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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 23,8 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 048 танков и 2 519 бронированных машин

рф

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 мая потери личного состава противника составляют около 23,8 тыс. человек. Уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 23800 (+300) человек ликвидировано,

танков - 1048 (+22) ед,

боевых бронированных машин - 2519 (+48) ед,

артиллерийских систем - 459 (+8) ед,

РСЗО - 152 (+1) ед,

средства ПВО - 80 (+0) ед,

самолетов - 194 (+2) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1824 (+28) ед,

корабли /катера - 8 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26).

Специальная техника-38 (+6).

Крылатые ракеты - 84т(+0).

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Общие потери РФ с начала войны – около 23,8 тыс. человек, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 048 танков и 2 519 бронированных машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

армия РФ (19547) Генштаб ВС (6421) техника (1746) потери (4418)


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Топ комментарии
+9
Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра."
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02.05.2022 10:59
+6
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02.05.2022 11:06
+5
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02.05.2022 10:54
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Ото безпілотників настріляли
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02.05.2022 10:50 Ответить
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02.05.2022 11:06 Ответить
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02.05.2022 10:54 Ответить
А где два раптора из под о.Змеинный ?
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02.05.2022 10:56 Ответить
Знищені сьогодні зранку російські катери потраплять у зведення загальних втрат завтра."
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02.05.2022 10:59 Ответить
И вертолёт вроде бы был тоже?
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02.05.2022 11:40 Ответить
Видно их по утру 2-го мочканули, так что войдут по состоянию на 03.05
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02.05.2022 10:59 Ответить
Будуть у завтрашній статистиці.
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02.05.2022 11:00 Ответить
ГШ "зажиливает" артсистемы. Бабушка сказала на потом?
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02.05.2022 11:02 Ответить
Вроде вчера писали про Арту которую наклипали. Может завтра войдёт. Да и вертолеты как бы заземлялись. Наверно данные через день. В принципе можно вообще ничего не писать, главное чтоб горели.
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02.05.2022 11:03 Ответить
Давайте, парни, скирдуйте орков. Не волнуйтесь и не переживайте ни о чём, - скирдуйте в любую погоду.
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02.05.2022 11:06 Ответить
осталось 6 литачкив и празднуем очередной юбилей..., знаковое для русни число 200
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02.05.2022 11:16 Ответить
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02.05.2022 11:23 Ответить
 
 