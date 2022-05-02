Зеленский о подготовке Турцией новых маршрутов для туристов из России: Это двойные стандарты, нужно выбирать, за правду ли ты

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Турцию за подготовку новых маршрутов для туристов из России одновременно с поддержкой Украины, назвав это двойными стандартами.

Об этом Зеленский сказал в интервью греческой ERT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Русский туризм привозит в Грецию много денег. Мы считаем, что они зарабатывают на крови, а потом эти деньги везут. Такая же и в Турции ситуация. С одной стороны, Турция является посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим одновременно подготовку туристических маршрутов специально для российского туризма. И если мы хотим иметь дружеские отношения, я как президент должен об этом говорить. Так нельзя, так не должно быть", - сказал Зеленский

По его мнению, это двойные стандарты.

"Это не совсем справедливо, и поэтому я обращаю внимание Турции именно на такие процессы. Так не должно быть. Нужно выбирать, за правду ли ты", - добавил он.

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