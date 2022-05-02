РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 264 0

В результате вражеских обстрелов в Харькове повреждены 24 котельные и 36 тепловых пунктов

теплокомунікації

В Харькове в результате вражеских обстрелов 24 котельные и 36 тепловых пунктов получили повреждения разной степени, некоторые из них придется восстанавливать заново.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС).

"В этом году подготовка к новому отопительному сезону будет масштабной, поскольку из-за значительных разрушений ряд объектов придется восстанавливать фактически заново", - говорится в сообщении.

В то же время, некоторые котельные, несмотря на значительные внешние повреждения, продолжают работать.

Кроме того, предприятие продолжает переводить трубопроводы, привлекая к выполнению работ, в частности, подрядные организации.

"Такой подход позволит летом сэкономить время на восстановительных работах и даже во время боевых действий подавать горячую воду в дома харьковчан", - утверждают в ХТС.

Читайте: Из-за интенсивных обстрелов жителей северных и восточных районов Харькова просят без нужды не выходить из укрытия.

обстрел (27652) теплосеть (120) Харьков (7548)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 