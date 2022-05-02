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Новости Агрессия России против Украины Война
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Визит Байдена в Украину – вопрос времени, – глава комитета по разведке Конгресса США

байден

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф убежден, что президент США Джо Байден посетит Украину при первой же возможности

Об этом он рассказал в интервью CNN в контексте разговора о встрече представителей Конгресса США с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что визит президента рассматривается. Вопрос лишь в том, как скоро он станет возможным".

Как отметил Адам Шифф, во время встречи они обсуждали, прежде всего, новые потребности Украины в поставках оружия. Речь также шла о проблемах беженцев, гуманитарном кризисе и военных преступлениях российских войск.

Читайте: Современная артиллерия, поступающая в Украину, способна изменить характер войны, - Washington Post

Байден Джо (2794) визит (3102) Шифф (7)


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На 9 Травня..- непогана була би відповідь на парад у московії
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02.05.2022 07:38 Ответить
08:00https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3472585-putina-cekae-hirurgicna-operacia-vlada-na-deakij-cas-moze-perejti-patrusevu-the-sun.html путіна чекає хірургічна операція, влада на деякий час може перейти патрушеву - The Sun

президента рф путіна найближчим часом чекає оперативне втручання через онкологічне захворювання. На цей час управління країною може перейти до секретаря ради безпеки рф миколи патрушева.
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02.05.2022 08:36 Ответить
Байден шашлики не їсть, тільки барбекю.
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02.05.2022 07:40 Ответить
Якась реклама. А мав би бути тризуб чи український прапорець.
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02.05.2022 07:51 Ответить
Halushka
@katalina_ada
·
12 год
БЛТЬЬЬ!!!

Гендальф приїхав у Львів! Оркам точно тризда.

Сподіваюся військо Рохана за ним іде.
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02.05.2022 07:55 Ответить
Коли каденція зеленського закінчиться.
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02.05.2022 08:16 Ответить
Останнім часом, зі відносною стабілізацією ситуації у війні України з улускою ордою, виглядає що Байден особисто не має бажання контактувати з зеленським і покладає усі комунікації з ним на свою адміністрацію.
Зауважив також у своїх публічних виступах, зверненнях, прес-конференціях, брифінгах він акцентує увагу і висловлює захоплення діями і стійкістю ЗСУ і народу України, але здебільшого не згадує президента України чи уряд.
Якщо уникнути з тих чи інших обставин не є можливо, то відповіді виключно офіційною бюрократичною мовою.
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02.05.2022 08:30 Ответить
Звичайно ж приїде не з пустими руками.
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02.05.2022 08:37 Ответить
ДЕДУЛЯ ПРИЕЗЖАЙ )))
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02.05.2022 09:34 Ответить
 
 