Уничтожены два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный. Работает "Байрактар", - Залужный. ВИДЕО

Защитники Украины с помощью Байрактара уничтожили два российских катера типа Раптор у острова Змеиный.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор. Работает Байрактар. Вместе к Победе!", - написал он.

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