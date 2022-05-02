Белорусам отключают Интернет, чтобы те не распространяли информацию о передвижении войск РФ, - ГУР МО

Для сокрытия информации о передвижении российских оккупационных войск по территории РБ белорусам ограничивают доступ к сети. "Выключают" целые регионы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи республики к сети Интернет было зафиксировано 1 апреля. В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы Беларуси", - информируют украинские разведчики.

По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами. Таким образом, КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники.

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В ГУР отмечают, что аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников.