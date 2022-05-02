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Новости Война
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Зеленский о подготовке Турцией новых маршрутов для туристов из России: Это двойные стандарты, нужно выбирать, за правду ли ты

туреччина

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это двойными стандартами.

Об этом Зеленский сказал в интервью греческой ERT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Русский туризм привозит в Грецию много денег. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция является посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И если мы хотим иметь дружеские отношения, я как президент должен об этом говорить. Так нельзя, так не должно быть", - сказал Зеленский

По его мнению, это двойные стандарты.

"Это не совсем справедливо, и поэтому я обращаю внимание Турции именно на такие процессы. Так не должно быть. Нужно выбирать, за правду ли ты", - добавил он.

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Зеленский Владимир (20734) россия (96018) туризм (1543) Турция (3478) туристы (99)


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Топ комментарии
+38
Вова, а какие у тебя были стандарты с май 2019 года по 23 февраля 2022 года? Ты был за правду или за беню и свой карман?
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02.05.2022 10:43
+31
Турція тут робить дуже необдуманий крок..
Якщо там будуть росіяне, то там не буде українців та европейців, зовсім никого з цивілізованного світу.. тілки пьяні руські свині і все.. і то в невеликой кількості, так як путін сам особо нікого не випускає да і грошей в них же не буде..
І надо це все Турції ???
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02.05.2022 10:42
+13
Вот теперь задумайся, какие могут быть гарантии безопасности когда у всех етих гарантов двойные стандарты и каждый день новые капризы как у беременной женщины.
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02.05.2022 10:43
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Турція тут робить дуже необдуманий крок..
Якщо там будуть росіяне, то там не буде українців та европейців, зовсім никого з цивілізованного світу.. тілки пьяні руські свині і все.. і то в невеликой кількості, так як путін сам особо нікого не випускає да і грошей в них же не буде..
І надо це все Турції ???
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02.05.2022 10:42 Ответить
Если в Турцию поедут федерасты, то украинцев там точно не будет, военное положение кто едет отдыхать ? А смогут себе позволить отдых в Турции ? Турки точно в кофе федерастам не плюнут ?
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02.05.2022 10:56 Ответить
лярди S за газ і нафту на рф будуть ще до кінця року точно переводитись
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02.05.2022 11:05 Ответить
хоспаді ... розселять по різних готелях ... ділов
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02.05.2022 11:03 Ответить
ага.. а аєропорти теж різні будуть?

тому якщо ні, то мордобой почнеться вже там
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02.05.2022 11:21 Ответить
Турція щось знає... )

напевне їй ************ НОВІ російські рублі...

Золото, которое добывается на Колыме, будет надежным обеспечением для российского рубля, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.«Это может сделать рубль самой сильной и самой крепкой валютой в мире, как это было когда-то. Потому что он может быть обеспечен реальным драгоценным металлом», - заявил Носов в интервью ГТРК «Магадан».В России прорабатывается проект двухконтурной валютной системы. В такой системе будет две национальные валюты: одна для внутренних расчетов, другая - для внешней торговли.Новый рубль должен быть обеспечен золотом и группой товаров, являющихся валютными ценностями(***красная икра,кедровие орехи). Его курс при этом предлагается «привести в соответствие к реальному паритету покупательной способности». По данным ОЭСР, это 26,37 рубля за доллар. @banksta
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02.05.2022 11:04 Ответить
є спеціалісти це прокоментувати ??
Єрунда якась ... Не може бути стільки золота щоб гарантувати золоте забезпечення. Це ж 140 млн людей.
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02.05.2022 11:11 Ответить
Може бути значно менше людей. А в тих людей в сто разів менше грошей. Тоді навіть золота вистачить. Але це теоретично.

На практиці те золото досить швидко перекочує кудись на теплі острови.
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02.05.2022 11:28 Ответить
Це ми вже бачили. У СРСР. Трохи пізніше на Кубі. Допомогло?
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02.05.2022 23:22 Ответить
та там теперь росиян, шо тараканов. Такая вот турецкая толерастия ...
https://twitter.com/i/status/1520825217446297600
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02.05.2022 11:07 Ответить
У клована все кругом виноваты, один он святой. Хамить партнерам, которые нас поддерживают во время полномасштабной войны только сумасшедший или предатель только может. Никто, вован, не должен жертвовать благосостоянием своих граждан во время войны в Украине. У тебя тоже до 2019 года войны не было, а ты при этом гражданин Украины.
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02.05.2022 11:37 Ответить
Европейские страны могли хотя бы разрекламировать Турецкие курорты, чтобы вместо руzких туда приезжали отдыхать с Европы. Но такой инициативы не было и владельцы Турецких курортов давят на власти чтобы хоть с русских получать прибыль. За прошлые 2 года они и так чуть ли не обанкротились из за короны а сейчас вообще коллапс будет.
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02.05.2022 12:10 Ответить
Турки не воюют. По большому, они не страдают и вяличием. Им деньги важнее, но и мнение свое они имеют. Исходя из всего этого, основываясь на опыте общения в Турции, я могу сказать, что украинцев они разделяют от рашистов, понимают, уважают и ценят.
Но, если есть возможность заработать лишнюю копейку, продать свои *********, или помидоры, турки легко предадут интересы союзника, но свои интересы они будут блюсти. Это надо понимать и знать. Они сами так говорят о себе.
Они только своими интересами не торгуют. Вот тут для них действительно принципиально.
Турция жесткая страна, не либеральная. Со своими изъянами и плюсами. Своеобразная.
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02.05.2022 12:55 Ответить
Ти шо,на приколі? Сьогодні тільки 2 число і після вихідних.
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02.05.2022 10:47 Ответить
Він з бодуна,пєрвомай святкував)
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02.05.2022 10:49 Ответить
ти засвяткувався? Він за квітень питає, не за травень
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02.05.2022 11:18 Ответить
А шо хтось не отримав?
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02.05.2022 11:23 Ответить
я нижче вказав одну недоплату, яка мене стосується. Можливо, є й інші. Але: це вже війна така винувата в першу чергу, тут Зе і його уряд якщо винуваті - то в другу чергу. Тобто, я поки що мовчу. Згадую просто "до слова"...
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02.05.2022 12:51 Ответить
Не питай! Я просто після блокади "дні втратив" Перестав календар дивиться Живу "до війни" і "після" Сьогодні дочка з Португалії телефонувала (тікала з Чернігова на човні - вивозили тихцем волонтери) ну слава богу жива з внуком У Бразі - у подружки шкільної Прихистили - дай їм Боже добра!
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02.05.2022 11:39 Ответить
Нові методички у ботів кондитера.
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02.05.2022 10:50 Ответить
У Пороха взагалі ботів нема; тим більше, анархіст "противсіх" за визначенням не може бути чиїмось ботом
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02.05.2022 11:21 Ответить
Ну я навіть не знаю. Я знайшов метод як відділити бота (можливо це просто зомбована людина) від просто прихильника його політики. Цей метод це лише одне запитання.
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02.05.2022 11:45 Ответить
ти? знайшло? ти тупа ********** падлюка можешь знайти тільки сраку подоляка, яку ти лижешь постійно,давай ******* скавчи, що Порох тобі знов в портки насрав)))
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02.05.2022 13:42 Ответить
не за травень питає, а за квітень!
Я більше додам: виплати військовим інвалідам "до паски" не зробили. (вперше, і ти до слова зазначаю - бо розумію: війна).
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02.05.2022 11:16 Ответить
пуйло не нападало, війна скінчилася, економіка України запрацювала і немає кількасотмільярднодоларових збитків ? Я не за те, щоб пенсіонери не отримували пенсії. Але ж треба розуміти, що в сьогодняшніх умовах можуть бути затримки.
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02.05.2022 10:53 Ответить
Предлагается авиатур с посещением Чернобаевки.
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02.05.2022 10:42 Ответить
Вова, а какие у тебя были стандарты с май 2019 года по 23 февраля 2022 года? Ты был за правду или за беню и свой карман?
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02.05.2022 10:43 Ответить
Поскольку подряды на крадивництво отдавали туркам, такое поведение возмущает Зе. Но дружба дружбой, а табачок врозь.
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02.05.2022 10:47 Ответить
І в нього, і в Данилова, і в усіх інших зелених війна закінчилась в 2019.

Кривонос, Данілов, РНБО, 9 грудня 2020 рік.

https://twitter.com/i/status/1520347862047117313

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02.05.2022 10:51 Ответить
Да и сейчас под беней-- укргаздобыча продала бене газ по бросовой цене. А потом его реалтзуют по.......... рыночной .
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02.05.2022 12:36 Ответить
Вот теперь задумайся, какие могут быть гарантии безопасности когда у всех етих гарантов двойные стандарты и каждый день новые капризы как у беременной женщины.
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02.05.2022 10:43 Ответить
ты задай вопрос во Львове рядовому предпринимателю. война в его голове на 50% только когда прилетели ракеты, остальное время не больше 3%.
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02.05.2022 10:52 Ответить
Непогано, як для гондона.
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02.05.2022 11:08 Ответить
Саме Львів тут ні до чого ... Таке по усій країні де немає активних бойових дій.
Так було і у 2014-2017 рр.
Так буває на буди-якій війні, коли території війна обходить.
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02.05.2022 11:08 Ответить
Турки своего не упустят. Сначала хорошо нажились на украинских дорогах, теперь будут наживаться на российских туристах, поскольку Европа закрыта для них. Впрочем, относительно туризма у турок просто нет альтернативы, это надо честно признать.
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02.05.2022 10:46 Ответить
совсем надавно все было так хорошо...
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02.05.2022 10:58 Ответить
Да срать на тех турок. Подгоняют БПЛА- и то хорошо. А кацапня будет просто отгребать на всех углах да и всё.
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02.05.2022 10:49 Ответить
Как бы ты против ветра ни насрал. Говори спасибо. и очень много.
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02.05.2022 15:02 Ответить
Не дуже зрозуміло, як гроші росіян за відпочинок у Туреччині заважають звільненню України. Турція закрила протоки - це велика шкода для флоту рф у Чорному морі. Головний наш ворог - це корупція, якого ми не позбавимось навіть після перемоги над рф. Мецгєр знову на державу працює, наприклад. А треба назавжди забороняти працевлаштування у держорганах людей, яких звідти одного разу вигнали.
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02.05.2022 10:51 Ответить
Турция Босфор закрыла, Байрактары продает. А без туристов им вообще тяжело будет
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02.05.2022 10:53 Ответить
Якщо рузьке назбирає грошенят та приїде до Туреччини, чі впевнений він буде, що йому в кофе не харкнуть ?
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02.05.2022 11:03 Ответить
Там ще Ердоган і Болсонару збираються на поклон у Мацкву *штоби закончіть вайну *на* Украінє* ПІВНІ!
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02.05.2022 10:54 Ответить
Ти ,ба як розібрався...може бєня вже нездає....???А хто перекрив Босфор,Байрактари,забуло зло?вонобєнінезло , буде вчити світ....
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02.05.2022 10:57 Ответить
На жаль для нас Туреччина може собі дозволити проводити власну незалежну політику, бо замість будівництва доріг і аеропортів будувала потужну армію і проектувалася ******* зразки озброєння. А Зєлєнскому слід не сваритися з турками, які поставляють нам Байрактари і ********** до них, а ще засоби зв'язку і іншу військову продукцію, а брати з турків приклад у відстоювання власних інтересів.
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02.05.2022 10:58 Ответить
Турція член НАТО.
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02.05.2022 11:05 Ответить
Крім того що у НАТО,у європейському регіоні це найсильніша армія..
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02.05.2022 11:11 Ответить
Прогнозую відповідь турків - ви ж заробляєте на транзиті кацапського газу , то чому нам ніззя заробляти на кацапських туристах . .
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02.05.2022 11:00 Ответить
як у совку було,рабсіяні будуть так доляри з рф вивозити, а на обратку везти джинси та прокладки)
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02.05.2022 11:05 Ответить
Що там з кАламойським, га? Подвійний стандарт… Вся країна бідкує, а ця падлюка купляє газ, вдвічі дешевше, замість того, щоби у кайданах їхати до США…
****** неголений…
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02.05.2022 11:06 Ответить
У турків складна економічна ситуація - інфляція . Вони й так Босфор закрили, Байрактари і ********** постачають через що виникли тьорки з Росією. То може варто сказати дякую і промовчати.
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02.05.2022 11:07 Ответить
вони ще й повітряний простір закрили для військової авіації рф
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02.05.2022 11:15 Ответить
У них скоро выборы президента - вот почему нынешний не хочет
падения доходов от туризма и своей популярности.
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02.05.2022 12:39 Ответить
Да пусть едут, их там даже будут пи*здить потихоньку всё желающие
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02.05.2022 11:11 Ответить
Зеля туризм це не проблема, не буде Турції, буде Куба, Індонезія, Тайвань, Філіппіни... треба говорити про те, чим фінансує війну РФ, продаж нафти та газу....
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02.05.2022 11:19 Ответить
Як що це окремий маршрут в один кінець, чому ні
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02.05.2022 11:20 Ответить
в українське СІЗО
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02.05.2022 11:28 Ответить
І воно нам треба? скільки грошей! Ти знаєш скільки коштує утримання одного в"язня? Дорожче ніж у нас людина на свободі має!!!
Спокійно на "палю" Це дешевше!
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02.05.2022 11:45 Ответить
Нехай укладе з Ердоганом угоду про взаємну видачу розшукуваних злочинців - щоб орків, які наслідили в Україні, можна було би забирати, якщо раптом вони там в Ердогана на курортах появляться!
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02.05.2022 11:25 Ответить
Необходимо так же начинать с самого себя, прежде чем обвинять других в двойных стандартах.
Я про трубопровод Дружба, по которому идет сейчас газ в ЕС через Украину.
Продавая транзит газа в ЕС, а Украина зарабатывает на этом, не поучаем ли мы кровавые деньги, которые идут на убийство наших граждан?! Может быть настал тот момент, когда необходимо быть принципиальным, в ущерб кошельку?!
Продавая транзит врагу, у Украины нет моральных прав просить об отказе от энергоресурсов рашистов у других стран! Надеюсь это всем понятно?
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02.05.2022 11:27 Ответить
А щоб не було дипломатичного скандалу можна абсолютно "випадково" чимось влучити в ту трубку. Бо інакше почнуть вити і Німеччина і багато інших країн (про Угорщину взагалі мовчу).
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02.05.2022 11:41 Ответить
Это не принципиальная позиция, а технический форс мажор типа. Не то.
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02.05.2022 13:16 Ответить
Володя має подивитися правді в очі і припомнити виступ литовця в Раді з проханням не купувати білоруську електроенергію і виступ нашої опозиції, щоб не купували російське вугілля.
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02.05.2022 11:29 Ответить
Мы требуем от зарубежных партнеров отказываться от всего рашкованского , бойкотировать фирмы торгующие в рашке, а сами? Наши маркеты продают продукцию фирм Данон ( молочка марки Простоквашино) , Нестле ( Свиточ, Торчин) . Я все понимаю рабочие места в Украине , платят налоги , но тогда какие претензии к другим странам?
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02.05.2022 11:38 Ответить
Та хай їдуть і отримують там лікувальних піз.юлін - в чому проблема? )))
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02.05.2022 11:39 Ответить
А чи не застосовувала сама Україна подвійні стандарти під час нападу Кацаплянду на Грузію чи садистські дії в Сирії? Чи не варто подивитись у дзеркало? Ми отримуємо значно більшу підтримку всього цивілізованого світу, ніж колись комусь надавали самі.
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02.05.2022 11:44 Ответить
Думаю від турків йому прилетитть отвєточка яка ні йому ні накм не сподобається
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02.05.2022 11:50 Ответить
разве что байрактары не будут далее продавать, так от них и толку нет
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02.05.2022 12:12 Ответить
Шо кацаба, сьогоднішніх 2 катери тобі мало? Так буде ще толк, не сумнівайся.
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02.05.2022 13:11 Ответить
Я бы не ссорился с турками по такому поводу - Байрактары и закрытые черноморские проливы важнее . . . Это во-первых.
А во-вторых, в условиях наложенных на россию финансовых санкцию любой вывоз капитала русскими за рубеж (в том числе за туристические услуги) только приближает экономический армагеддон россии.
В-третьих, у Эрдогана сложная экономическая ситуация и для нас желательно, чтобы он оставался на плаву, потому что он является балансом против русских на Кавказе, Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Восток - дело тонкое, не зря есть термин "византийщина" (а Византия - это Стамбул, вообще-то). Хочешь поговорить о принципах - смотри на запад . . .
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02.05.2022 12:06 Ответить
По-перше - чи будуть, через певний час, у кацапів гроші на відпочинок у Туреччині. По-друге - поки ті гроші є, краще, якщо вони осядуть у турецькій економіці й принесуть дохід турецькому, а не кацапському бюджету.
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02.05.2022 12:40 Ответить
Блин, да вот зачем с Турцией еще отношения портить? А что зелупа будет делать, если турки решат, что они не за Украину? Из истеричного артиста так себе дипломат выходит.
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02.05.2022 13:06 Ответить
Подвійні стандарти це купувати електрику в білорусів коли вони під санкціями та бітум в москалів замість ракетних програм. А стригти з кацапів капусту на курортах Туреччини це нормально.
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02.05.2022 13:09 Ответить
верховне - ні фіга не дипломат, а вередливе, балуване дитя..(
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02.05.2022 13:54 Ответить
Зеленский ошибается. У Эрдогана тяжелая экономическая ситуация. Ему недовольство своих граждан не на руку. Россия ему все время сезон обламывала. Турки очень ждут туристов,чтоб поправить свое положение. Принимая туристов не он дает россии деньги, а она ему отдает остатки. Пусть дает. Я уважаю Зеленского но до Эрдогана ему еще расти и расти. Эрдоган знает где ему как и что сказать и чтоб не во вред себе и на пользу Украине. Это не двойные стандарты. Это большой опыт и дальновидность.
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02.05.2022 14:57 Ответить
а за эмираты почему он молчит???! вот уж кто с*ные гандоны!
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03.05.2022 00:32 Ответить
 
 