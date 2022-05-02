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Новости Война
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Не могу сказать на 100%, нанесет ли РФ ядерный удар по Украине. Если они и понимают результат, им все равно, – Зеленский

рф,зброя,ядерна

Президент Владимир Зеленский не может со стопроцентной уверенностью сказать, возможно ли применение Россией ядерного оружия против Украины, поскольку нет полной уверенности в действиях РФ.

Об этом он заявил в интервью австралийской программе "60 минут", передает Цензор.НЕТ.

"Вы не можете ожидать от этих людей, от руководства РФ, как политического, так и военного, что они не будут использовать ядерное оружие или будут... Я не могу сказать на 100%, что нет, они не будут, или будут ", – отметил глава государства.

Зеленский акцентировал внимание на том, что русская армия не учитывает последствия своих действий.

"Иногда мне кажется, что они что-то используют, даже не понимая результат, или понимают результат, но им все равно. Ну вы же знаете прекрасно, худшие люди, которыми все равно. Это худшие. Это даже не враг", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, - Reuters

армия РФ (19562) Зеленский Владимир (20734) россия (96018) ядерное оружие (1346)


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Топ комментарии
+33
Так, что, вова, шашлыков тогда не будет? А асфальт закупать тоже не будем?
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02.05.2022 10:20
+19
Помниться, ваш избранник, вова, говорил (когда его, не менее 3-х месяцев подряд, предупреждал о полномасштабной войне) - НЕ НАГНЕТАЙТЕ СКОРО МАЙСКИЕ, СКОРО ШАШЛЫКИ. Так, чего он сейчас НАГНЕТАЕТ?
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02.05.2022 10:40
+14
Положим, обязательно положим...на руины Московии...
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02.05.2022 10:31
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Так, что, вова, шашлыков тогда не будет? А асфальт закупать тоже не будем?
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02.05.2022 10:20 Ответить
Дебилы конченые, ещё флаги всех стран НАТО положите.
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02.05.2022 10:28 Ответить
Положим, обязательно положим...на руины Московии...
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02.05.2022 10:31 Ответить
Помниться, ваш избранник, вова, говорил (когда его, не менее 3-х месяцев подряд, предупреждал о полномасштабной войне) - НЕ НАГНЕТАЙТЕ СКОРО МАЙСКИЕ, СКОРО ШАШЛЫКИ. Так, чего он сейчас НАГНЕТАЕТ?
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02.05.2022 10:40 Ответить
шо ти верзеш? закрийся
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02.05.2022 10:29 Ответить
Верзе тут лише один гундосик. Ну, і ти попукуєш
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02.05.2022 10:32 Ответить
Я что то несу?
Да побойтесь Бога, я просто задаю вопросы вашему избраннику, по поводу его обещаний. Или у вас, как и у него, фрагментарная память и вы не помните , что он говорил за неделю до полномасштабного вторжения?
Так вы ламинарию кушайте, вам полезно, для склеротиков полезно.
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02.05.2022 10:37 Ответить
Своему избраннику задай вопрос - закончить войну за две недели
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02.05.2022 11:29 Ответить
А вы у своего спросили, он в рчко прутину заглянул? И, что онтам, мир, увидел?
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02.05.2022 13:09 Ответить
Ну если быть совсем точным, то не войну, а АТО. А почему не закончил - ты и сам, наверняка знаешь, только дурня включаешь не к месту ...
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03.05.2022 00:58 Ответить
На рахунок цього(про ядерну зброю і всих"прибамбасів до неї. ВВС, ПВО ІТД)) краще спитай Кравчука і Кучму, і гдє дєнгі Зін, а то привикли на Вову(більше скажу на Вов- і з тій сторони також) все валити, який тільки третій рік у владі!
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02.05.2022 10:47 Ответить
А потом возмездие лично от неядерной Украины, взорвать на ********** ядерную электростанцию. Хотите рабсеяне братскую могилу? А что там в голове у ядерного Запада, вообще неизвестно.
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02.05.2022 10:23 Ответить
Ничего РФ не нанесет, зассыт, ответка от НАТО будет очень мощной, это и Байден обещал, и британцы со своей стороны тоже обещали ответить РФ-ии своими ЯО и всем чем могут. И РФ-ия это хорошо знает..
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02.05.2022 10:35 Ответить
Повірь!! На Заході все чудово розуміють набагато дальше ніж ти!! Захід розуміє і зробить так, щоб прицеденту застосування ядерної зброї не було надалі!Бо якщо РВ буде створено прицедент в Україні , то це закінчиться дуже плачевно для всього світу!
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02.05.2022 10:55 Ответить
Країни Заходу повині вивести своїх співробітників з диппредставництв у москві,це було б найкраще попередження!
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02.05.2022 10:25 Ответить
Вибачте неохайно написав пост. на кацапії треш і содомія https://t.me/operativnoZSU/22063
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02.05.2022 10:25 Ответить
не встигнуть відкритись люки - як НАТО знищить всю орду

їхніми Ядерними Зарядами

пу - -- е добре розуміє й знає

Що бункер також знищать разом зі щуром .
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02.05.2022 10:26 Ответить
А навіщо він Чонгар розмінував, якщо розумів наслідки, може сказати?
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02.05.2022 10:33 Ответить
Ніхто Чонгар не розміновував. Був звіт ГенШтабу тиждень тому про це.
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02.05.2022 10:45 Ответить
В якому нічого конкретного не було сказано... Це був не звіт, а так "отмазка"
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02.05.2022 11:14 Ответить
Вам по каждому подразделению отчитаться?А вы вообще-то кто?
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02.05.2022 11:39 Ответить
У Найвеличнішого підера понос. Задовбав вже своїми висерами
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02.05.2022 10:34 Ответить
Потрібно ж бути на слуху.
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02.05.2022 10:37 Ответить
"Какая разница ?" - Да Володя? или уже нет?
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02.05.2022 10:35 Ответить
А незя его на пенсию отправить?
Сколько б это не стоило,лиж бы заткнулся
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02.05.2022 10:37 Ответить
Можна. Приїзджай до України, висувай свою кандидатуру та перемагай на виборах.
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02.05.2022 11:10 Ответить
Я вважаю, що все ж таки хватить розуму у кацапів..Бо не встигнуть і оговтатись, як такі удари по всьому рашстану завдадуть-у чому сенс тоді??
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02.05.2022 10:40 Ответить
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02.05.2022 10:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CLG5USR8cqI&t=65s На Донеччині воїни-десантники знищили групу спеціального призначення гу гш зс окупантів з Сибіру
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02.05.2022 10:42 Ответить
генератор зелёного шума предназначен для маскировки правды или истинных намерений самого генератора, с которыми приходится сталкиваться в процессе его пятилетней гарантийной эксплуатации. Прибор помогает инфантильному населению расслабится, способствует релаксации, обеспечивает комфортные условия для сна и помогает успокаивать грудных детей.
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02.05.2022 10:49 Ответить
Володя, для мене твій авторитет запам'ятався назавжди і є асоція з асфальтом і шашликами. Час показав що ти Величезний стратег, але 73% пока про це не знають, бо дивляться тільки єдиний беняканал.
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02.05.2022 11:27 Ответить
Оставайтесь на линии,ваш оценка нашей работы очень ценна для нас,музыка,музыка,музыка,далее идут короткие гудки.
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02.05.2022 11:37 Ответить
***** петляй гудок зебільний
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02.05.2022 13:55 Ответить
"Ну ви ж знаєте прекрасно, найгірші люди, яким все одно." А каковы те, которым "а какая разница"?
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02.05.2022 11:36 Ответить
Напевне у разі повного та безсумнівного програшу Ху..ла паРаша і її орки то зроблять! І це буде контрольний постріл у дупи усім їм! Напевне дехто цього навіть хоче, тому, що мерезенну паРашу буде відправлено в Пекло назавжди і , нарешті світ почне будувати більш меньш стабільне та довготривале життя на планеті! Але наша ЦІНА за це буде НАСТРАШНІША....
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02.05.2022 12:28 Ответить
Як завжди, невиразно і недорікувато, уникаючи назвати головного організатора і надхненника агресії своїм справжнім ім'ям.
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02.05.2022 13:03 Ответить
Они этого не сделают, потому что это самоубийство. Не будет после этого россии. Я даже немножко этого хочу. Чтоб ядерный пепел для россии состоялся. Они так об этом мечтают, смакуют подробности, шутят, смеются. Так пусть мечты сбываются! Но, с другой стороны, если они так мечтают о самоубийстве, почему в этом им должны помогать другие страны? Пусть разбомбят сами себя! В гражданской ядерной войне.
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02.05.2022 13:24 Ответить
Вова рєшил "понагнєтати", щоб краще ху"лу вглаз* було заглядати? лідор
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02.05.2022 13:39 Ответить
 
 