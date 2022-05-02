РФ используют остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки, - СМИ. ФОТО
Как свидетельствуют спутниковые снимки, российские оккупанты используют захваченный остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Первые признаки использования острова Змеиный спутник Planet зафиксировал 14 марта. На снимке видно, что на остров прилетел военный вертолет Ми-8. По словам капитана 1-го ранга запаса ВМС ВСУ и эксперта "Центра оборонных стратегий" Андрея Рыженко, он мог прибыть для транспортировки разведывательного состава РФ или изъятия техники и документации, оставленной украинскими военными и пограничниками.
"Вертолет мог прибыть с разведчиками также для того, чтобы установить свое оборудование", - пояснил Рыженко.
С середины марта у острова спутник регулярно фиксировал большие военные корабли. Неподалеку был замечен и крейсер "Москва".
Уже после того, как крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами и затонул, у острова начали появляться только небольшие и быстрые суда. Рыженко предполагает, что это патрульные катера РФ типа "Раптор". По его мнению, переход на "Рапторы" может означать, что российские военные опасаются очередного попадания украинскими ракетами: по малым и маневренным катерам это сложнее сделать.
Малые лодки также могут осуществлять патрулирование и переправлять в остров личный состав для, в частности, выполнения задач по управлению системами противовоздушной обороны на Змеином и проведению разведки с помощью радиолокационного оборудования.
Если на острове поставить российскую зенитно-ракетную систему С-400, то она сможет отслеживать перелеты воздушных судов даже над Бухарестом, но сейчас мы этого не видим. Возможно, это связано с тем, что наши военные дали понять, что остров может быть поражены и большие системы ПВО становятся легкими целями. Но я думаю, пока остров под их контролем, они установят там средства радиоразведки и будут считывать информацию", – говорит Рыженко.
Спутник фиксирует также перемещение техники, расположенной на острове, преимущественно это грузовики, которые могут перевозить радиолокационную технику и ПВО.
В апреле в оперативном командовании "Південь" Вооруженных сил Украины уже дважды отчитывались о поражениях противовоздушных систем, расположенных на оккупированном острове под контролем РФ. После нанесения очередного удара ВСУ 1 мая в ОК "Південь" сообщили, что десантными скоростными катерами типа "Раптор" пытаются эвакуировать и пополнить личным составом свои остающиеся на Змеином подразделения.
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Если кому интересно, американский фрегат тоже получил в борт две ПКР Экзосет в 1987-м году. 37 погибших, корабль выведен из строя, потом восстановлен.
********йство, оно и в Африке, и в Америке, и в Уругвае ********йство.
Система последнего рубежа защиты от низколетящих крылатых ракет корабельный зенитный автомат Mark 15 Phalanx CIWS (в народе именуют Вулкан-Фаланкс) то ли была недоремонтирована, то ли была включена не в режиме Авто, а в ручном режиме (а как вручную собьешь ракету, которая летит к тебе на скорости самолета на высоте 3-5 метров?), то ли надстройки корабля загородили вид радару корабельного зенитного автомата.
У кацапов на Эссене АК-630 сработала (аналог Фаланкса). Нашу ракету повредили, но тем не менее она некотрый ущерб нанесла.
А на флагмане москва все прошло очень хорошо
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81_%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%C2%BB
Ось будь ласка - прямо по твоїй заявці! Так тримати! Давай ще