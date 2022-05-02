РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9612 посетителей онлайн
Новости Война
767 4

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 219 детей, более 405 ранены, - Офис Генпрокурора

діти

Более 624 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 405.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе от вражеских снарядов погибла 14-летняя спортсменка Алина Перегудова

29 апреля в результате артобстрела оккупантами с.Времовка Великоновоселковского района Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены.

армия РФ (19562) дети (6553) военные преступления (1445) Офис Генпрокурора (2489)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки в Маріуполі загинулр під завалами?
показать весь комментарий
02.05.2022 08:34 Ответить
Смерть маскалям!
показать весь комментарий
02.05.2022 08:38 Ответить
Нічого дивного, мадяри за часів другої світлаої також були на стороні зла, на стороні фашистів.
показать весь комментарий
02.05.2022 08:41 Ответить
"Чим більше суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить.."
показать весь комментарий
02.05.2022 08:42 Ответить
 
 