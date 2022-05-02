Новая Зеландия ввела новые санкции против российских политиков и оборонных учреждений, поддерживающих действия Путина в Украине

Министерство иностранных дел Новой Зеландии сообщило о дополнительных санкциях против российских политиков и оборонных учреждений, поддерживающих действия Путина в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает beehive.govt.nz.

"Этими санкциями мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несет ответственность за вторжение России в Украину", - сказала министр иностранных дел Наная Махута.

Отмечается, что последний раунд санкций направлен на 170 членов верхней палаты российского парламента, а также на шесть компаний и организаций оборонного сектора, способствовавших посягательству на суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем народ Украины, и мы стремимся привлечь к ответственности президента Путина и его команду, разжигающую войну", - сказала министр.

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