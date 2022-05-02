Визит Байдена в Украину – вопрос времени, – глава комитета по разведке Конгресса США

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф убежден, что президент США Джо Байден посетит Украину при первой же возможности

Об этом он рассказал в интервью CNN в контексте разговора о встрече представителей Конгресса США с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что визит президента рассматривается. Вопрос лишь в том, как скоро он станет возможным".

Как отметил Адам Шифф, во время встречи они обсуждали, прежде всего, новые потребности Украины в поставках оружия. Речь также шла о проблемах беженцев, гуманитарном кризисе и военных преступлениях российских войск.

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