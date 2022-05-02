За сутки 1 мая сбиты 10 российских беспилотников "Орлан", - Воздушные Силы

Командование Воздушных Сил отчиталось о своей работе в течение 1 мая, в результате чего было поражено 10 целей российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке Командования Воздушных Сил.

В информации отмечается: "Русский БпЛА "Орлан-10" сейчас самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и пытаются не входить в зону поражения зенитных ракететных комплексов Воздушных Сил.

Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", которые ведут воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии оккупантов.

Об этом БПЛА достаточно информации в открытом доступе. Это российская разработка, однако практически ничего российского у "Орлан-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и др.).

Не стоит умалять роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск.

Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БпЛА.

Стоимость одного "Орлана-10" около 80-120 тыс. долларов, в зависимости от комплектации"

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