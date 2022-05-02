РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил, более четверти из них в настоящее время стали небоеспособными, - разведка Британии

Британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около 65 процентов всей ее наземной боевой силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вполне вероятно, что более четверти этих подразделений к настоящему моменту стали небоеспособными.

"Некоторые из самых элитных подразделений России, включая ВДВ, испытали наибольшее истощение. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы", - заявляют в британской разведке.

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