РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил, более четверти из них в настоящее время стали небоеспособными, - разведка Британии
Британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.
Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.
"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около 65 процентов всей ее наземной боевой силы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вполне вероятно, что более четверти этих подразделений к настоящему моменту стали небоеспособными.
"Некоторые из самых элитных подразделений России, включая ВДВ, испытали наибольшее истощение. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы", - заявляют в британской разведке.
Топ комментарии
+10 Виктор Ли #516415
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+9 аспм мпри
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+5 Jonathan Jones
показать весь комментарий02.05.2022 09:34 Ссылка
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не пишите чепуху .. даже в центральном Китае есть города, которіе коммунисті строили для урбанизации своих западніх территорий, но там никто не живет ... в Китае внутренняя єммиграция идет наоборот с глубині континента на побережье ... Китайцам то заамурье нафиг не уперлось ... им от русских ванек, как и от всех остальніх, нужні только ресурсі .. не более
Численность армии РФ - около 1 млн. 50% - срочники, 50% - контрактники (во всяком случае, так у них предусмотрено по закону).
Штатная укомплектованность у контрактников была на уровне 80-85% (у срочников меньше)
Т.е. 400 000 контрактников, из которых реальных комбатантов не более 300 000.
Группировка вторжения составляла 150 000 чел. т.е. половина из имеющихся. Именно поэтому они имеют резерв не просто восполнять свои потери, но и наращивать свою группировку в Украине.
Конечно им это не просто сделать, т.к. невосполнимые потери (вкл.санитарные) составляют уже около 40 000 чел. За 2 мес. военных действий - это огромные потери. Подтягиваемые резервы, скажем так, далеко не лучшего "качества" (плюс низкий моральный дух). И есть сложности (не путать с проблемами) с материально-технической базой этих резервов.
Короче резервов у них еще *****. А есть еще процесс новых контрактников (при з/п 200К/мес. - пополнение 10 000 -15 000 чел/мес). Есть еще срочники. И есть еще опция "всеобщей мобилизации".
ВСУ в состоянии утилизировать всю эту биомассу. Но нужно отдавать себе отчет в том, что её овер*****.
Воювати цей мільйон чим буде - асфальтом? Чи у москалів от лежать і чеають мільйон калашів?
Далі - кормить його чим, сіном? На чому возить?
Перед тим як дрочить на великі цифри, включайте трохи критичного мислення.