Общие потери РФ с начала войны – около 23,8 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 048 танков и 2 519 бронированных машин
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 мая потери личного состава противника составляют около 23,8 тыс. человек. Уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 23800 (+300) человек ликвидировано,
танков - 1048 (+22) ед,
боевых бронированных машин - 2519 (+48) ед,
артиллерийских систем - 459 (+8) ед,
РСЗО - 152 (+1) ед,
средства ПВО - 80 (+0) ед,
самолетов - 194 (+2) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (+28) ед,
корабли /катера - 8 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26).
Специальная техника-38 (+6).
Крылатые ракеты - 84т(+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
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