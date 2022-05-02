Не могу сказать на 100%, нанесет ли РФ ядерный удар по Украине. Если они и понимают результат, им все равно, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский не может со стопроцентной уверенностью сказать, возможно ли применение Россией ядерного оружия против Украины, поскольку нет полной уверенности в действиях РФ.
Об этом он заявил в интервью австралийской программе "60 минут", передает Цензор.НЕТ.
"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут ", – отметил глава государства.
Зеленский акцентировал внимание на том, что русская армия не учитывает последствия своих действий.
"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну вы же знаете прекрасно, худшие люди, которыми все равно. Это худшие. Это даже не враг", - добавил Зеленский.
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Да побойтесь Бога, я просто задаю вопросы вашему избраннику, по поводу его обещаний. Или у вас, как и у него, фрагментарная память и вы не помните , что он говорил за неделю до полномасштабного вторжения?
Так вы ламинарию кушайте, вам полезно, для склеротиков полезно.
їхніми Ядерними Зарядами
пу - -- е добре розуміє й знає
Що бункер також знищать разом зі щуром .
Сколько б это не стоило,лиж бы заткнулся