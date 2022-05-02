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Новости Война
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Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна, а армия РФ – вторая в мире. Она оказалась гораздо слабее. Это выглядит смешно, – Земан

земан,милош

Политика РФ оказалась иррациональной, непредсказуемой и более агрессивной, чем раньше, а Путин подвергся иллюзиям о российской армии, считая ее второй в мире.

Об этом Президент Чехии Милош Земан сказал в интервью CNN Prima News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно… Оказывается, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал он.

Относительно поставки российского газа президент отметил, что Россия зависит от экспорта газа, но "политика порой иррациональна, поэтому не исключено, что страна прекратит поставки".

"Не думаю, что Россия прекратит поставки... Но когда-то я публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", - сказал Земан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне оказались более агрессивными и менее европейскими, чем я думал, - президент Чехии Земан

Он подчеркнул, что в долгосрочных национальных интересах Чехия не будет зависеть от российского газа.

Указывается, что президент Чехии, ранее относившийся "с оговоркой" к мигрантам, приветствует беженцев из Украины.

"В основном это женщины и дети, мужчины воюют дома. Но арабские беженцы были молодыми и здоровыми мужчинами, которые, напротив, оставляли дома женщин и детей", – объяснил он изменение своего мнения.

Земан также заверил, что поддержка со стороны Чехии украинцам будет продолжаться.

"Если война в Украине будет продолжаться, а Йенс Столтенберг говорит, что это может быть война, которая продлится несколько лет, – то поддержка чешского народа не остынет, потому что мы видим эти страдания", – пояснил он.

армия РФ (19562) путин владимир (31501) россия (96018) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+40
Даже Земан, старая консерва рашистов
сбежала от *****...
а ведь чехи называют его Президент-Лукойл
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02.05.2022 09:32
+34
дуже притомне інтерв'ю. а як для Земана, то взагалі космос
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02.05.2022 09:26
+28
Гуру переобувания в воздухе!
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02.05.2022 09:26
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йому смішно блть! падаль йбана
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02.05.2022 09:25 Ответить
Даже Земан, старая консерва рашистов
сбежала от *****...
а ведь чехи называют его Президент-Лукойл
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02.05.2022 09:32 Ответить
не стара консерва, він двоюрідний брат шрьодера
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02.05.2022 10:18 Ответить
дуже притомне інтерв'ю. а як для Земана, то взагалі космос
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02.05.2022 09:26 Ответить
Мені здається він просто виконував роль клоуна для того щоб Чехія мала преференціі від РФ. І припинив це робити відразу після початку війни у 2022. Нажаль не у 2014.
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02.05.2022 09:36 Ответить
Лукашенко теж з таких клоунів. Але Лукашенкові набагато складніше. У нього зараз нема можливості припинити бути таким. Зможе тільки при явному наближенні поразки московії.
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02.05.2022 10:24 Ответить
Просто він коньюнктурщик, якщо можна так сказати. Побачив звідки вітер дме й на ходу перевзувся.
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02.05.2022 09:49 Ответить
Гуру переобувания в воздухе!
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02.05.2022 09:26 Ответить
Родич Лукашенка мабуть. Той також фахівець цієї справи.)
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02.05.2022 09:51 Ответить
Стара кремлівська шльондра перевзулася,але це може загрожувати чаєм з "новічком".
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02.05.2022 09:28 Ответить
если бі не ВСУ єтот бі сейчас русским портянки стирал ... распетушился петушок ...
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02.05.2022 09:31 Ответить
🐔 земан изменился 😼
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02.05.2022 10:00 Ответить
Х@йло урізав Земану пайку?
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02.05.2022 09:31 Ответить
Він піддався чому всі і без тебе знають, ти ліпше скажи чому ти піддався манкурт
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02.05.2022 09:32 Ответить
Все что ********* имеет ето советские ракеты и старые корабли. Забери ето и русофашисты будут с голой жопой
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02.05.2022 09:35 Ответить
Думал что он только *************. Оказывается, ещё и артист цирка.
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02.05.2022 09:36 Ответить
А шо це дєдушка заспівав сумної? Чи транш не прийшов, чи зарплату зрізали?
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02.05.2022 09:36 Ответить
Мне все это напоминает сказку, где маленький мальчик крикнул что король голый и все вдруг *прозрели* сразу осмелели и подхватили. Этим маленьким мальчиком стала Украина.
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02.05.2022 09:37 Ответить
Це не смішно, для України, це трагедія Вы его виростили
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02.05.2022 09:38 Ответить
Когда у ***** реально начнут заканчиваться деньги чтобы платить своим жополизам, то его начнут пинать ногами даже самое близкое окружение вплоть от каДырова до Лукашенки
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02.05.2022 09:41 Ответить
Швидко перефарбувався Земан) Дидуганчик хочет спокойной старости, он быстро понял что ставка на ***** уже ошибка и запел соверемнные песни. Популистам всего мира на заметку!)
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02.05.2022 09:43 Ответить
Скоро сроку каденции конец. Надбавочку к пенсушке то у своих получать---ото дедок и запел!
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02.05.2022 12:47 Ответить
Что бы ни говорили о том что было и кто что высказывал -- минус один рычаг влияния у бункерного упыря это хорошо
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02.05.2022 09:43 Ответить
Старый ватник резко переобулся в воздухе! И это только начало, в недалёком будущем увидите как в воздухе начнут переобуваться всякие узбеки- таджики и киргизы с казахами, а потом и усатый картофельный ************. Слава Украине!
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02.05.2022 09:44 Ответить
А казахи що? Вони за нас
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02.05.2022 09:49 Ответить
Казахи вже послали рашу подалі від Зміїного, а інші чекають сталінграду для русні.
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02.05.2022 09:52 Ответить
Земан відводить увагу від суті проблеми. А суть не в тому, яка армія - сильна, чи слабка. Суть у тому, що кацапи - не люди. Вони не здатні жити за людськими цінностями (не вбий, не крали, не побажав жінки ближнього свого) і є агресивною небезпекою для всього людства. А сильна армія дозволяє їм визлюпувати цю агресію назовні, тоді як слабка тримає її у межах кацапії, знищуючи самих кацапів. Тобто кацапи ЗАВЖДИ становлять небезпеку для інших. Тому їм апріорі не можна давати можливість будувати армію. Лише рів з крокодила и і стяна з ключкою. І жодних контактів з цивілізацією.
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02.05.2022 09:45 Ответить
Видно, что уже два месяца зарплату из кремля не получает
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02.05.2022 09:45 Ответить
Тварюга решил, что настало время быстренько переобуться?
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02.05.2022 09:45 Ответить
Займати таку вищю посаду,в такому вiцi, з великим полiтичним досвiдом та непрорахувати )(уйла.Та воно в очi бреше!
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02.05.2022 09:53 Ответить
Це українська армія набагато сильніша, ніж думали всі експерти
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02.05.2022 10:05 Ответить
то просто украинская армия сильная...а если б достаточно техники дали, то и до москвы б дошли
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02.05.2022 10:08 Ответить
маас - ква - це програма мінімум ...

до Уралу гнати нечисть всю

Там Китайські Побратими зустрінуть з почестями -

Жіноча Дика Дивізія , буде яйця відривати ...
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02.05.2022 10:21 Ответить
Китайці такі ж побратими, як кацапи браття.
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02.05.2022 12:10 Ответить
старий мерзотний комуняка остаточно перевзувся. ***** нам більше нє таваріщ!
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02.05.2022 10:19 Ответить
""нєпабєдімая і лєгєндарная " - 2 - га армія у світі

по чисельністі своєї -

вперше без Українців воювали проти Українців

Тепер всім стало зрозуміло

Хто воювати вміє -

Хто Європу всю звільняв

А хто в РОА КОНР

2 - х МІЛЬЙОННА армія проти Народу воював !!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 10:19 Ответить
"В основному це жінки та діти, чоловіки воюють вдома. Але арабські біженці були молодими і здоровими чоловіками, які, навпаки, залишали вдома жінок і дітей" - а чё, честно. Сразу отметает вопросы о "расизме".
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02.05.2022 10:50 Ответить
а когда то был верный пёс рашистов!
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02.05.2022 11:28 Ответить
опа даже этот переобулся, а ведь старый еще кгб-шный агент...
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02.05.2022 11:45 Ответить
Вовремя предать - это не предать, это предвидеть (с)
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02.05.2022 12:22 Ответить
А мені здається, що то українська армія виявилася набагато сильнішою, ніж вважали всі експерти.
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02.05.2022 12:32 Ответить
 
 