потому что подвергся иллюзии, что российская армия является одной из сильнейших.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По мнению Земана, Россия сейчас действует удивительно иррационально.

"Нападение на Украину уничтожит Россию, он уничтожит ее экономически, политически и репутационно, это не самый плохой шаг в интересах российского народа, и все же это произошло, потому что политики действуют иррационально и ведут себя как сумасшедшие. А сумасшедшего нужно изолировать", - заявил он.

По мнению Земана, Путин "подвергся иллюзии, что Россия всесильна и что российская армия является второй по силе армией в мире".

"Я думаю, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, но эти интересы бывают краткосрочными и долгосрочными. А россияне - и я признаю, к своему удивлению и удивлению многих других политиков, - оказались абсолютно иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал", - сказал политик.

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Также президент Чехии отметил, что его страна частично готова к возможному прекращению поставок газа из России.

россия (96001) Чехия (1734) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+32
ДЛБ ты старый, сори за правду
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02.05.2022 00:07
+30
А якщо би дійсно була сильніша, то тоді можна? Цим "політикам" не вистарчає шибениці.
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02.05.2022 00:09
+26
Капітан-очевидність мля.

Ну гаразд, перший крок зроблено - здогадалися, що путін закінчений психопат. Залишилося нашим західним друзям дозріти до другого кроку - здогадатися, що всі російські - кінчені психопати и рашисти.
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02.05.2022 00:12
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ДЛБ ты старый, сори за правду
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02.05.2022 00:07 Ответить
Он не дол..б он мудак.
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02.05.2022 08:31 Ответить
"Напугал ежика второй армией мира"
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02.05.2022 00:08 Ответить
Да ну *****. Не может быть.
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02.05.2022 00:08 Ответить
ты ваще еще ничего не понял. учи историю.
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02.05.2022 00:08 Ответить
Його думка НЕ змінилась:

"Напад на Україну знищить Росію, він знищить її економічно, політично і репутаційно, це НЕ найгірший крок в інтересах російського народу Джерело:
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02.05.2022 08:51 Ответить
А якщо би дійсно була сильніша, то тоді можна? Цим "політикам" не вистарчає шибениці.
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02.05.2022 00:09 Ответить
та да, думал что это котейки, их гладишь по спине, а они мурлычат
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02.05.2022 00:10 Ответить
вроде классические парашные варвары в портках и лаптях были когда то другими.
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02.05.2022 00:11 Ответить
1 мая 2014, Донецк
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02.05.2022 00:39 Ответить
це ж зомбі з фільму жахів.
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02.05.2022 01:10 Ответить
Яка гидота.
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02.05.2022 04:27 Ответить
Капітан-очевидність мля.

Ну гаразд, перший крок зроблено - здогадалися, що путін закінчений психопат. Залишилося нашим західним друзям дозріти до другого кроку - здогадатися, що всі російські - кінчені психопати и рашисти.
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02.05.2022 00:12 Ответить
Яшчэ адна спячая прыгажуня прачнулася. Трэба расейцаў пераапрануць у цюрбаны, можа тады да еўрапейцаў хутчэй даходзіць будзе з кім маюць справу.
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02.05.2022 00:13 Ответить

все ще сподіваєетесь? ну-ну
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02.05.2022 00:13 Ответить
нажаль... але ви наступні...
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02.05.2022 00:16 Ответить
Потрібна потужна допомога для України ЗАРАЗ!!!!!!!!
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02.05.2022 00:18 Ответить
По зовнішньому вигляду на фото можна зробити висновок, що Земан можливо вийшов з наркотичної коми, запою, чи просто вийшов з психдиспансеру.
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02.05.2022 00:13 Ответить
Вони азіяти в найгіршому розумінні цього слова.
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02.05.2022 00:14 Ответить
Отож зьясувалося що ти не звичайнтий довбойоб, а фєєрічний.
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02.05.2022 00:14 Ответить
Восим лет! (с) уже тупите
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02.05.2022 00:16 Ответить
не тупить; "ВОСиМ" - росіянською, ВІСІМ-українскою. легко вираховути невірночелюстних
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02.05.2022 01:19 Ответить
Челюсть - російською, щелепа - українською. Вираховуємо?
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02.05.2022 02:18 Ответить
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02.05.2022 06:36 Ответить
А шо в тебе українською написано?
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02.05.2022 07:08 Ответить
Шотакоє? Зєман не отримав проплату за травень?
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02.05.2022 00:17 Ответить
Даля заявила. никаких переговоров. только уничтожение. вот только сейчас.
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02.05.2022 00:18 Ответить
Короткий анекдот - кацап-європеєць.
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02.05.2022 00:18 Ответить
ну да, ну да ... дед решил переобуться в прыжке .. только старость не радость ... опоздал так на месяца два ... чехам ли не знать что такое рашистская орда ... особенно после 1968

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02.05.2022 00:19 Ответить
Чехи знают. Чехи помнят.
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02.05.2022 00:32 Ответить
вместе со старостью приходит мудрость, иногда старость приходит одна...
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02.05.2022 00:19 Ответить
*****: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти.
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02.05.2022 00:20 Ответить
а вот оправдываться не надо, поздно ...
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02.05.2022 00:20 Ответить
вот и четвёртый в компанию шольцу, орбану и древнему индусу, который еще хрущева застал...
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02.05.2022 00:24 Ответить


Потрібна потужна допомога для України ЗАРАЗ!!!!!!!!

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02.05.2022 00:26 Ответить
Зараз политики намагаються відмити свої імена від плям от *****.

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02.05.2022 00:27 Ответить
Посмішка ящірки...
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02.05.2022 02:21 Ответить
https://focus.ua/*******-novosti/514014-okkupanty-rf-primotali-rebenka-k-mertvoy-materi-prikrepiv-mezhdu-nimi-minu-zhurnalist вот нашел
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02.05.2022 00:28 Ответить
От чумошка калічна.

Думав він ...
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02.05.2022 00:28 Ответить
Всі європейці ікупаукраїнців помилялися - жертви вмілої пропаганди. Росіяне - не люди, все людське їм чуже. Ноги, руки ,голова на тих самих місцях, але немає душі. Примітивні і маніакальні інстинкти- пожерти, потрахатись, напитись, вкрасти, покалічити, вбити.
ЇХ намає бути серед людей. Помилкова гілка еволюції? І наслідки кільксасот річної негативної селекції.
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02.05.2022 00:29 Ответить
ватники как есть
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02.05.2022 00:32 Ответить
Це ще один із варіантів фрази - "Я обісрався, коли почав "топить" за пуціна"...
Ми поняли!
Радієм, що до вас нарешті дійшло...
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02.05.2022 00:41 Ответить
давній помічник Земана, зав його канцелярією, був полковником розвідки ЧССР. Він в СРСР навчався в одній групі разом з Якуніним, корифаном Містера Х., майбутнім РЖД. Потім цей помічник був представником Газпрому в Чехії, став міліонером і саме на бабки Газпрому Земан лікувався від алкогольної залежності, коли ще не був президентом. Якунін завжди хвастався, що саме він зробив Земана презом. Чехи навіть червоні труселя вивішували біля резиденції. А Земану все було похер. Там і премьер був ще той хапуга, але їх зламали артсклади. Виявилось,що Земан три роки хоронив інфу про "шпільові сапоги", він нікому вже не потрібен, чехи навіть не стали достроково відправляти у відставку-зекономили кошти на виборах. А він побачив, що Вован "уже все" і підбирає епітети, безвилазно сидячи в кріслі.
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02.05.2022 00:51 Ответить
Старе пердло ще живе?😧
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02.05.2022 01:00 Ответить
Ай-яй-яй! Ну хто би міг подумати?
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02.05.2022 01:03 Ответить
интересно, дождемся ли мы подобного прозрения от орбана и сиятро? я думаю, что нет.
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02.05.2022 01:19 Ответить
Старий раніше не бачив,що на московії вигодували рашистського монстра. Ти,Земане,хочеш всіх обдурити,що тільки зараз прозрів? Ні, ти злякався і відмиваєш свої лапи від крові ,бо замащений від обійм з диктатором.
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02.05.2022 01:27 Ответить
дурень, чи придурюється? наче ж має пам'ятати 1968 рік.
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02.05.2022 01:32 Ответить
Он старый комунист и ему на все плевать
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02.05.2022 01:41 Ответить
только сегодня мамы спрашивала что то давно его не видела, говорили о предстоящих выборах и на те))))
Но хочу сказать о нашем народе, совок у старшего поколения не перерождается, если чехи молодые идут голосовать за будущее своих будущих детей то сегодня наши украинские люди старшего поколения имея права голосовать в ЧР идут голосовать за корупционного деятельность потому что он хочет им к пенсии дать по 5 тысяч (((
Занавес!
Меня с моими убеждениям не делать так- послали
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02.05.2022 01:40 Ответить
даже земан прозрел
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02.05.2022 02:07 Ответить
Такие заблуждения европейских чиновников хорошо оплачивались **********. А теперь прозрели, когда очередной аванс не капнул на карту.
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02.05.2022 02:08 Ответить
А з 2014 хіба не було зрозуміло що П...ін і кацапи - то маніяки кончені.
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02.05.2022 05:45 Ответить
путлер не прислав бабло-от земан і насрав
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02.05.2022 06:12 Ответить
Земане і такі ж, як ти, червонозаді, ви ж тим самим лайном замарані по самі вуха, вже в'їлося, не відмиєтеся.
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02.05.2022 06:53 Ответить
Я йому аплодую - в його віці перевзутися в повітрі... Акробат
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02.05.2022 07:04 Ответить
по простому, агресивні дикарі. Тільки поодинокі особи пристосовані до цивілізації.
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02.05.2022 07:39 Ответить
Да ты шо ???? Прозрел
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02.05.2022 08:35 Ответить
Ми-6 ,чего-то нарыло, шо Борис ,животворящий делает
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02.05.2022 08:37 Ответить
Как сказала Ахматова - растет народ
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02.05.2022 08:58 Ответить
Оце ще АтАвізм.
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02.05.2022 09:04 Ответить
Неужели поумнел? А может дриснет? Наши латвийские "рыгы" тоже уже месяц как переобувывается на ходу.
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02.05.2022 09:32 Ответить
как флюгер поменял своё мнение,совсем недавно корешился с ******!
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02.05.2022 11:34 Ответить
 
 