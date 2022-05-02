РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости Война
80 451 228

Уничтожены два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный. Работает "Байрактар", - Залужный. ВИДЕО

Защитники Украины с помощью Байрактара уничтожили два российских катера типа Раптор у острова Змеиный.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор. Работает Байрактар. Вместе к Победе!", - написал он.

Читайте: РФ используют остров Змеиный для размещения систем ПВО и радиоэлектронной разведки, - СМИ. ФОТО

армия РФ (19562) Змеиный (180) корабль (2045) Залужный Валерий (659)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+159
Красота )) Давно о байрактарах не слышали )
показать весь комментарий
02.05.2022 09:57
+121
Доброго ранку Україна, працює Байрактар
показать весь комментарий
02.05.2022 09:57
+105
Зміїний продожує традиції Чорнобаївки. Після буль-буль москви це тупо, але їх не шкода. Самі приїхали втопитися.
показать весь комментарий
02.05.2022 10:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ай да молодцы.
показать весь комментарий
02.05.2022 14:23 Ответить
из этого острова они следили за Одессой. вот и вам. Слава Украине
показать весь комментарий
02.05.2022 14:47 Ответить
А ПО КОРАБЛЯМ ПРИКОЛЬНО С БАЙРАКТАРА РАБОТАТЬ !) НАДО ИХ ВЕСЬ ФЛОТ ПОТОПИТЬ !!! УЖЕ 10!)
показать весь комментарий
02.05.2022 15:24 Ответить
ФАЙНО !!!
показать весь комментарий
02.05.2022 16:16 Ответить
Вот она была и нету, вот она была и нету. Нету, нет…
показать весь комментарий
02.05.2022 16:26 Ответить
Это вроде первое поражение Байрактаром морских целей в истории его эксплуатации.
показать весь комментарий
02.05.2022 16:41 Ответить
да и крейсеры с атомным оружием еще никто не топил. Надо ж когда-то начинать
показать весь комментарий
02.05.2022 16:57 Ответить
Душа радіє - орки тонуть 😀!
показать весь комментарий
02.05.2022 16:47 Ответить
Подводный флот рашистов пополнился двумя катерами
показать весь комментарий
02.05.2022 16:58 Ответить
Надіюся, що незабаром Байрактари підловлять і їхні падводкарита при підйомі для "папалнєнія запасафф". Слава Україні!!!
показать весь комментарий
02.05.2022 17:09 Ответить
операція "Колаборант" почалась 🔥 "путінські барани", "совкодрочери"...

"невсетакоднозначно"

https://youtu.be/D3cEFZFKrYI


«Да, я поддерживал путена, но уже передумал», - у Харкові затримали любителя «рюзьге міра»


показать весь комментарий
02.05.2022 17:24 Ответить
ага, коли СБУ в двері вломились, так відразу і передумав
показать весь комментарий
02.05.2022 19:13 Ответить
Такі ніколи не передумають. Воно тільки й чекає, коли місто буде окуповане орками і почне здавати всіх підряд, а особливо сім'ї атошників і будь-кого кого у кого знайдуть натяк на зсу (навіть фотку знайомих у формі зсу). У нас в місті під час окупації були подібні гниди, які підходили до окупантів і браталися-спілкувалися! Зараз їх немає - деякі ще ховаються від тро, але то не надовго!
показать весь комментарий
02.05.2022 19:29 Ответить
Какоє красівоє!
показать весь комментарий
02.05.2022 17:37 Ответить
Другий катер такий "ОЙ *** нада ******..." і не встиг
показать весь комментарий
02.05.2022 17:38 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
02.05.2022 18:45 Ответить
Последняя мысль катера - Нада быстрей нырять, что бы не заметили. Ну, за ваши деньги любые причуды - будешь подлодкой.
показать весь комментарий
02.05.2022 18:47 Ответить
во всём этом деле меня интересует такой вопрос - если уронить два мамла на рубку всплывшей ПЛ, то сможет ли она погрузиться после этого? Подозреваю, что сможет - вероятно объём рубки "осекается" от корпуса.
И если не сможет, то какова возможность попадания "нептуна" в проекцию рубки ПЛ проекта "Варшавянка"?
показать весь комментарий
02.05.2022 18:59 Ответить
там все робиться секціями, щоб можна ізолювати, тому має погрузитись, а якщо по корпусу і ближче до моторного, то хз, може вже і не погрузитись, або погрузитись і більше не піднятись
показать весь комментарий
02.05.2022 19:16 Ответить
Доплавались, касатики...
показать весь комментарий
02.05.2022 19:34 Ответить
Ані не плавают - ходют!
Ну, под водой можно и с одной конечностью. Но аквала то НЄТУ!
показать весь комментарий
30.06.2022 15:21 Ответить
опять русский корабль уплыл в известном направлении...
нужна новая марка
показать весь комментарий
03.05.2022 00:57 Ответить
На видео 2 мая запись, ну наверное это вчера было
показать весь комментарий
08.05.2022 09:54 Ответить
У Британии есть система для вертолётов для поиска подводных лодок. Нельзя ли её присорбачить на "байахьар"?
показать весь комментарий
30.06.2022 17:33 Ответить
Ви́ктор Григо́рьевич Барьяхта́р (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Віктор Григорович Бар'яхтар; https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 9 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1930 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Мариуполь , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР - https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 25 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/2020 2020 ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 профессор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%9A%D0%9F%D0%98%C2%BB Национального технического университета Украины «КПИ» , академик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной Академии наук .
показать весь комментарий
30.06.2022 17:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 