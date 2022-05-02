РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9547 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
3 196 17

Германия поощряет ЕС отказаться от российской нефти в рамках шестого пакета санкций, – глава МИД Бербок

бербок

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна поддерживает нефтяное эмбарго ЕС против России.

"Мы также в рамках ЕС поощряем, чтобы теперь вместе как европейцы постепенно отказаться от нефти в рамках шестого пакета санкций ЕС", — сказала Бербок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Из-за захватнической войны России против Украины страны ЕС уже решили запретить импорт российского угля. Германия раньше скептически относилась к нефтяному эмбарго. Теперь Бербок подтвердила изменение курса, которое дипломаты ЕС уже обсуждали на выходных.

По ее словам, санкции преследуют цель не допустить, чтобы Россия снова вела "захватническую войну в нарушение международного права".

Читайте: Венгрия угрожает заблокировать нефтяное эмбарго против РФ: "Мы никогда не поддержим расширение санкций ЕС на энергетику"

"С помощью санкций мы гарантируем, что дальнейшие военные действия РФ в других регионах будут невозможны в течение следующих нескольких лет", - сказала министр. По ее словам, Россия будет настолько экономически повреждена войной и санкциями Запада, что "фактически годами не сможет встать на ноги".

Как сообщалось, Европейский Союз намерен предложить запрещение на российскую нефть до конца года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт.

Германия (7036) нефть (1929) россия (96018) санкции (11422) Евросоюз (17252) эмбарго (226) Анналена Бербок (348)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Щось в лісі здохло.
показать весь комментарий
02.05.2022 08:59
+4
А в Угорщині не дохне
показать весь комментарий
02.05.2022 09:05
+2
Не ніби, не придумуйте і так забагато маніпуляції на цю тему
показать весь комментарий
02.05.2022 09:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось в лісі здохло.
показать весь комментарий
02.05.2022 08:59 Ответить
А в Угорщині не дохне
показать весь комментарий
02.05.2022 09:05 Ответить
Німеччина також після 2014 року(брехлива курва)підтиримувала санкції проти рашиста ,в той самий час поставляючи більше, як на 300 млн дол, підсанкційних товарів, подвійного призначення.
показать весь комментарий
02.05.2022 09:05 Ответить


Однак, - насправді, - чужими руками намагається зірвати процес відмови від нафти з РФ ?
показать весь комментарий
02.05.2022 09:10 Ответить
Не ніби, не придумуйте і так забагато маніпуляції на цю тему
показать весь комментарий
02.05.2022 09:12 Ответить
Ніколи , не кажіть - ніколи !!
показать весь комментарий
02.05.2022 09:26 Ответить
Фальшива європа прикривається угорщиною.
показать весь комментарий
02.05.2022 09:39 Ответить
А з Угорщиною як бути? Треба її лишити права голосу.
показать весь комментарий
02.05.2022 09:15 Ответить
ЛУЧШЕ УДАРЬТЕ ИМ ПО НЕФТЕПРОВОДАМ И ГАЗОПРОВОДАМ !)
показать весь комментарий
02.05.2022 09:17 Ответить
Опять Германия тянет на себе Украину, уже 8 лет.Благодарности ноль.
показать весь комментарий
02.05.2022 09:23 Ответить
Что?
показать весь комментарий
02.05.2022 10:51 Ответить
ві лучше начинайте разрабатівать механизм исключения из ЕС ... потому что с єтими мадьярами и вашими законами, вас ждет судьба Речи Посполитой ... с ее либерум вето
показать весь комментарий
02.05.2022 09:23 Ответить
Ці "благі наміри" заблокує угорщина,котру ЄС не хоче втихомирити.Мабуть для відмазки.
показать весь комментарий
02.05.2022 09:30 Ответить
Немцы,пожалуйста втыхомирте Венгрию.Мы ж на днях вашего президента нах.й послали
И с Венгрией 8 лет так торговали,аж майка заворачивалась.
показать весь комментарий
02.05.2022 09:44 Ответить
Смотрю, греет вам душу история с посылом нашего Штайнмайера, про которую у нас все забыли уже давно.
показать весь комментарий
02.05.2022 09:55 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
02.05.2022 10:05 Ответить
гуд.
показать весь комментарий
02.05.2022 10:16 Ответить
 
 