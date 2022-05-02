Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна, а армия РФ – вторая в мире. Она оказалась гораздо слабее. Это выглядит смешно, – Земан

Политика РФ оказалась иррациональной, непредсказуемой и более агрессивной, чем раньше, а Путин подвергся иллюзиям о российской армии, считая ее второй в мире.

Об этом Президент Чехии Милош Земан сказал в интервью CNN Prima News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно… Оказывается, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал он.

Относительно поставки российского газа президент отметил, что Россия зависит от экспорта газа, но "политика порой иррациональна, поэтому не исключено, что страна прекратит поставки".

"Не думаю, что Россия прекратит поставки... Но когда-то я публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", - сказал Земан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне оказались более агрессивными и менее европейскими, чем я думал, - президент Чехии Земан

Он подчеркнул, что в долгосрочных национальных интересах Чехия не будет зависеть от российского газа.

Указывается, что президент Чехии, ранее относившийся "с оговоркой" к мигрантам, приветствует беженцев из Украины.

"В основном это женщины и дети, мужчины воюют дома. Но арабские беженцы были молодыми и здоровыми мужчинами, которые, напротив, оставляли дома женщин и детей", – объяснил он изменение своего мнения.

Земан также заверил, что поддержка со стороны Чехии украинцам будет продолжаться.

"Если война в Украине будет продолжаться, а Йенс Столтенберг говорит, что это может быть война, которая продлится несколько лет, – то поддержка чешского народа не остынет, потому что мы видим эти страдания", – пояснил он.