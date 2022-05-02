С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 219 детей, более 405 ранены, - Офис Генпрокурора
Более 624 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 405.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 45, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
29 апреля в результате артобстрела оккупантами с.Времовка Великоновоселковского района Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.
Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены.
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