Германия поощряет ЕС отказаться от российской нефти в рамках шестого пакета санкций, – глава МИД Бербок

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна поддерживает нефтяное эмбарго ЕС против России.

"Мы также в рамках ЕС поощряем, чтобы теперь вместе как европейцы постепенно отказаться от нефти в рамках шестого пакета санкций ЕС", — сказала Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Из-за захватнической войны России против Украины страны ЕС уже решили запретить импорт российского угля. Германия раньше скептически относилась к нефтяному эмбарго. Теперь Бербок подтвердила изменение курса, которое дипломаты ЕС уже обсуждали на выходных.

По ее словам, санкции преследуют цель не допустить, чтобы Россия снова вела "захватническую войну в нарушение международного права".

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"С помощью санкций мы гарантируем, что дальнейшие военные действия РФ в других регионах будут невозможны в течение следующих нескольких лет", - сказала министр. По ее словам, Россия будет настолько экономически повреждена войной и санкциями Запада, что "фактически годами не сможет встать на ноги".

Как сообщалось, Европейский Союз намерен предложить запрещение на российскую нефть до конца года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт.