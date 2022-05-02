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Белорусам отключают Интернет, чтобы те не распространяли информацию о передвижении войск РФ, - ГУР МО

розвідка

Для сокрытия информации о передвижении российских оккупационных войск по территории РБ белорусам ограничивают доступ к сети. "Выключают" целые регионы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки МО Украины.

"Впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи республики к сети Интернет было зафиксировано 1 апреля. В течение месяца в доступе к сети Интернет были ограничены целые регионы Беларуси", - информируют украинские разведчики.

По оценкам военной разведки Украины, отключения пользователей от сети Интернет скоординированы специальными службами. Таким образом, КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники.

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В ГУР отмечают, что аномалии в доступе к сети в отдельных районах к югу и юго-востоку от Минска указывают на коридор движения военной техники, что подтверждено информацией из других источников.

Беларусь (7914) интернет (1709) разведка (4190) КГБ Беларуси (65)


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Топ комментарии
+15
Гасіть їм світло, нахера переводити електрику. "Ми нє хатім Майдана".. Що ж.
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02.05.2022 10:32
+14
Ай малаЦЦа!!
Північна Корея нервово прикурює недопалки
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02.05.2022 10:31
+9
Пусть своего "колхозника" цветами забросают, в знак благодарности!!! И тапки снимут!!!
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02.05.2022 10:42
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по дорослому бєдняги сябри
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02.05.2022 10:25 Ответить
Ай малаЦЦа!!
Північна Корея нервово прикурює недопалки
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02.05.2022 10:31 Ответить
А телефоны, мессенджеры на что? Для передачи информации..
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02.05.2022 10:59 Ответить
Не підказуй!
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02.05.2022 11:08 Ответить
Звичайні дзвінки і смс легше моніторити.
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02.05.2022 11:29 Ответить
Гасіть їм світло, нахера переводити електрику. "Ми нє хатім Майдана".. Що ж.
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02.05.2022 10:32 Ответить
навіщо рабам інтернет взагалі?? ...
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02.05.2022 10:34 Ответить
а також їжа, тепло та електрика. достатньо миски баланди та нарів у необігріваємих, темних бараках.
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02.05.2022 10:37 Ответить
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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02.05.2022 10:38 Ответить
Пусть своего "колхозника" цветами забросают, в знак благодарности!!! И тапки снимут!!!
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02.05.2022 10:42 Ответить
А це не вплине на економіку і соціальну сферу??? Бацька дурний цей так жеж печеться за економіку!???А розрахунки безнал, робота, данні, ел.почта і тд.!????Молодці довалюйте!!!
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02.05.2022 10:43 Ответить
Циган же казав, що добре, що у них диктатура.
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02.05.2022 10:49 Ответить
Коля,за отключение интернета, первый его и придушит.
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02.05.2022 10:56 Ответить
дело идет к регистрации радиоприёмников и печатающих машинок. Помним, как это было ...
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02.05.2022 10:52 Ответить
таке воно чучело срср
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02.05.2022 10:57 Ответить
Сама траєкторія відключення чудово показує рух москалів.
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02.05.2022 11:44 Ответить
 
 