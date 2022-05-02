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Новости Война
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РФ используют остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки, - СМИ. ФОТО

Как свидетельствуют спутниковые снимки, российские оккупанты используют захваченный остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Первые признаки использования острова Змеиный спутник Planet зафиксировал 14 марта. На снимке видно, что на остров прилетел военный вертолет Ми-8. По словам капитана 1-го ранга запаса ВМС ВСУ и эксперта "Центра оборонных стратегий" Андрея Рыженко, он мог прибыть для транспортировки разведывательного состава РФ или изъятия техники и документации, оставленной украинскими военными и пограничниками.

РФ используют остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки, - СМИ 01

"Вертолет мог прибыть с разведчиками также для того, чтобы установить свое оборудование", - пояснил Рыженко.

С середины марта у острова спутник регулярно фиксировал большие военные корабли. Неподалеку был замечен и крейсер "Москва".

РФ используют остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки, - СМИ 02

Уже после того, как крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами и затонул, у острова начали появляться только небольшие и быстрые суда. Рыженко предполагает, что это патрульные катера РФ типа "Раптор". По его мнению, переход на "Рапторы" может означать, что российские военные опасаются очередного попадания украинскими ракетами: по малым и маневренным катерам это сложнее сделать.

Также читайте: После удара украинских воинов по о. Змеиный зафиксирована активизация сил вражеского флота, - ОК "Південь"

РФ используют остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки, - СМИ 03

Малые лодки также могут осуществлять патрулирование и переправлять в остров личный состав для, в частности, выполнения задач по управлению системами противовоздушной обороны на Змеином и проведению разведки с помощью радиолокационного оборудования.

Если на острове поставить российскую зенитно-ракетную систему С-400, то она сможет отслеживать перелеты воздушных судов даже над Бухарестом, но сейчас мы этого не видим. Возможно, это связано с тем, что наши военные дали понять, что остров может быть поражены и большие системы ПВО становятся легкими целями. Но я думаю, пока остров под их контролем, они установят там средства радиоразведки и будут считывать информацию", – говорит Рыженко.

Спутник фиксирует также перемещение техники, расположенной на острове, преимущественно это грузовики, которые могут перевозить радиолокационную технику и ПВО.

РФ используют остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки, - СМИ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов на о. Змеиный

В апреле в оперативном командовании "Південь" Вооруженных сил Украины уже дважды отчитывались о поражениях противовоздушных систем, расположенных на оккупированном острове под контролем РФ. После нанесения очередного удара ВСУ 1 мая в ОК "Південь" сообщили, что десантными скоростными катерами типа "Раптор" пытаются эвакуировать и пополнить личным составом свои остающиеся на Змеином подразделения.

армия РФ (19547) Змеиный (180)


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Топ комментарии
+16
"Насипати" туди через день...
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02.05.2022 00:41
+16
Такая себе морская Чернобаевка. Пусть туда еще везут следующую "Стрелу-10". Мы уже с Татарбунаров и Килии накрываем Змеиный.
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02.05.2022 01:22
+11
пусть поближе подойдут. пусть загружаются. там бежать некуда. велкам ту хелл.
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02.05.2022 00:37
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пусть поближе подойдут. пусть загружаются. там бежать некуда. велкам ту хелл.
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02.05.2022 00:37 Ответить
"Насипати" туди через день...
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02.05.2022 00:41 Ответить
Не не не, ежедневно, три раза в ДЕНЬ. Перед каждой атакой играет гимн украины ЧТОБЫ ОНИ ВСЫРАЛИСЬ
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02.05.2022 07:22 Ответить
Та бахнути б добренько по ньому. так острів шкода
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02.05.2022 08:28 Ответить
Я так розумію - це як щось смачненьке на таці, яка стоїть поблизу, для нашої реактивної артелерії...
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02.05.2022 00:43 Ответить
Говорили ж наші, що завдали ракетного удару по острову. Отже, довбати, поки не буде каменя на камені.
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02.05.2022 00:49 Ответить
Це вимушена міра з їх сторони так як плавуче ппо "москва" вже на дні, а заміни немає і тому що б підібратися ближче до Одеси використовують острів для розміщення сухопутних засобів ппо,але так він перетворюється на чорнобаївку №2 легка ціль.
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02.05.2022 00:54 Ответить
так ***** их Вова
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02.05.2022 01:14 Ответить
Надо ракетами разбомбить! Украине нужны все виды ракет США и союзников!
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02.05.2022 01:19 Ответить
Такая себе морская Чернобаевка. Пусть туда еще везут следующую "Стрелу-10". Мы уже с Татарбунаров и Килии накрываем Змеиный.
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02.05.2022 01:22 Ответить
А чому б не в'їбати по ним чимось? Не вибити їх? Я звичайно диванний експьорд, але без кацапсін на острові нам би значно легше було...
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02.05.2022 01:28 Ответить
Так уже два раза. Они новых подвозят.
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02.05.2022 02:14 Ответить
уже и подвозить стрёмно - два "раптора" фсё...
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02.05.2022 10:09 Ответить
недолго они там пробудут
Если кому интересно, американский фрегат тоже получил в борт две ПКР Экзосет в 1987-м году. 37 погибших, корабль выведен из строя, потом восстановлен.
********йство, оно и в Африке, и в Америке, и в Уругвае ********йство.
Система последнего рубежа защиты от низколетящих крылатых ракет корабельный зенитный автомат Mark 15 Phalanx CIWS (в народе именуют Вулкан-Фаланкс) то ли была недоремонтирована, то ли была включена не в режиме Авто, а в ручном режиме (а как вручную собьешь ракету, которая летит к тебе на скорости самолета на высоте 3-5 метров?), то ли надстройки корабля загородили вид радару корабельного зенитного автомата.
У кацапов на Эссене АК-630 сработала (аналог Фаланкса). Нашу ракету повредили, но тем не менее она некотрый ущерб нанесла.
А на флагмане москва все прошло очень хорошо
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%C2%BB
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02.05.2022 01:39 Ответить
Чернобаевка vs Змеиный, пока 17:2
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02.05.2022 02:24 Ответить
Змієбаєвка...
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02.05.2022 03:07 Ответить
Які ракети? Якщо відстань 20 км. до ьерега то Зміїнний можна регулярно "підмітати" артою з берега осколочними.
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02.05.2022 03:13 Ответить
тож так і роблять
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02.05.2022 08:07 Ответить
Треба Чорнобаївку 2.0 🤔
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02.05.2022 05:37 Ответить
Ватороздолбаєвку
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02.05.2022 06:07 Ответить
Ща адміни з ЗСУ застосунок обновлять... Зараз в бета тесті
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02.05.2022 07:17 Ответить
Ипашить , ипашить и ипашить......
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02.05.2022 07:06 Ответить
Так вже ж писали, що наші все там знищили.
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02.05.2022 07:11 Ответить
КаZZапы- вас же там уже послали на куй. Могут повторить...
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02.05.2022 08:24 Ответить
Почему хи не топят, можно использовать авиацию или Байрактары. ПВО там практически не осталось
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02.05.2022 08:34 Ответить
А в тебе гарно виходить! Фактично ти тепер лідер бо вже на +1 випередив Романа Валентиновича Грибова
Ось будь ласка - прямо по твоїй заявці! Так тримати! Давай ще
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02.05.2022 10:55 Ответить
 
 