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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки 1 мая сбиты 10 российских беспилотников "Орлан", - Воздушные Силы

рф,орлан,безпілотник

Командование Воздушных Сил отчиталось о своей работе в течение 1 мая, в результате чего было поражено 10 целей российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В информации отмечается: "Русский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и пытаются не входить в зону поражения зенитных ракететных комплексов Воздушных Сил.

Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии оккупантов.

Об этом БПЛА достаточно информации в открытом доступе. Это российская разработка, однако практически ничего российского у "Орлан-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.).

Не стоит умалять роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск.

Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БпЛА.

Стоимость одного "Орлана-10" около 80-120 тыс. долларов, в зависимости от комплектации"

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беспилотник (3718) Воздушные силы (2383)


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прикольно. 100 штук каждый. агов, рашки, это ваши бабки, можно унитаз купить, или там дорогу начать делать. а вы сидите на попе ровно. ну сидите дальше.
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02.05.2022 00:41 Ответить
какой унитаз? Это в доме получается ср*ть, чтоли?
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02.05.2022 02:05 Ответить
А как тебе - туалет (дырка в земле) на два дома (ну как два дома...просто два барака), который на улице?

А мурманск, там где чувак в дерьме утонул? Это же просто УХНИЩЕ! Дом на три вроде (точно не помню) этажа, многоквартирный......*****, КАРЛ, слив туалета ведет в подвал....В ПОДВАЛ, КАРЛ
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02.05.2022 06:00 Ответить
попадалась разборка этого чуда русской техники на твиттере ... там действительно все импортное ... да как и много чего рашистов ... взять хоть их тигры, торнады или калибры .... японцы, европецы и даже американцы вооружали эту орду сами же ... а теперь льют крокодильи слезы ...
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02.05.2022 00:42 Ответить
Ну у всіх були ілюзії , що кацапи люди , от і допомагали , а виявилося, що вони дріб'язкові істоти і це вже на століття і їх вилупкам теж
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02.05.2022 00:48 Ответить
да какая там помощь? ... єто не сеялка и не лекарства ... это товары двойного назначения, как минимум, на них были санкции ... единственным оправданием для Запада и Японии может быть что там комплектующие набраны попринципу сборной солянки, из разных стран, возможно чтобы трудней было запалить конечный продукт .... .... ..... ..... но, собственно, где гарантии, что и сейчас частные фирмы не сделают финт ушами и не продолжат поставлять рашистам комплектующие? .... особенно немчура ... эти хоть фрау родную продадут ради гешефта
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02.05.2022 01:03 Ответить
Самое интересное было когда весь мир уговаривал нас отдать все стретегическое оружие и бомбардировщики Рашке. Якобы в надежные руки.
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02.05.2022 01:03 Ответить
ВЕсь мир уговаривал!! А де наші мізки були? ВІдомо де. В офшорах.
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02.05.2022 09:51 Ответить
 
 