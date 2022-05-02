В результате вражеских обстрелов в Харькове повреждены 24 котельные и 36 тепловых пунктов

В Харькове в результате вражеских обстрелов 24 котельные и 36 тепловых пунктов получили повреждения разной степени, некоторые из них придется восстанавливать заново.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС).

"В этом году подготовка к новому отопительному сезону будет масштабной, поскольку из-за значительных разрушений ряд объектов придется восстанавливать фактически заново", - говорится в сообщении.

В то же время, некоторые котельные, несмотря на значительные внешние повреждения, продолжают работать.

Кроме того, предприятие продолжает переводить трубопроводы, привлекая к выполнению работ, в частности, подрядные организации.

"Такой подход позволит летом сэкономить время на восстановительных работах и даже во время боевых действий подавать горячую воду в дома харьковчан", - утверждают в ХТС.

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