Не могу сказать на 100%, нанесет ли РФ ядерный удар по Украине. Если они и понимают результат, им все равно, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский не может со стопроцентной уверенностью сказать, возможно ли применение Россией ядерного оружия против Украины, поскольку нет полной уверенности в действиях РФ.

Об этом он заявил в интервью австралийской программе "60 минут", передает Цензор.НЕТ.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут ", – отметил глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на том, что русская армия не учитывает последствия своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну вы же знаете прекрасно, худшие люди, которыми все равно. Это худшие. Это даже не враг", - добавил Зеленский.

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