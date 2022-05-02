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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил, более четверти из них в настоящее время стали небоеспособными, - разведка Британии

рф,окупанти

Британская разведка заявила, что РФ задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп, что составляет 65% ее наземных вооруженных сил.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в ежедневном обзоре Минобороны Британии.

"В начале конфликта Россия задействовала более 120 батальонных тактических групп, что составляет около 65 процентов всей ее наземной боевой силы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вполне вероятно, что более четверти этих подразделений к настоящему моменту стали небоеспособными.

"Некоторые из самых элитных подразделений России, включая ВДВ, испытали наибольшее истощение. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить эти силы", - заявляют в британской разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киев не будет в безопасности, пока Россия не будет повержена", - посол Великобритании Симмонс

армия РФ (19562) Великобритания (5008) разведка (4190)


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Топ комментарии
+10
Ця "еліта" в своєму житті не бачила унітазу. Яка ж тоді в них "не еліта"?
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02.05.2022 09:05
+9
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02.05.2022 09:16
+5
Ну ... такая себе аналитика.
Численность армии РФ - около 1 млн. 50% - срочники, 50% - контрактники (во всяком случае, так у них предусмотрено по закону).
Штатная укомплектованность у контрактников была на уровне 80-85% (у срочников меньше)
Т.е. 400 000 контрактников, из которых реальных комбатантов не более 300 000.
Группировка вторжения составляла 150 000 чел. т.е. половина из имеющихся. Именно поэтому они имеют резерв не просто восполнять свои потери, но и наращивать свою группировку в Украине.
Конечно им это не просто сделать, т.к. невосполнимые потери (вкл.санитарные) составляют уже около 40 000 чел. За 2 мес. военных действий - это огромные потери. Подтягиваемые резервы, скажем так, далеко не лучшего "качества" (плюс низкий моральный дух). И есть сложности (не путать с проблемами) с материально-технической базой этих резервов.
Короче резервов у них еще *****. А есть еще процесс новых контрактников (при з/п 200К/мес. - пополнение 10 000 -15 000 чел/мес). Есть еще срочники. И есть еще опция "всеобщей мобилизации".

ВСУ в состоянии утилизировать всю эту биомассу. Но нужно отдавать себе отчет в том, что её овер*****.

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02.05.2022 09:34
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Правила форума Совет форумчан
Якщо би рашист не мав запевнення Китаю, що той не буде вмішуватися- рашист ніколи б не стягував стільки війск і техніки до границь з Україною,оголюючи Схід куйлостану, залишаючи його перед невизначенністью китайської позиції до де-яких рашистських далеко-східних територій , без війск і техніки.
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02.05.2022 09:02 Ответить
А Китай відкрито і не вмішується,він проводить тиху експансію.
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02.05.2022 09:08 Ответить
Якби кацап не мав яз , бояться всі в світі тільки цього , а до запевнень будь кого кацапи доречі відносяться без ілюзій
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02.05.2022 09:09 Ответить
объясните мне єтот наркоманский бред что Китай должен напасть на орду ... на чем такие фантазии основані? .... на том что у Китая когда-то в 170 лет назад отжали єти полубезлюдніе территории?

не пишите чепуху .. даже в центральном Китае есть города, которіе коммунисті строили для урбанизации своих западніх территорий, но там никто не живет ... в Китае внутренняя єммиграция идет наоборот с глубині континента на побережье ... Китайцам то заамурье нафиг не уперлось ... им от русских ванек, как и от всех остальніх, нужні только ресурсі .. не более
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02.05.2022 09:21 Ответить
каждый маленький китаец приходит в первый раз приходит в школу и видит карту китая и выше северных границ там где сейчас Раша написано "временно утеряные территории Китая". Вопрос времени и удобного случая, который похоже наметился.
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02.05.2022 09:27 Ответить
але все це - велика брехня. Бо ніколи Сибір не був китайським. Не була китайською навіть Внутрішня Монголія. Тібет раніше ніколи не був китайським. це все, що є в північній та східній частині китаю - порівняно недавні завоювання. Так як колись московія захвачувала Сибір і Якутію.
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02.05.2022 09:57 Ответить
Вчи історію, але не російську.
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02.05.2022 11:48 Ответить
українська історія не знає китайського Тибету до 1720 року. Що - в гуглі забанили?
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02.05.2022 20:46 Ответить
виправляю: не в східній а західній частині, тобто Тибет.
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02.05.2022 20:43 Ответить
Мабуть це все що кацапія має на даний момент, бо ще потрібно ж тримати війська по всій території запаребріка.
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02.05.2022 09:04 Ответить
Ця "еліта" в своєму житті не бачила унітазу. Яка ж тоді в них "не еліта"?
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02.05.2022 09:05 Ответить
Треба зважати, що елітарність дещо інший сенс має ніж у цивілізованої людини ,у кацапа це ототожнення наскільки він готовий жертвувати собою і своєю сім'єю заради сталіна родвни, а наявність у нього унітаза знижувалоб цінність юніта для ********* бо йому було , що втрачати
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02.05.2022 09:13 Ответить
Какая страна такая и элита ))))
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02.05.2022 09:18 Ответить
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02.05.2022 09:16 Ответить
А РОССИЙСКИЕ КОСМОНАВТЫ ПОШЛИ НАХЙ !)
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02.05.2022 09:18 Ответить
65% і з них десь 25 % виведення з експлуатації. Ще потрібно 11 %,щоб були критичні втрати. 120 тис було,24 тис тютю +здохликів ранених і полон,то ще бахкать і бахкать.Тримайтесь, час працює на вас.
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02.05.2022 09:18 Ответить
Ну ... такая себе аналитика.
Численность армии РФ - около 1 млн. 50% - срочники, 50% - контрактники (во всяком случае, так у них предусмотрено по закону).
Штатная укомплектованность у контрактников была на уровне 80-85% (у срочников меньше)
Т.е. 400 000 контрактников, из которых реальных комбатантов не более 300 000.
Группировка вторжения составляла 150 000 чел. т.е. половина из имеющихся. Именно поэтому они имеют резерв не просто восполнять свои потери, но и наращивать свою группировку в Украине.
Конечно им это не просто сделать, т.к. невосполнимые потери (вкл.санитарные) составляют уже около 40 000 чел. За 2 мес. военных действий - это огромные потери. Подтягиваемые резервы, скажем так, далеко не лучшего "качества" (плюс низкий моральный дух). И есть сложности (не путать с проблемами) с материально-технической базой этих резервов.
Короче резервов у них еще *****. А есть еще процесс новых контрактников (при з/п 200К/мес. - пополнение 10 000 -15 000 чел/мес). Есть еще срочники. И есть еще опция "всеобщей мобилизации".

ВСУ в состоянии утилизировать всю эту биомассу. Но нужно отдавать себе отчет в том, что её овер*****.

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02.05.2022 09:34 Ответить
Все вірно, але якість це не кількість. Ваш аналіз більше оптимистично настроєний бо по ньому ще потрібно вивести з ладу ще тисяч так 5 орків.
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02.05.2022 09:53 Ответить
Те, що їх добуя не означає, що вони хочуть померти, (кадировці не дадуть збрехати.) Тому на утилізацію відправляють овець з регіонів. А решта для параду і роздачі піндюлін буйним кацапам.
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02.05.2022 10:28 Ответить
Ну такий собі икспєрт.
Воювати цей мільйон чим буде - асфальтом? Чи у москалів от лежать і чеають мільйон калашів?
Далі - кормить його чим, сіном? На чому возить?
Перед тим як дрочить на великі цифри, включайте трохи критичного мислення.
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02.05.2022 10:45 Ответить
Лежат. Там базы хранения на десять лет мировой войны.
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02.05.2022 13:16 Ответить
Это с тебя аналитик хреновый. 65% всех СУХОПУТНЫХ ВОЙСК! А это значит, есть еще космические силы, морские силы и т.д. Что не так в разведданных Британии? Это еще не учитываем факт, что на одного вояку приходится 2-3 обслуги, типа повора, охранника, штабиста, работника военкомата и т.д.
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02.05.2022 11:58 Ответить
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши нашу назву і пришивши гнилими нитками себе до історії русинів-українців, вигравала війни за ріхунок українців, які воювали за ту смердючу імперію, - то козаки, то українці в червоній, радянській армії (скільки українських фронтів було у 2-й світовій), а ресурси основу складала пограбована Україна. Та інші імперіалістичні війни московія і радянський союз вигравали за раїхунок оболванених пропагандою українців. Тільки під час 2-ї світової з території України на росію було вивезено більше 500 великів заводів зі станками і спеціалістами, які куплені за бюджетні українські гроші і ні один такий завод не повернувся. А невеликих кацапи вивезли тисячі. Майте на увазі, що кацапи втратили тут свої найкращі з того гівна, яке в них залишилося сили. Українська армія опустила в прмямому смислі їх роздуту в телевізорі армію, яка фактично виявилася організованним злочинним угрупуванням, яке має на озброєнні важку зброю.
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02.05.2022 10:36 Ответить
Українськими фронтами в 2 світовій називались фронти, які воювали на території України, а не тому, що в тих фронтах були виключно українські солдати.
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02.05.2022 13:48 Ответить
 
 