Уничтожены два российских катера типа "Раптор" у острова Змеиный. Работает "Байрактар", - Залужный. ВИДЕО
Защитники Украины с помощью Байрактара уничтожили два российских катера типа Раптор у острова Змеиный.
Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на рассвете у острова Змеиный были уничтожены два российских катера типа Раптор. Работает Байрактар. Вместе к Победе!", - написал он.
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+159 Стас Петров #423214
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"невсетакоднозначно"
https://youtu.be/D3cEFZFKrYI
«Да, я поддерживал путена, но уже передумал», - у Харкові затримали любителя «рюзьге міра»
И если не сможет, то какова возможность попадания "нептуна" в проекцию рубки ПЛ проекта "Варшавянка"?
Ну, под водой можно и с одной конечностью. Но аквала то НЄТУ!
нужна новая марка