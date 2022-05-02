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Новости Санкции против России
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Венгрия угрожает заблокировать нефтяное эмбарго против РФ: "Мы никогда не поддержим расширение санкций ЕС на энергетику"

нефть

Венгерский министр Гергель Гуляш заявил, что Будапешт наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

"Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против России на энергетику", – заявил Гуляш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

ЕС намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года из-за войны в Украине, а ограничения на импорт будут вводиться постепенно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, игнорирующих санкции против РФ

Венгрия, в значительной степени зависящая от российской энергии, была одной из самых активных в противостоянии расширению санкций.

"Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии", – сказал Гуляш.

Правительство Орбана договорилось с Россией разрешить конвертацию их платежей за газ в рубли, что поставило под удар политику санкций ЕС. Россия в среду прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, реализовав угрозу остановить потоки, если платежи не будут производиться в рублях.

Венгрия (1995) нефть (1929) санкции (11422) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+96
Значить треба позбутись угорщини.
Вони вже віддавна співають під дудку рашистів.
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02.05.2022 08:36
+70
До чого тут лише Орбан, якщо нещодавно мадяри схвалили його політику на виборах? Це як питання на кшталт "до чого тут росіяни, якщо путін почав війну"! Мабуть це "особисто" ху@ло на Чернігівщині спочатку вбив українську жінку, потім примотав до неї ще живу дитину, а наостанок замінував їх так, що коли наші хлопці почали відмотувати дитину, тоді все і вибухнуло?! Так по вашому, добродійка?! Звісно НІ, тому за цю ВІЙНУ відповідати будуть ВСІ МОСКОВИТИ!!! Як, до речі, і мадяри незабаром теж отримають "подарунки" від США і ЄС за власну "політику", яка "з якогось дива" йде за московитським сценарієм... Так що "йообіки" ще пожалкують про власні вчинки! І не один раз...
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02.05.2022 08:55
+43
і це мадярське лайно тримають в ЄС і НАТО? тьху блд!
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02.05.2022 08:40
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лишний раз убеждаюсь в ******** евросоюза......
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02.05.2022 12:49 Ответить
Циганські ******....А не пішли б ви за рузькім корабльом???!!!
Як ви вже достали нас.....
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02.05.2022 13:59 Ответить
Увесь цирк в тому, що це рішення прийматиметься БІЛЬШІСТЮ європарламента. Тобто Гуляш в курсі, що його заяви "допі...", але буде заявляти "я стралась, нєшмагла..."
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02.05.2022 16:49 Ответить
подать на них в суд за пособничество агрессору и террористу! ну почему наш МИД ничего не делает? уже 100 дел можно было открыть....
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03.05.2022 00:49 Ответить
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