Россияне оказались более агрессивными и менее европейскими, чем я думал, - президент Чехии Земан

Президент РФ Владимир Путин действует иррационально, потому что подвергся иллюзии, что российская армия является одной из сильнейших.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По мнению Земана, Россия сейчас действует удивительно иррационально.

"Нападение на Украину уничтожит Россию, он уничтожит ее экономически, политически и репутационно, это не самый плохой шаг в интересах российского народа, и все же это произошло, потому что политики действуют иррационально и ведут себя как сумасшедшие. А сумасшедшего нужно изолировать", - заявил он.

По мнению Земана, Путин "подвергся иллюзии, что Россия всесильна и что российская армия является второй по силе армией в мире".

"Я думаю, что каждая страна отстаивает свои национальные интересы, но эти интересы бывают краткосрочными и долгосрочными. А россияне - и я признаю, к своему удивлению и удивлению многих других политиков, - оказались абсолютно иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал", - сказал политик.

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Также президент Чехии отметил, что его страна частично готова к возможному прекращению поставок газа из России.